PS Plus Premium: Neues Bonus-Spiel lockt mit einfacher Platin-Trophäe

Wer PS Plus Premium-Mitglied ist, kann sich seit gestern über einen neuen PS1-Klassiker freuen, der eine recht einfache Platin-Trophäe verspricht. Den Shooter Syphon Filter 3 müsst ihr im Grunde nämlich lediglich durchspielen, um den begehrten PS-Kelch zu erlangen – ganz ohne Grinding und nervige Zusatzaufgaben (via Pushsquare).

Apropos PS Plus: Syphon Filter 3 ist nicht das einzige neue Game, das seit gestern Teil des Service ist. Mit PS Plus Extra und Premium bekommt ihr 12 weitere Bonus-Titel spendiert. Alle 13 neuen PS Plus Extra-/Premium-Spiele findet ihr hier im Überblick:

3 2 Mehr zum Thema PS Plus Premium/Extra im Januar: Schnappt euch jetzt 13 neue Bonus-Games

Was ihr für Platin in Syphon Filter 3 machen müsst

Syphon Filter 3 ist ein ursprünglich 2001 veröffentlichter Third-Person-Shooter mit Stealth-Elementen von Bend Studio, das auch für das Zombie Open World-Spiel Days Gone verantwortlich zeichnet. Dank PS Plus Premium könnt ihr den PS1-Klassiker nun auch auf eurer PS4 und PS5 zocken.

Dabei fliegen euch die Trophäen geradezu entgegen. Ihr müsst den Shooter lediglich durchspielen, um am Ende die Platin-Trophäe zu erlangen. Achtet lediglich an einer Stelle des Spiels darauf, einen Feind mit dem Messer zu töten, um das Bronze-Achievement "Auf Messers Schneide" zu ergattern. Auf mehr müsst ihr bei eurem Platin-Run aber nicht achten.

Es dauert rund 8 Stunden, um Syphon Filter 3 zu beenden und damit Platin freizuschalten. Natürlich gibt es "Easy Platin"-Spiele wie zum Beispiel My Name is Mayo, bei denen ihr das höchste PlayStation-Achievement schneller einsackt. Allerdings legt euch Syphon Filter 3 bei der Trophäen-Jagd keinerlei Steine in den Weg, verzichtet also auf Zusatzaufgaben wie das Sammeln von Collectibles oder spielerisch knifflige Herausforderungen.

Syphon Filter 3: Alle Trophäen im Überblick

Platin - Neuanfang: Schalte alle Trophäen in Syphon Filter 3 frei

Bronze - Checkout: Schließe „Hotel Fukushima“ ab

Silber - Ranken und Minen: Schließe „Costa Rica, Plantage“ ab

Silber - Blinder Flugpassagier: Schließe „C-5-Galaxy-Transporter“ ab

Silber - Narrengold: Schließe „Pugari-Goldmine“ ab

Silber - Die Rettung kam zu spät: Schließe „Pugari-Anwesen“ ab

Silber - Aus den Augen, aus dem Sinn: Schließe „Kabul, Afghanistan“ ab

Silber - Bombenkreuzfahrt: Schließe „SS Lorelei“ ab

Silber - Ruinen-Ruin: Schließe „Aztekenruinen“ ab

Silber - Wozu die Eile?: Schließe „Ufer“ ab

Silber - Hintergangen: Schließe „Docks, letzter Angriff“ ab

Silber - Staubiger Highway: Schließe „Konvoi“ ab

Gold - Panzerknacker: Schließe „The Beast“ ab

Gold -Riskante Infiltration: Schließe „Australien, Wildnis“ ab

Gold -Heilung für die Einheimischen: Schließe „St. George, Australien“ ab

Gold -Was für ein Chaos: Schließe „Paradise Ridge“ ab

Gold -Unerwartete Verbündete: Schließe „Milizanwesen“ ab

Gold -Schützende Hand: Schließe „Unterirdischer Bunker“ ab

Gold -Hochverrat: Schließe „Senatsgebäude“ ab

Gold -Ende einer Ära: Schließe „U-Bahn, Washingt.“ ab

Bronze - Auf Messers Schneide: Besiege einen Gegner mit einem Messer

Quelle: Exophase.com

Weitere Easy Platin-Games findet ihr in dieser GamePro-Liste:

29 3 Mehr zum Thema Einfache Platin-Trophäen: 14 PS4-Spiele, die es euch leicht machen

Alles zum neuen PS Plus-Modell

Seid ihr selbst noch unsicher, welches PS Plus-Modell für euch das richtige ist, findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus inklusive der wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle. Wollt ihr wissen, welche Titel noch in der Klassiker- und Spielebibliothek zu finden sind, haben wir hier die komplette Übersicht aller Spiele in PS Plus Extra/Premium.

Welche Spiele aus der PS Plus-Bibliothek mit einfacher Platin-Trophäe könnt ihr außerdem empfehlen?