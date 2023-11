PS Plus Essential im Dezember 2023: Auf diese Gratis-Spiele spekuliert die Community - und ihr?

Das sind die Wünsche der Community für PS Plus Essential im Dezember 2023.

Lange dauert es nicht mehr, bis Sony offiziell die neuen PS Plus Essential-Spiele für den Dezember 2023 enthüllt. Genau genommen müssen wir uns nur noch zwei Tage, nämlich bis Mittwoch, gedulden. Bis dahin ist aber noch reichlich Zeit, um über die Titel zu spekulieren und die Community hat natürlich auch ein paar Wünsche.

Diese Spiele wünschen sich Fans für PS Plus im Dezember 2023

Im entsprechenden PS Plus-Subreddit finden sich monatlich jede Menge Fans zusammen, um ihre Voraussagen für den nächsten Monat zu teilen. Dabei geht es sowohl um Wünsche als auch Titel, die die Community für wahrscheinlich hält.

Auch diesen Monat stehen einige Spiele wieder besonders hoch im Kurs.

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

10:54 Crisis Core: Final Fantasy 7 - Reunion - Test-Video zur actionreichen Neuauflage - Test-Video zur actionreichen Neuauflage

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion ist eine Neuauflage des Klassikers für die PSP, der ordentlich an Optik und Gameplay geschraubt hat. Das Action-RPG wird nicht umsonst seit geraumer Zeit von Fans als wahrscheinlicher Kandidat für PS Plus gehandelt – immerhin erzählt es die Vorgeschichte zu FF7 und wäre damit die perfekte Vorbereitung auf Final Fantasy 7 Rebirth, das am 29. Februar 2024 erscheint.

Sifu

12:00 Sifu - So gut sieht Martial Arts sonst nur im Action-Kino aus!

Sifu ist ein knackiges Kampfspiel, das voller eindrucksvoller Action steckt, uns aber auch einiges abfordert. Als Kung Fu-Schüler sinnen wir auf Rache und müssen uns dabei massenweise Gegnern stellen. Sterben wir, kommen wir dank eines magischen Anhängers zurück – altern dabei aber jedes Mal einige Jahre.

Machen wir in einem Durchlauf also zu viele Fehler, kann uns auch der "natürliche" Tod den Garaus machen und wir müssen von vorne starten. Einige Monate nach Release gab es immerhin ein Update, dass zwei neue Schwierigkeitsgrade ins Spiel gebracht hat: einen leichteren und einen noch knackigeren.

Weitere Wünsche der Community:

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele des Dezember 2023-Lineups enthüllt?

Die neuen PlayStation Plus Essential-Spiele für den Dezember 2023 werden diesmal voraussichtlich am 29. November 2023 gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit offiziell von Sony enthüllt. Bislang gibt es noch keine Leaks zum Lineup, aber das kann sich in den nächsten zwei Tagen noch ändern.

Am 5. Dezember um die Mittagszeit herum werden die neuen Spiele dann freigeschaltet. GamePro informiert euch wie immer über die neuen Titel und wann genau sie live gehen.

