In PS Plus Extra/Premium könnt ihr ab jetzt mein liebstes Koop-Spiel aller Zeiten zocken - und das solltet ihr unbedingt!

It Takes Two ist eine absolute Empfehlung.

Wie jeden Monat hat PS Plus Extra und Premium auch im Juli 2023 wieder einen ganzen Schwung neuer Titel für die Klassiker- und Spielebibliothek bekommen. Während wieder einige Highlights dabei sind, will ich euch aber vor allem eines der Spiele unbedingt ans Herz legen – egal, ob ihr es noch nicht gezockt habt oder darüber nachdenkt, es nochmal zu spielen: It Takes Two.

Darum solltet ihr It Takes Two nicht verpassen

Die Körnung als bestes Koop-Spiel aller Zeiten mag natürlich hoch gegriffen sein. Zumindest für mich reiht sich It Takes Two aber direkt neben Klassikern und persönlichen Highlights wie Portal 2 oder Unravel 2 ein, wenn es ums gemeinsame Zocken zu zweit geht.

12:43 It Takes Two könnte das beste Spiel im März werden - Was der Action-Plattformer den meisten AAA-Spielen voraus hat - Was der Action-Plattformer den meisten AAA-Spielen voraus hat

Was das Spiel dabei so besonders macht? In It Takes Two seid ihr stets zu zweit als belebte Puppen Cody und May unterwegs. Jeder von euch erhält im Abenteuer unterschiedliche Werkzeuge, mit denen ihr nicht nur eigene Hürden meistert, sondern auch euren Partner*innen helfen müsst.

So kann einer von euch mit der Nagelpistole etwa neue Wege bauen, während der andere einen Hammer an die Hand bekommt, um Glasscheiben aus dem Weg zu räumen. Oder eine Person verschießt klebrigen Nektar, den die andere dann mit einem Streichholzgewehr anzündet.

Zusammenarbeit und Kommunikation sind hier also unerlässlich, allein könnt ihr es nämlich gar nicht schaffen. Und genau das macht auch den Reiz des Spiels aus, denn ihr knobelt nicht nur gemeinsam und unterstützt euch, sondern habt auch einfach gemeinsam Spaß.

Eleen Reinke Eleen ist weniger der Typ für große Multiplayer-Runden und spielt stattdessen lieber gemütlich im Koop Left 4 Dead, Monster Hunter World, Borderlands 2 oder neuerdings auch Diablo 4.



Bei diesen Spielen ist der Koop aber eher ein netter Bonus statt essentieller Bestandteil – anders als in It Takes Two, weswegen das Spiel in diesem Genre für Eleen unangefochten bleibt. Wobei... Portal 2 kommt zumindest sehr, sehr nah ran.

In jedem Level wechseln die spaßigen Mechaniken außerdem, sodass stets für Abwechslung gesorgt ist. Abgerundet wird das Ganze noch von einer Geschichte über zwei Eltern, die sich auseinander gelebt haben und nicht wissen, wo ihre Zukunft hinführt.

Wie lange dauert It Takes Two? Je nachdem, wie schnell ihr seid, solltet ihr etwa an vier bis fünf gemütlichen Abenden mit dem Spiel durch sein. Im Schnitt dauert ein Durchlauf nämlich zehn bis 12 Stunden.

Welche Spiele euch sonst noch in den verschiedenen PS Plus-Modellen diesen Monat erwarten, könnt ihr hier nachlesen:

Das braucht ihr, um It Takes Two zu spielen

Für It Takes Two braucht ihr zwingend eine zweite Person, dann könnt ihr aber sowohl im Online- als auch Couch-Koop mit Splitscreen zusammen spielen. Wenn ihr euch für eine Online-Sitzung entscheidet, brauchen beide Spieler*innen außerdem ein PS Plus-Abo.

Braucht der/die zweite Spieler*in auch It Takes Two? Nein, es reicht, wenn der Host das Spiel besitzt. Via Freunde-Pass könnt ihr dann eine zweite Person einladen, mit euch zu spielen. Die muss sich dann auf der gleichen Plattform befinden, PS4 und PS5 können aber zusammen spielen.

Wollt ihr It Takes Two noch nachholen? Gibt es ein anderes Koop-Spiel, das eurer Meinung nach die Krone noch mehr verdient hätte?