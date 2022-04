Im PlayStation Store läuft noch bis zum 27. April der große Spring Sale mit über 1.000 Sonderangeboten für PS4 und PS5. Die großen Highlights haben wir euch bereits in früheren Artikeln vorgestellt. Diesmal sind die allergünstigsten Schnäppchen an der Reihe, die ihr schon für weniger als fünf Euro bekommen könnt. Falls ihr lieber selbst den Sale durchstöbern möchtet, bringt euch folgender Link zur Übersicht:

EA Family Bundle

Mit dem EA Family Bundle bekommt ihr gleich drei Spiele aus dem Hause Electronic Arts für zusammen nur 3,99 Euro. Unravel ist ein Puzzle-Platformer, der schon allein aufgrund seiner wunderschönen Grafik und seines niedlichen Protagonisten den Preis des Bundles wert ist. Bei Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 handelt es sich um einen bunten Multiplayer-Shooter, der durch seine vielen verschiedenen Charaktere einen erstaunlichen Tiefgang entwickelt. Das Rennspiel Need for Speed ist der wohl erfolgreichste, aber auch der schwächste Titel im Bundle. Das Reboot der berühmten Reihe kann aufgrund der schwachen KI und der öden Open World nicht vollständig überzeugen, zum gegenwärtigen Preis lohnt ein Blick aber trotzdem.

11-11: Memories Retold

In dem Adventure 11-11: Memories Retold erleben wir die miteinander verwobenen Geschichten zweier Soldaten im zweiten Weltkrieg. Aus der Sicht eines jungen kanadischen Fotografen und eines deutschen Technikers nehmen wir an der Front nicht nur die Gefechte, sondern auch den trivialen Alltag sowie erschütternde Kriegsverbrechen wahr. Neben seiner ernsten Thematik fällt das Spiel durch seinen einzigartigen, verschwommenen Aquarel-Look und seinen orchestralen Soudntrack auf. Das Gameplay besteht größtenteils aus Rätseln und aus kurzen Schleichpassagen und ist nicht sonderlich schwierig. 11-11: Memories Retold ist einer jener Titel, in dem es mehr um das Erlebnis als um die spielerische Herausforderung geht.

Blood Bowl 2

Blood Bowl ist eine brutale, im Warhammer-Universum angesiedelte Version von American Football. In rundenbasierten Taktikkämpfen liefern sich verschiedene Völker blutige Matches und greifen dabei gerne mal zu schmutzigen Tricks. Daneben müssen wir uns auch um den Aufbau und die Verwaltung unseres Teams kümmern, wie man es aus anderen Sportspielen kennt. In der Standard-Version sind acht der aus Warhammer bekannten Völker enthalten, beispielsweise Menschen, Orks und Dunkelelfen. Im Vergleich zum ersten Teil hat sich Blood Bowl 2 nicht nur bei der Grafik, sondern auch und vor allem bei der Bedienung, der Übersichtlichkeit und der Einsteigerfreundlichkeit deutlich verbessert.

Tomb Raider Definitive Edition

Für nicht mal 3 Euro bekommt ihr derzeit die Tomb Raider Definitive Edition. Dabei handelt es sich um eine technisch verbesserte Version des Reboots aus 2013, in der auch sämtliche DLCs enthalten sind. Wir erleben hier, wie aus Lara Croft eine hartgesottene Abenteurerin wurde. Mit 21 Jahren nimmt Lara an einer Forschungsexpedition teil, muss aber nach einem Schiffbruch auf einer abgelegenen Insel gegen die Anhänger eines mysteriösen Kultes um ihr Leben kämpfen. Im Vergleich zu früheren und sogar zu nachfolgenden Tomb-Raider-Spielen ist dieser Teil der Reihe sehr actionorientiert und wirkt stellenweise schon wie ein Third Person Shooter. Es gibt aber auch Schleichpassagen und spektakulär inszenierte Geschicklichkeitsübungen.

Kona

Kona ist ein First Person Adventure, in dem wir als Privatdetektiv in ein kleines kanadisches Dorf reisen, wo wir eigentlich nur Fälle von Sachbeschädigung untersuchen sollen. Dort angekommen erschwert uns aber nicht nur ein heftiger Schneesturm unsere Arbeit, wir stoßen auch auf eine Leiche. Von dieser abgesehen scheint das Dorf jedoch menschenleer zu sein. Um zu rekonstruieren, was vorgefallen ist, beginnen wird, die Häuser zu durchsuchen. Das Gameplay von Kona besteht aber nicht nur aus Erkundung und Rätseln, sondern auch aus Survival-Elementen. Im Freien können wir beispielsweise erfrieren oder auch von hungrigen Wölfen zerfleischt werden. Gelegentlich müssen wir auch mit Waffengewalt um unser Leben kämpfen.

Brothers: A Tale of Two Sons

Brothers: A Tale of Two Sons erzählt die Geschichte zweier Brüder, die sich auf eine Reise quer durch ein märchenhaftes, aber gefährliches Land begeben, um ein Heilmittel für ihren kranken Vater zu finden. Dabei faszinieren vor allem das fantasievolle Artdesign der abwechslungsreichen Levels sowie die emotionale, spannende Geschichte, die ohne Worte allein durch die Bilder und den atmosphärischen Soundtrack erzählt wird. Das Gameplay besteht im Wesentlichen aus Rätseln, Erkundung und gelegentlichem Schleichen. Das Besondere daran: Obwohl es sich um ein Singleplayerspiel handelt, steuern beide Brüder wie in einem Koop-Titel gleichzeitig, jeweils einen pro Analogstick. Dadurch steigt der Anspruch der an sich simplen Aufgaben.

Torment: Tides of Numenera

Torment: Tides of Numenera ist ein traditionelles Rollenspiel aus isometrischer Perspektive, das sich stark an dem Klassiker Planescape Torment orientiert. Dementsprechend stehen auch hier Story und ausführliche Dialoge klar im Vordergrund, daneben gibt es aber natürlich auch noch die üblichen Taktikkämpfe und motivierende Charakterentwicklung. Wie es sich für ein gutes Rollenspiel gehört, stehen uns in den Quests zudem stets verschiedene Lösungswege offen. Den entsprechenden Skill vorausgesetzt, können wir uns beispielsweise aus vielen Konflikten herausreden und müssen gar nicht erst zur Waffe greifen. Für die nicht einmal 3 Euro im aktuellen Sale bekommt ihr eine Spielzeit von ungefähr 30 bis 40 Stunden.

God’s Trigger

God’s Trigger ist ein blutiger Top-Down-Shooter, der auf den ersten Blick wie eine deutlich hübschere Version von Hotline Miami wirkt und tatsächlich auch spielerisch recht ähnlich ist. Allerdings geht es hier um einen Engel und eine Dämonin, die sich gemeinsam den Weg in den Himmel erkämpfen wollen. Dementsprechend stehen uns nicht nur Waffen, sondern auch die eine oder andere übernatürliche Fähigkeit zur Verfügung. Während der Engel sich besser auf Nahkampf versteht, ist die Dämonin eher auf Fernkampf ausgerichtet. Das Tempo in den Gefechten ist sehr hoch, was zu einem fordernden Schwierigkeitsgrad führt. Wir können entweder allein spielen, indem wir zwischen den Charakteren wechseln, oder zu zweit im Koop antreten.

Yoku’s Island Express

Yoku’s Island Express ist eine innovative und ungewöhnliche Mischung aus Jump&Run und Pinball. Wir spielen den kleinen Mistkäfer Yoku, dessen Job es ist, auf einer sonnigen und wunderschönen, aber nicht ganz ungefährlichen Insel Pakete auszuliefern. Dazu schiebt Yoku seine Mistkugel durch die Gegend und lässt sich an den geeigneten Stellen mit ihr in atemberaubender Geschwindigkeit durch die offene Spielwelt schießen. Unterwegs trifft Yoku auf viele skurrile Kreaturen, die ihm mal mehr und mal weniger gewogen sind. Hin und wieder muss er sich deshalb seinen Weg freikämpfen. Glücklicherweise wird der niedliche Käfer mit der Zeit stärker und erlernt neue Fähigkeiten.

Dragon Age Inquisition Deluxe Edition

Mit Dragon Age Inquisition bekommt ihr ein episches Fantasy-Rollenspiel für nur 4,49 Euro, und zwar in der Deluxe Edition mit zusätzlichen Ingame-Gegenständen. Beeindruckend ist hier nicht zuletzt der Umfang: Mit den unzähligen Quests und Nebenaufgaben könnt ihr weit über hundert Stunden verbringen. Dabei solltet ihr aber darauf achten, euch nicht gleich in den idyllischen Hinterlanden am Anfang des Spiels komplett zu verlieren, denn es folgen noch neun weitere abwechslungsreiche und hübsch inszenierte Landschaften, die mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit verdient haben. Grafisch ist Dragon Age Inquisition übrigens auch heute noch sehr ansehnlich, obwohl es bereits einige Jahre auf dem Buckel hat.