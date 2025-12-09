PS Plus-User feiern gerade "ein absolutes Juwel" und eines der abgedrehtesten Spiele aus 2024 - Schnappt es euch jetzt mit Extra

Die PS Plus-Community feiert gerade den Titel Thank Goodness You're Here.

Wenn ihr PlayStation Plus abonniert habt, bekommt ihr diesen Monat eine ganze Ladung neuer Bonus-Titel spendiert. Alleine das Dezember 2025-Lineup von PS Plus Essential umfasst diesmal nicht 3, sondern gleich 5 Titel. Wenn ihr Extra/Premium abonniert habt, dann könnt ihr euch schon jetzt über Red Dead Redemption und Skate Story freuen, die Anfang des Monats zur Bibliothek hinzugestoßen sind.



Und wenn euch das nicht reicht, dann hat die PS Plus-Community einen echten Geheimtipp für euch auf Lager: Thank Goodness You're Here!, das aktuell Teil von PlayStation Plus Extra ist.

Das steckt hinter Thank Goodness You're Here!

Genre: Adventure

Adventure Plattformen: PS4, PS5, Nintendo Switch und PC

PS4, PS5, Nintendo Switch und PC Abo: aktuell bei PS Plus Extra/Premium

aktuell bei PS Plus Extra/Premium Regulärer Preis: 17,99 Euro

17,99 Euro Metacritic-Schnitt: 89 (PC), 84 (PS5), 84 (Nintendo Switch)

"Ich habe Thank Goodness You’re Here über PS+ Extra gespielt und es war ein absolutes Juwel", schreibt Reddit-User "obeyer10" in einem aktuellen Beitrag im PlayStation Plus-Subreddit und empfiehlt uns damit einen echten Geheimtipp, den ihr euch anschauen solltet, wenn ihr auf britischen Humor steht.

Das Entwicklerteam von Coal Supper bezeichnet seinen Titel selbst als "Comedy Slapformer", bei dem es in erster Linie darum geht, euch ordentlich zum Schmunzeln zu bringen. "Für alle, die sich fragen, wie dieses Spiel ist: Die beste Beschreibung, die mir einfällt, ist: Monty Python trifft auf Adult Swim trifft auf Richard Scarry", meint ein weiterer PS Plus-User in der Kommentarsektion unter dem Post von "obeyer10".

Aber wie genau spielt sich Thank Goodness You’re Here! denn nun? Der kleine Titel mit der eigenwilligen Cartoon-Optik versetzt euch ins englische Dörfchen Barnsworth, wo ihr in die Rolle eines Verkäufers schlüpft. Eigentlich seid ihr nur für einen Termin hier, doch seid viel zu früh dran.

Was also tun, um die Zeit zu überbrücken? Richtig! Einfach mal auf Erkundungstour durchs Dörfchen gehen und dessen skurrile Bewohner*innen kennenlernen. TGYH ist im Grunde also ein Adventure mit besonders hohem Spaßfaktor.

Eben weil Thank Goodness You're Here! so speziell ist, eignet sich der Titel natürlich bestens für einen Aboservice wie PS Plus und liefert Mitgliedern die perfekte Möglichkeit zum Reinschnuppern. Zumal der Spaßtitel mit einer Spielzeit von 2,5 bis 4 Stunden keine große zeitliche Verpflichtung erfordert.

Wann werden die PS Plus Extra-/Premium-Spiele für den Monat Dezember 2025 enthüllt?

Die Enthüllung der neuen Extra- und Premium-Spiele des Dezember 2025-Lineups erfolgt in Kürze:

Termin der Enthüllung: 10. Dezember 2025 (dieser Mittwoch)

10. Dezember 2025 (dieser Mittwoch) Termin der Freischaltung: 16. Dezember 2025 (Dienstag)

Im November 2025 kamen folgende Bonus-Spiele zur Bibliothek von Extra und Premium dazu:

Wie sieht's bei euch aus: Habt ihr Thank Goodness You're Here schon ausprobiert? Welchen Geheimtipp aus der PlayStation Plus Extra-Bibliothek habt ihr auf Lager? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion!