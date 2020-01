PS Plus - Diese 5 PS4-Spiele wünschen sich User 2020 am dringendsten

Im PlayStation Plus-Subreddit wurden Fans im Rahmen einer Userumfrage zum Spiel des Jahres 2019 unter anderem gefragt, auf welches Spiel sie 2020 für den Service hoffen. Dabei konnten gleich vier PS4-Exclusives die Top 5 stürmen.

Days Gone ist das meist gewünschte Spiel

Wenig überraschend finden sich in der Liste vier der größten PS4-Exclusives wieder. Letztlich konnte sich aber das Zombie-Survivalspiel Days Gone den ersten Platz schnappen.

Mit The Witcher 3: Wild Hunt ist das einzige nicht exklusive PS4-Spiel in der Top 5. Das lässt sich wahrscheinlich durch den neu ausgelösten Hype des Spiels durch die Netflix-Serie erklären. Mit God of War und Horizon Zero Dawn finden sich zudem zwei Spiele in der Liste wieder, die bereits bei PS Now verfügbar waren beziehungsweise noch verfügbar sind.

Im Folgenden stellen wir für euch die Spiele kurz vor und wie wahrscheinlich sie für PS Plus in diesem Jahr wirklich sind:

Days Gone

Darum geht's: Ihr müsst mit dem Biker Deacon eine Zombie-Apokalypse im US-Bundesstaat Oregon überleben. Dabei sind nicht nur die Untoten sondern auch die anderen Überlebenden eine Gefahr für euch. Survival- und Crafting-Elemente runden dieses Singleplayer-Open World-Abenteuer ab.

Wie wahrscheinlich ist das Spiel für PS Plus? Days Gone erscheint an diesem Punkt als eher unwahrscheinlich für den Service. Es könnte dieses Jahr zwar bei PS Now landen aber auch das wäre eher erst gegen Ende des Jahres möglich. Da ein Nachfolger noch nicht bestätigt ist, hat Sony zudem keinen Anreiz, den Hype für ein Sequel zu starten.

God of War

Darum geht's: In God of War begleitet ihr Kratos und seinen Sohn Atreus auf ihrer langen, steinigen Reise durch den hohen Norden von Midgar, um die Asche von Atreus' Mutter Freya auf dem höchsten Gipfel zu verstreuen.

Wie wahrscheinlich ist das Spiel für PS Plus? Da das Spiel bereits bei PS Now war, ist es durchaus möglich, dass es auch bei PS Plus dabei sein wird. Es wäre zudem ein passendes Spiel für den Launch der PS5, um den Nachfolger für neue Spieler schmackhafter zu machen.

The Witcher 3: Wild Hunt

Wie wahrscheinlich ist das Spiel für PS Plus? Von allen Spielen auf der Liste könnte The Witcher 3 wahrscheinlich am ehesten dabei sein. Das Spiel ist gerade beim Game Pass dabei, weshalb es auch bei einem Service von Sony dieses Jahr landen könnte.

Horizon Zero Dawn

Darum geht's: Das durch die Killzone-Reihe bekannte Entwicklerstudio Guerrilla Games wagt sich mit mit dem PS4-exklusivem Horizon Zero Dawn auf neues Terrain. Es handelt sich um ein postapokalyptisches Spiel, in dem der Spieler als Heldin Aloy mit altertümlichen Waffen gegen Roboter-Dinos kämpft, um das Gleichgewicht zwischen Menschen und Maschinen aufrecht zu erhalten.

Wie wahrscheinlich ist das Spiel für PS Plus? Da Horizon derzeit bei PS Now bis April verfügbar ist, wird es bis dahin definitiv nicht bei PS Plus landen. Es wird sogar noch unwahrscheinlicher, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, dass das Spiel tatsächlich für den PC erscheint.

Marvel's Spider-Man

Darum geht's: Spidey alias Peter Parker hat es in Marvel's Spider-Man alles andere als leicht. Mit Mr. Negative taucht ein brandgefährlicher Bösewicht aus dem Verbrechenssumpf auf und terrorisiert mit seinen Schergen, den Inner Demons, ganz New York City. Und wäre sein berufliches Doppelleben nicht schon stressig genug, muss er privat ebenfalls mehrere Brände gleichzeitig löschen.

Wie wahrscheinlich ist das Spiel für PS Plus? Bevor Spider-Man sich bei PS Plus blicken lässt, ist es wahrscheinlicher, dass er es sich bei PS Now gemütlich macht. Trotzdem gibt es einen Funken Hoffnung, da Sony das Spiel wie bei God of War gut nutzen könnte, um PS5-Spieler für den Nachfolger zu begeistern.

