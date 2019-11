PS Plus: Wer die aktuellen Gratis-Spiele haben will, muss schnell sein

Wer PS Plus-Mitglied ist, kann sich aktuell noch The Last of Us Remastered ohne weitere Zusatzkosten aus dem PS Store herunterladen. Naughty Dogs Survival-Action-Adventure ist (wie das Baseballspiel MLB The Show 19) Teil des PlayStation Plus-Lineups des Monats Oktober - wird aber in Kürze ausgetauscht.

Wie lange ist The Last of Us noch erhältlich? Am Dienstag, den 5. November 2019 rücken die PS Plus-Games des Monats November 2019 in den PS Store und ersetzen die Oktober-Spiele. Um die Mittagszeit herum - wir rechnen gegen 12 Uhr - werden die Spiele ausgetauscht. Bis morgen Vormittag habt ihr also noch die Gelegenheit, euch The Last of Us Remastered kostenlos herunterzuladen.

Was euch mit The Last of Us Remastered erwartet, stellen wir euch unten noch einmal genauer vor.

The Last of Us Remastered (PS4)

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Downloadgröße: 47,19 GB

47,19 GB Regulärer Preis ohne PS Plus: 19,99 Euro

19,99 Euro Unsere Test-Wertung: 90

In The Last of Us tauchen wir ein in eine Welt, in der die Menschheit durch einen parasitären Pilz an den Rand der Ausrottung getrieben wurde. Mitten in diesem Chaos stecken Joel und Ellie, ein grummeliger Schmuggler und ein aufgewecktes Mädchen, die quer durch Amerika (und diverse Infektionsherde) reisen, um der Welt vielleicht ein Gegenmittel zu präsentieren.

The Last of Us ist ein Action-Adventure, bei dem der Umgang mit dem Bogen oder der Pistole genau so wichtig ist wie kluges Verstecken und Stealth. Dazu kommen Crafting, Rätsel und eine Geschichte, die mitten ins Herz trifft.

Inhalte von The Last of Us Remastered:

das Hauptspiel

der Standalone-DLC Left Behind

der Multiplayer-Modus Factions

Für wen es sich lohnt und für wen nicht

Perfekt für Fans von tollen Stories: Wer sich nach einer klug erzählten, aber deswegen nicht weniger herzergreifenden Geschichte mit komplexen Figuren und einer mitreißenden Handlung sehnt, ist bei The Last of Us genau richtig. Hier wird wieder einmal mehr klar, dass Menschen und ihre Beweggründe nie nur schwarz oder weiß sind, und wozu wir fähig werden, wenn es ums reine Überleben geht.

Nichts für Shooter-Fans: Wer hier einen Zombie-Shooter mit Call of Duty-Gefühl erwartet, geht leer aus. Schüsse ziehen Infizierte und andere Feinde an, und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Hier ist es oft besser, aus dem Versteckten anzugreifen oder den Kampf von Anfang an zu umgehen.

Mehr Infos findet ihr in unserem Test zu The Last of Us Remastered.

The Last of Us Remastered - Screenshots ansehen

Lohnt sich ein PS Plus-Abo?

PS Plus ist Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Spielen bestimmter PS4-Titel ermöglicht.

Alle Preise & Vorteile von PS Plus führen wir hier für euch auf.