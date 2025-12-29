PS Plus-Fans feiern wunderschönes Bonus-Game bei Extra: "Das beste Spiel, das ich dieses Jahr gespielt habe. Und ich habe viel gezockt"

Das kunstvolle und emotionale Adventure Sayonara Wild Hearts verlässt im Januar PlayStation Plus. Die Community rät: Spielt es unbedingt!

Linda Sprenger
29.12.2025 | 06:33 Uhr

PS Plus Extra-Mitglieder feiern Sayonara Wild Hearts.

Das wunderschöne Abenteuer Sayonara Wild Hearts ist aktuell noch Teil des PlayStation Plus Extra-Aufgebots, fliegt allerdings am 20. Januar gemeinsam mit einer Handvoll anderer Bonus-Titel aus dem Angebot des Service. Und falls ihr den Titel noch nicht kennt, dann spitzt jetzt mal die Ohren: Sayonara Wild Hearts ist ein Must Play, wenn ihr auf einzigartige Art-Styles und emotionale Geschichten steht.

So spielt sich Sayonara Wild Hearts

Auch in der PS Plus-Community wird Sayonara Wild Hearts aktuell gefeiert. Redditor "BreafingBread" gab dem kleinen Spiel eine Chance, nachdem bekannt wurde, dass im Januar die PlayStation Plus Extra-Bibliothek verlässt. In einem Reddit-Beitrag zeigt sich der Spieler äußerst angetan:

Heilige Sch****, was für ein Spiel! Das Gameplay an sich ist zwar nichts Bahnbrechendes, aber der Stil, die Grafik und der Soundtrack sind phänomenal. Ich bin echt sprachlos. Ich hatte zwar schon mal von dem Spiel gehört, aber nie gedacht, dass es mich so begeistern würde. Es ist wie BIT.TRIP RUNNER auf Steroiden. Es ist mit Sicherheit das beste Spiel, das ich dieses Jahr gespielt habe (und ich habe wirklich viele gespielt).

Video starten 1:05 Sayonara Wild Hearts - Trailer zum Mix Pop-Album und Videospiel - Trailer zum Mix Pop-Album und Videospiel

Aber was ist Sayonara Wild Hearts eigentlich für ein Spiel? Das ursprünglich 2019 veröffentlichte Spiel lässt sich am besten als rhythmisches Action-Adventure beschreiben. Ihr steuert eine namenlose Heldin und braust auf einem Motorrad durch eine durchgestylte, abstrakte Spielwelt.

Der Star des kleinen Titels von Entwickler Simongo ist einerseits der einzigartige Look und andererseits die emotionale Geschichte: Im Laufe des Abenteuers erlebt ihr eine Story rundum Herzschmerz und Vergebung, untermalt von einem fantastischen Soundtrack.

Ein experimentelles Spiel wie Sayonara Wild Hearts eignet sich natürlich perfekt für PlayStation Plus. Probiert's also unbedingt aus, wenn ihr eine Extra-Mitgliedschaft besitzt.

Alle bekannten PS Plus-Abgänge im Januar 2026

Neben Sayonara Wild Hearts werden am 20. Januar 2026 folgende Spiele die Extra-Bibliothek verlassen:

  • Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
  • SD Gundam Battle Alliance
  • Monopoly Plus

Aber nicht traurig sein, im kommenden Monat werden nicht nur PS Plus-Titel aus dem Angebot des Service geworfen, sondern natürlich auch wieder Bonus-Spiele hinzugefügt.

Ankündigungs-Termine für PS Plus: Die Ankündigung der Essential-Spiele für den Monat Januar 2026 erfolgt Silvester (also übermorgen), die kommenden Extra- und Premium-Titel enthüllt Sony hingegen erst in der Mitte des neuen Monats:

  • Termin für die Bekanntgabe der Essential-Spiele im Januar: Mittwoch, der 31.12.2025
    • Freischaltung: Dienstag, der 06.01.2026
  • Termin für die Bekanntgabe der Extra-/Premium-Spiele im Januar: Mittwoch, der 14.01.2026
    • Freischaltung: Dienstag, der 20.01.2026

Ab dem kommenden Monat führt Sony übrigens eine wichtige Änderung bei PlayStation Plus Essential ein: Ab Januar 2026 stehen PS5-Spiele im Fokus der monatlichen Bonus-Spiele, PS4-Titel sollen ab dann nur noch gelegentlich zu den Lineups dazustoßen.

Habt ihr Sayonara Wild Hearts schon gespielt?

