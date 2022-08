PS Store: Diese 10 Geheimtipps für PS4 + PS5 gibt es jetzt für unter 5€

Schon seit letzter Woche läuft im PlayStation Store ein großer Sale mit PS4- und PS5-Spielen unter 20€. Zum Start der Aktion haben wir euch bereits zehn Highlights aus den insgesamt über 800 Angeboten vorgestellt. Diesmal haben wir die Deals nach besonders günstigen Schnäppchen durchwühlt, die ihr schon für unter 5€ bekommt, und stellen euch abermals zehn Spiele vor. Falls ihr lieber selbst den PSN Sale durchstöbern möchtet, findet ihr die komplette Übersicht hier:

Slime Rancher

Slime Rancher liefert genau das, was der Name verspricht: Auf eurer eigenen Farm züchtet ihr Schleime im Dragon-Quest-Stil, wobei ihr verschiedene Arten miteinander kreuzen und so besonders lukrative Schleime erschaffen könnt. Zu viele Kreuzungen können allerdings zur Entstehung bösartiger Schleime führen, die explodieren und große Schäden anrichten. Einen großen Teil de Spiels verbringen wir jedoch nicht auf unserer Farm, sondern mit der Erkundung der bunten Umgebung, wo wir in der First-Person-Perspektive kämpfen, kleine Rätsel lösen und vor allem neue, noch gewinnbringendere Schleimarten aufspüren.

Broforce

Bei Broforce handelt es sich um einen 2D-Action-Platformer, der zwei große Besonderheiten bietet: Erstens übernehmen wir die Rolle von Figuren, die auf berühmten Actionhelden basieren, wie zum Beispiel Rambro, Brominator oder Bro Dredd. Alle haben individuelle Waffen und Fähigkeiten, was für reichlich Abwechslung sorgt, da wir nach jedem Tod in einen anderen Charakter schlüpfen. Zweitens sind die Levels fast vollständig zerstörbar. Wenn wir wild und rücksichtslos um uns schießen, was in Broforce durchaus eine erfolgversprechende Taktik ist, kann es schon mal passieren, dass außer bodenlosen Abgründen kaum noch etwas übrig bleibt. Das gilt desto mehr, wenn wir im Koop mit bis zu vier Spieler*innen antreten.

Going Under

Bei Going Under handelt es sich im Grunde um einen Dungeon Crawler, in dem wir finstere Gewölbe erkunden, uns mit zahlreichen Monstern anlegen und natürlich nach Beute suchen. Das Besondere daran: Wir befinden uns nicht in einer düsteren Fantasy-Welt, stattdessen erkunden wir in der heutigen Zeit die Überbleibsel gescheiterter Start-Up-Unternehmen. Unsere Bewaffnung besteht aus herumliegenden Büroartikeln, die Feinde sind ehemaligen Mitarbeiter und die Bosse die Unternehmensgründer. Wir selbst spielen übrigens eine Praktikantin, deren einzige Bezahlung in der gewonnenen Erfahrung besteht. Ihr könnt euch also auf viele humorvolle bis zynische Anspielungen auf die heutige Unternehmenskultur gefasst machen.

Prison Architect

Im Aufbauspiel Prison Architekt plant, baut und verwaltet ihr euren eigenen Gefängniskomplex, in dem ihr Kleinkriminelle ebenso sicher verwahren müsst wie gefährliche Mörder. Die Grafik mag dabei minimalistisch bis niedlich wirken, das Gameplay ist aber komplex und erbarmungslos. Schon kleine Unachtsamkeiten können zu Massenausbrüchen oder zu blutigen Aufständen führen. Andererseits führen aber auch viele verschiedene Wege zum Erfolg: Für Ruhe und Frieden könnt ihr durch scharfe Sicherheitsmaßnahmen sorgen, ihr könnt aber auch die Zufriedenheit eurer Insassen im Auge behalten und so erreichen, dass zumindest die friedlicheren unter ihnen gar nicht erst auf dumme Gedanken kommen.

Moonlighter

Moonlighter vermischt einen Roguelike-Dungeoncrawler mit Elementen einer Lebenssimulation im Stile eines Stardew Valley. Als Eigentümer eines Ladens verkaufen wir tagsüber Abenteurern die nötige Ausrüstung, um sich in den örtlichen Dungeon zu wagen. Nachts hingegen steigen wir selbst in die finsteren Höhlen hinab, um Beute zu sammeln, die wir dann am nächsten Tag wieder verkaufen. Durch das so verdiente Geld können wir nicht nur unseren Shop, sondern das ganze Dorf verbessern und ausbauen. Unser eigentliches Ziel ist allerdings nicht Reichtum, sondern das Erforschen des Geheimnisses des Dungeons, der das Tor zu einer anderen Welt sein soll.

Limbo

Limbo ist ein echter Indie-Klassiker, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte, sofern man keine tiefe Abneigungen gegen Puzzle-Platformer verspürt. Wir spielen einen kleinen jungen, der sich seinen Weg durch eine albtraumhafte, in stimmungsvollem Schwarz-Weiß gehaltene Welt zu bahnen versucht. Die Story wird dabei ohne Worte allein durch die eindrucksvollen Bilder erzählt. Das Gameplay besteht größtenteils aus Platforming und kleinen Rätseln, die zwar mechanisch simpel sind, aber trotzdem knifflig werden können. Versagen wird gerne durch grausame Todesanimationen bestraft.

Black the Fall

Der Puzzle-Platformer Black the Fall erinnert mit seinem düsteren Grafikstil stark an Vorbilder wie Limbo. Trotz einiger Science-Fiction-Elemente hat er im Gegensatz zu diesem aber einen realen, historischen Kern und beschäftigt sich indirekt mit der Zeit der kommunistischen Ceausescu-Diktatur in Rumänien. Wir spielen einen Maschinisten, der nach Jahrzehnten harter Arbeit die Flucht ergreift und sich unterwegs mit einem Roboter anfreundet. Wie man hieran schon erkennt, geht es Black the Fall weniger um Realismus als vielmehr um die grundlegende Botschaft und um die generelle Auseinandersetzung mit Themen wie Totalitarismus und Unterdrückung.

Redeemer: Enhanced Edition

Redeemer ist ein Actionspiel mit Top-Down-Perspektive, das uns zwar auch Schusswaffen einsetzen lässt, aber in erster Linie auf blutige Nahkämpfe setzt. Wir spielen einen Profikiller, der lange im Dienste einer Waffenfirma stand, aber nun gerne in Ruhestand gehen möchte. Da unsere Bosse das allerdings nicht zulassen wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu tun, was wir am besten können. Die Enhanced Edition bügelt einige Mängel der Release-Fassung aus und schwächt den stellenweise unfair hohen Schwierigkeitsgrad dadurch ab, dass sie ein neues Charakterentwicklungssystem einführt. So können wir uns mit Levelaufstiegen über die härtesten Passagen hinwegretten.

Rayman Legends

Rayman Legends trägt seinen Namen zurecht, den bunten Action-Platformer kann man tatsächlich zu den legendären Titeln innerhalb seines Genres zählen. Das liegt zum Teil an dem auch nach heutigen Maßstäben noch hübschen Artdesign und den flüssigen Animationen. Vor allem aber beeindruckt Rayman Legends durch sein einfalls- und abwechslungsreiches Gameplay. Besonders hervorzuheben sind dabei die Musiklevels, in denen wir uns im richtigen Rhythmus bewegen müssen, aber auch das auf Fußball basierende Kung-Foot-Minispiel macht eine Menge Spaß. In der Story geht es übrigens darum, die sogenannte Lichtung der Träume vor den Angriffen von Albträumen zu retten.

11-11 Memories Retold

11-11 Memories Retold lässt uns den Ersten Weltkrieg aus der Perspektive zweier Soldaten erleben, nämlich eines kanadischen Fotografen und eines deutschen Technikers, deren Geschichten miteinander verwoben sind. Das Adventure fällt schon auf den ersten Blick durch seinen einzigartigen Aquarell-Stil auf, der den Ereignissen eine unwirkliche Atmosphäre verleiht. Davon abgesehen wirkt das Spiel aber sehr authentisch: Sowohl alltägliche Kleinigkeiten als auch furchtbare Grausamkeiten können wir beobachten. Das Gameplay ist dabei eher simpel gehalten, das Erlebnis steht bei 11-11 Memories Retold klar im Vordergrund.