PS Plus im Februar 2026 - Neue Essential-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

An diesem Tag werden die PS Plus Essential-Games für den Monat Februar 2026 enthüllt.

Es ist mal wieder so weit: Die Ankündigung der PlayStation Plus Essential-Spiele für den Monat Februar 2026 steht an. Bei uns erfahrt ihr wie gewohnt die Termine für die Enthüllung sowie Freischaltung der kommenden Bonus-Spiele.

An diesem Tag werden die PS Plus Essential-Spiele im Februar 2026 enthüllt

Termin/Uhrzeit der Enthüllung der PS Plus Essential-Spiele im Februar 2026*:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 28. Januar 2026

Mittwoch, der 28. Januar 2026 voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

10:54 Das sind die besten Open Worlds aus 2025!

Autoplay

Termin/Uhrzeit der Freischaltung der Essential-Spiele im PlayStation Store:

voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 03. Februar 2026

Dienstag, der 03. Februar 2026 voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 11/12 Uhr mittags

*Woher kommen diese Angaben? In der Regel schaltet Sony die neuen Essential-Spiele am ersten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor. Bei 17:30 Uhr handelt es sich um Sonys traditionelle Uhrzeit für die Enthüllung neuer Spiele für den PlayStation Plus-Service.

Wann werden die PS Plus Extra- und Premium-Titel des Februar 2026-Lineup angekündigt? Die Extra- und Premium-Titel werden anders als die Essential-Spiele erst in der Mitte des jeweiligen Monats enthüllt. Für die Bonus-Spiele für die beiden teureren Abostufen ergeben sich im Februar folgende Termine:

PS Plus Extra/Premium im Februar 2026 : voraussichtliche Bekanntgabe: 11. Februar (Dienstag) Freischaltung: 17. Februar (Mittwoch)

:

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo und liebäugelt damit? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Und nun seid mal wieder ihr an der Reihe: Welche Spiele wünscht ihr euch im Februar 2026 bei PlayStation Plus Essential, was sind eure Vermutungen? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion. Wir sind sehr gespannt, ob ihr am Ende recht behaltet!