PS Plus Premium/Extra im Juli 2022: Alle neuen Spiele und Abgänge des Abos

Ähnlich wie früher PS Now bekommen auch Sonys neue Abomodelle PS Plus Extra und Premium monatlich neue Spiele - und im Gegenzug gibt es auch regelmäßig Abgänge. Welche Spiele euch in diesem Monat erwarten, fassen wir euch in dieser Übersicht zusammen.

Aktuell ist nur ein Neuzugang bekannt, es gibt aber zumindest einen Leak zu den möglichen neuen Spielen. Demnach erwarten uns die neuen Titel am 19. Juli – das würde auch zum Release von Stray passen:

Diese Spiele sind im Juli neu in PS Plus Extra/Premium

Diese neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium sind bekannt:

Hinweis: Die komplette Liste der Zugänge ist noch nicht bekannt, wir aktualisieren diesen Artikel daher regelmäßig.

Highlights im Juli

Stray

Genre: Adventure

Darum geht's: Im Katzenabenteuer Stray erkunden wir als samtpfotiger Vierbeiner eine futuristische Stadt, die von Robotern bewohnt ist. Unterwegs lösen wir kleine Umgebungsrätsel, nehmen Aufträge an und flüchten vor Scharen an insektenartigen Feinden. Unser Ziel dabei ist nicht nur, die uns fremde Welt und ihre Geschichte zu lernen, sondern auch einen Weg zurück zu unserer Familie zu finden - und natürlich unterwegs möglichst viele Nickerchen zu machen, immerhin sind wir eine Katze.

Das Spiel erscheint direkt zum Release bei PS Plus Extra und Premium.

Wollt ihr eine Übersicht über alle Titel der Spiele- und Klassiker-Bibliothek, werdet ihr hier fündig:

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra und Premium im Juli

Neben den Neuzugängen gibt es auch regelmäßig Spiele, die den Service wieder verlassen. Ihr müsst euch bei einigen von ihnen also beeilen. Das sind die Abgänge in diesem Monat:

Zusätzlich kennen wir auch bereits die Ablaufdaten einiger weiterer Spiele in den nächsten Monaten. Unter anderem müsst ihr euch beeilen, wenn ihr Red Dead Redemption 2 spielen wollt.

Alles zum neuen PS Plus-Modell

Seid ihr selbst noch unsicher, welches PS Plus-Modell für euch das richtige ist, findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus inklusive der wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle. Wer sich dagegen eher für PS Plus Essential interessiert, findet die neuen Gratis-Spiele für Juli in diesem Artikel.

Welche Spiele wünscht ihr euch noch in der PS Plus-Bibliothek?