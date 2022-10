PS Plus Extra/Premium: Diese drei Assassin's Creed-Spiele laufen nicht auf PS5

Sony hat frisch die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium im Oktober angekündigt und dürfte damit besonders Assassin's Creed-Fans glücklich gemacht haben. Ganze sechs Titel der Reihe wandern nämlich am 18. Oktober in die Spielebibliothek. Ein kleines Manko gibt es allerdings. Denn allem Anschein nach müssen PS5-Besitzer*innen nämlich auf drei der Spiele verzichten. Unklar ist noch, ob das auch bei uns gilt.

PS Plus bekommt einige Assassin's Creed-Spiele nur für PS4

Darum geht's: Wie aus dem englischem Blogpost hervorgeht, werden Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Chronicles: India und Assassin's Creed Chronicles: Russia nur auf PS4 spielbar sein. Einen offiziellen Grund dafür hat Sony nicht angegeben, es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass es sich hier um Probleme mit der Abwärtskompatibilität der PS5 handelt.

AC Syndicate hat auf der PS5 mit zahlreichen Bugs und Glitches zu kämpfen, die das Spielerlebnis beeinträchtigen. Zwar hatte Ubisoft vor einigen Monaten angekündigt, dass man hier an einer Nachbesserung arbeiten wolle, der entsprechende Tweet wurde aber inzwischen wieder gelöscht. (via Pushsquare)

Wollt ihr wissen, welche Spiele sonst noch im Oktober zu PS Plus Extra und Premium kommen, haben wir hier die komplette Liste:

Gilt das auch für Deutschland?

Interessanterweise findet sich der Hinweis nur im englischen Blogpost. In der deutschen Version fehlt er komplett. Zwar ist auch hier angegeben, dass es sich um die PS4-Versionen der Spiele handelt, allerdings steht dabei kein Wort zur Abwärtskompatibilität der PS5. Wir haben daher bei Sony nachgefragt und aktualisieren diesen Artikel, sobald wir eine Antwort erhalten.

Interessiert ihr euch außerdem für die PS Plus Essential-Spiele im Oktober, werdet ihr hier fündig:

Alle Infos zum neuen PS Plus-Modell

Wollt ihr euer Abo wechseln oder eines abschließen, seid euch jedoch noch unsicher, welche der drei neuen PS Plus-Stufen ihr wählen solltet? In unserem Info-Hub findet ihr alle wichtigen Infos zu PS Plus. Darin klären wir wichtige Fragen wie die Preise und erklären euch die Vorteile, die jedes Abo mit sich bringt.

Würdet ihr einen der Titel auf PS5 vermissen?