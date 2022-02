Im PlayStation Store gibt es gerade 3 Monate PS Plus im Angebot: Sofern ihr noch kein aktives Abo habt, zahlt ihr nur noch den halben Preis, also 12,49 Euro statt der üblichen 24,99 Euro. Der Deal läuft noch bis zum 13. Februar. Hier findet ihr ihn:

Was bietet PlayStation Plus?

Hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten Vorteile, die euch ein PS-Plus-Abo bringt:

1. Online-Multiplayer: PS Plus ist ein Abo-Service, der in erster Linie für Online-Multiplayer benötigt wird. Ohne das Abo bleibt ihr bei den meisten Spielen also auf den Singleplayer und den lokalen Multiplayer beschränkt.

2. Monatliche Gratis-Spiele: Mit PS Plus bekommt ihr jeden Monat Spiele, die ihr für die Dauer eures Abos ohne zusätzliche Kosten spielen könnt. Wenn ihr euer Abo unterbrecht und später fortsetzt, könnt ihr auch wieder auf die alten Spiele zugreifen. Zumeist gibt es im Monat zwei PS4-Spiele und ein PS5-Spiel. Im Februar sind das UFC 4 und Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung für PS4 und Planet Coaster für PS5.

3. PS Plus Collection für PS5: Falls ihr eine PS5 besitzt, bekommt ihr außerdem sofortigen Zugriff auf die PS Plus Collection mit 20 großen PlayStation-Blockbustern wie God of War, Uncharted 4, Bloodborne oder Days Gone.

4. Exklusive Rabatte: In Sales bekommt ihr mit einem Plus-Abo oft einen Extra-Rabatt auf bestimmte Spiele, sodass ihr besonders günstige Schnäppchen abstauben könnt. Es gab auch schon Sales, in denen Plus-Mitglieder generell den doppelten Rabatt bekamen.

5. Share Play: Mit PS Plus könnt ihr durch Share Play mit Freunden zusammen online spielen, als würdet ihr euch im selben Raum befinden. So könnt ihr selbst in einem Singleplayer-Spiel die Kontrolle abgeben, und zwar auch dann, wenn die andere Person das betreffende Spiel gar nicht besitzt. Mehr erfahrt ihr auf Sonys Share-Play-Infoseite.

6. Cloud Saves: Mit PlayStation Plus bekommt ihr bis zu 100 GB Speicherplatz in der Cloud, sodass eure Spielstände sicher sind und ihr auch von einer anderen Konsole aus darauf zugreifen könnt.