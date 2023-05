Eines der grafisch besten PS5-Spiele überhaupt ist ab sofort bei PS Plus

PS Plus Extra - und Premium-Mitglieder erhalten im Mai 2023 einen richtigen Grafikkracher.

Die neuen PlayStation Plus-Games der Extra-/Premium-Abostufe sind seit gestern für alle Mitglieder ohne Zusatzkosten im PS Store erhältlich. Euch erwarten 22 neue Bonus-Titel – und darunter ein wunderschönes PS5-Action-Adventure, das bis heute zu den grafisch besten Spielen auf dem Markt zählt, nämlich Ratchet & Clank: Rift Apart.

Grafik-Kracher auf PS5: Die aktuell grafisch besten PlayStation 5-Games neben Rift Apart haben wir in dieser GamePro-Liste für euch zusammengefasst:

Das erwartet euch in Ratchet & Clank: Rift Apart

Einen ersten Eindruck von der Grafik des PS5-Abenteuers liefert euch das untere Video:

16:09 Ratchet und Clank: Rift Apart ist ein Muss für PS5-Besitzer

Genre: Action

Action Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Entwickler: Insomniac Games

Insomniac Games Plattformen: PS5

Story- und Spielprinzip von Rift Apart sind schnell zusammengefasst: Euch erwartet ein Mix aus Hüpfeinlagen und Ballereien. Dabei übernehmt ihr die Rolle des flauschigen Lombax Ratchet und seinem Roboter-Kumpel Clank. Die beiden müssen gemeinsam mit ihrer neuen Lombax-Freundin Rivet eine Katastrophe aufhalten während die verschiedenen Dimensionen durch plötzlich auftauchende Löcher miteinander kollidieren.

Das im Juni 2021 von Insomniac Games (außerdem bekannt für Marvel's Spider-Man) veröffentlichte Action-Adventure dient in erster Linie als PS5-Showcase, das uns vor Augen führt, was die aktuelle Sony-Konsole alles auf dem Kasten hat: Eine hohe Weitsicht, lebendige Levels voller Details und Raytracing mit äußerst beeindruckenden Licht- und Spiegelungseffekten machen Rift Apart zu einem technischen Meisterwerk.

Mehr zu Rift Apart lest ihr in unserem GamePro-Test:

Die PS5-SDD ermöglicht zudem einen nahtlosen Übergang zwischen den Dimensionen, also den verschiedenen Levels des Spiels. So seid ihr in einem Moment zunächst in einer Stadt unterwegs und befindet euch nur einen Augenblick später plötzlich in einer urzeitlichen Welt wieder.

Alle PS Plus Extra-/Premium-Spiele des Mai 2023-Aufgebots: Neben Ratchet & Clank: Rift Apart können sich alle Extra-/Premium-Mitglieder ab sofort über das gefeierte Puzzle-Actionspiel Humanity freuen. Was diesen Monat außerdem noch zur Bibliothek dazugestoßen ist, entnehmt ihr der unteren GamePro-Übersicht:

Mehr zum Thema PS Plus Premium im Mai bringt PlayStation-Exklusive zu Release, verliert aber auch 32 Spiele von Eleen Reinke

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub "Alle wichtigen Infos zu PS Plus".

In dieser Übersicht verraten wir euch die Preise sowie Vorteile und beantworten andere wichtigste Fragen zu den drei verschiedenen Modellen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Werdet ihr Ratchet & Clank: Rift Apart spielen? Welche Titel aus dem PS Plus-Lineup haben euch bislang ebenfalls visuell beeindruckt?