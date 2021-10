PS Plus November 2021: Hoppla, jetzt wurden die neuen Spiele doch geleakt

Wenn Sony sich an seinen bisherigen Zeitplan hält, werden die neuen PS Plus-Spiele für den Monat November noch heute Nachmittag enthüllt. Bisher waren die Spiele geheim geblieben, nun gibt es aber - wie schon in den letzten Monaten - doch wieder einen Leak.

Sind das die neuen PS Plus-Spiele für November 2021?

Steht das Line-Up für November schon? Der Leak kommt diesmal von der französischen Seite Dealabs. Dort sind bereits die PS Plus-Spiele für den November 2021 aufgeführt. Das sind die möglichen Games:

Interessant ist, dass laut dem Leak diesmal kein dedizierter Titel nur für PS5 dabei ist, dafür aber ein Spiel für PSVR. Ob es sich um das tatsächliche Line-Up handelt bleibt natürlich abzuwarten. Spätestens wenn Sony die neuen Spiele ankündigt, wissen wir mehr.

Bis es soweit ist, könnt ihr euch natürlich noch schnell die PS Plus-Spiele für den Oktober 2021 holen:

52 8 Mehr zum Thema PS Plus im Oktober 2021: Das sind die drei neuen Gratis-Games für PS4 und PS5

Wann werden die neuen Spiele offiziell enthüllt? Traditionell enthüllt Sony die neuen Ps Plus-Games des Folgemonats immer am letzten Mittwoch des aktuellen Monats gegen 17.30 Uhr deutscher Zeit. Das heißt also, dass wir mit einer Ankündigugn heute, also am 27. Oktober 2021 rechnen können.

Was haltet ihr von dem Line-Up? Ist für euch etwas dabei?