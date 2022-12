PS Store: Diese 10 Hit-Spiele für PS4 + PS5 kosten jetzt weniger als 15€

Im PS Store laufen gerade die Jahresendangebote mit hunderten günstigen Spielen für PS4 und PS5. Wir hatten euch zum Start der Aktion bereits die großen Highlights vorgestellt, diesmal sind Schnäppchen zwischen 10 und 15€ an der Reihe. Aus der reichen Auswahl an Angeboten in dieser Preisklasse haben wir euch zehn besonders interessante Spiele herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Der Sale läuft noch bis zum 21. Dezember. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

11:09 Shadow of the Tomb Raider - Testvideo: Große Emotionen und kleine Schwächen

Nachdem es im Vorgänger ins vereiste Sibirien ging, schickt uns Shadow of the Tomb Raider in einen grafisch aufwendigen Dschungel. Es handelt sich um den düstersten Teil der Reboot-Trilogie, was sowohl an erstaunlich gruseligen Untoten liegt, mit denen wir es hier zu tun bekommen, als auch an der Story, die von Laras inneren Dämonen handelt. Spielerisch wird etwas mehr auf Schleichen und clevere Rätsel gesetzt, Schießereien gibt es aber natürlich trotzdem noch. Die Definitive Edition enthält alle sieben als DLCs erschienenen Herausforderungsgräber sowie alle zusätzlichen Ingame-Gegenstände wie Waffen und Outfits.

Code Vein

2:40 Code Vein - Storytrailer erklärt die düstere Spielwelt

Code Vein ist ein Action-Rollenspiel, das trotz der Existenz von Schusswaffen in erster Linie auf fordernde Nahkämpfe im Stile eines Dark Souls setzt. Allerdings seid ihr hier stets zu zweit unterwegs, entweder im Online-Koop oder mit einem KI-Begleiter im Solo-Modus. Kreativ ist außerdem das Szenario: Wir spielen Vampire in der Postapokalypse. Das Artdesign, das Anime-Stil und Gothic-Elemente miteinander verknüpft, bringt dieses Setting sehr gut rüber, aber die Spielwelt hätte ein paar mehr Details gebraucht, um mit Dark Souls mithalten zu können. Dafür gibt es ein motivierendes Fortschrittssystem.

Judgment

Judgment ist ein Spin-off der Yakuza-Reihe, in dem wir die Seiten wechseln: Statt eines Gangsters spiele wir einen Privatdetektiv, der schwere Verbrechen aufklären soll. Spektakuläre Nahkämpfe wie in der Hauptreihe gibt es trotzdem immer noch und es sind auch wieder viele abgedrehte Minispiele dabei. Daneben müssen wir aber auch Detektivarbeit leisten und Tatorte untersuchen, Beweise sammeln und Zeugen verhören. Außerdem liefert Judgment eine erstaunlich komplexe Krimi-Geschichte, denn was zunächst noch als eine Ansammlung einzelner Fälle erscheint, lässt bald ungeahnte Verbindungen erkennen.

Control Ultimate Edition

10:13 Control - Test-Video: Wahnsinn allein reicht noch nicht

Control ist ein Third Person Shooter aus dem Hause Remedy (Max Payne, Alan Wake), der auf eine Mystery-Geschichte und viele surreale Ereignisse setzt. Wir spielen Jesse Faden, die ihren vor langer Zeit verschwundenen Bruder sucht und dabei in einer Behörde landet, die sich mit übernatürlichen Phänomenen beschäftigt. Kaum hat Jesse diese betreten, ist sie ihre Direktorin und muss sie gegen eine übernatürliche Bedrohung verteidigen, entwickelt aber auch bald selbst übermenschliche Kräfte. Mit der Ultimate Edition bekommt ihr sowohl die PS4- als auch die verbesserte PS5-Version einschließlich der beiden Erweiterungen The Foundation und AWE.

Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom Prince’s Edition

6:33 Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs - Testvideo zum kunterbunten JRPG-Märchen

Die Prince’s Edition von Ni no Kuni 2 bekommt ihr stolze 85 Prozent günstiger. Sie beinhaltet neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen und zusätzliche Ingame-Gegenstände. Ni no Kuni 2 ist ein episches JRPG, das trotz eher niedlich gehaltener Anime-Optik eine ernste Geschichte über Krieg und Machtgier erzählt. Da wir die Rolle eines Königs übernehmen, reisen wir nicht nur umher und erledigen Monster, sondern müssen nebenbei auch noch unser Reich verwalten, Truppen verschieben und Schlachten schlagen. Der Schwierigkeitsgrad ist eher niedrig, erst die zweite Spielhälfte wird etwas fordernder.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

Bayonetta - Testvideo

Mit dem Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle bekommt ihr zwei Klassiker aus dem Hause Platinum Games (NieR: Automata) in einem Paket. Bayonetta setzt auf spektakulär inszenierte Hack&Slash-Kämpfe. Die namensgebende Hexe verfügt über Schusswaffen an Händen und Füßen und nutzt diese, um Horden von Dämonen das Fürchten zu lehren. Kreative Kills und lange Kombos werden dabei belohnt. Bei Vanquish handelt es sich hingegen um einen Third Person Shooter, in dem wir am Ende des 21. Jahrhundert in schweren Kampfanzügen am Krieg um die knapp gewordenen Ressourcen der Erde teilnehmen.

Detroit Become Human

1:48 Detroit: Become Human - Launchtrailer zeigt alle drei spielbaren Charaktere

Detroit Become Human ist eines der besten Adventures aus dem Hause Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls). Die im Jahr 2038 angesiedelte Science-Fiction-Geschichte, die sich um die Rechte menschenähnlicher Androiden versteht, verwendet zwar etwas zu gerne den moralischen Holzhammer, ist aber trotzdem spannend. Zudem trägt die mit vielen Details stimmungsvoll in Szene gesetzte Spielwelt viel zur Atmosphäre bei. Das Gameplay besteht neben kleinen Rätseln erneut vor allem aus Entscheidungen, die tatsächlich spürbare Folgen haben. Selbst wichtige Figuren können recht früh im Spiel sterben.

Far Cry New Dawn Deluxe Edition

9:34 Far Cry New Dawn - Test-Video zum Recycling-Shooter

Far Cry New Dawn schickt euch zurück in das aus Far Cry 5 bekannte ländliche Montana, das sich allerdings durch eine nukleare Katastrophe inzwischen ziemlich verändert hat. Die Strahlung hat Flora und Fauna einige strahlende Farben verliehen. Zudem sorgen Ausflüge in andere Regionen wie beispielsweise in die Wüste von Arizona für Abwechslung. Am Gameplay ändert das aber wenig: Erneut steht uns eine reiche Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und Fluggeräten zur Verfügung, um in der Open World Missionen zu erfüllen und feindliche Stützpunkte einzunehmen. Die Digital Deluxe Edition bringt euch drei Pakete mit zusätzlichen Ingame-Gegenständen.

Spyro Reignited Trilogy

5:22 Spyro Reignited Trilogy - Test-Video: Von der Nostalgiekralle gepackt!

Mit der Spyro Reignited Trilogy bekommt ihr die ersten drei Teile des Jump&Run-Klassikers in einer technisch von Grund auf erneuerten Version, die das Beste aus der PS4 herausholt und die bunten, märchenhaften Levels erst richtig zur Geltung bringt. Auch die Steuerung wurde deutlich verbessert, was allerdings den Nebeneffekt hat, dass der Schwierigkeitsgrad nun ziemlich niedrig ist. Trotzdem hat Spyro sich spielerisch erstaunlich gut gehalten. Mit dem Feueratem des kleinen Drachen Gegner zu rösten oder sie schlicht über den Haufen zu rennen, macht auch heute noch eine Menge Spaß.

Dragon Ball FighterZ

4:46 Dragon Ball FighterZ - Test-Video zum Anime-Prügler

Dragon Ball FighterZ lohnt sich für Fans des Animes schon deshalb, weil der Look der Vorlage perfekt eingefangen wurde, und zwar bis hin zu den spektakulären, anime-typisch überzeichneten Effekten. Aber auch spielerisch hat das Fighting Game einiges zu bieten. Neben den üblichen Kombos sorgen die aus drei Kämpfern bestehenden Tag Teams für taktischen Tiefgang. Um Attacken des Gegners perfekt zu kontern, müssen wir stets im richtigen Moment zum richtigen Kämpfer wechseln. Obwohl der Multiplayer das Herzstück ist, gibt es auch noch eine nette Solo-Kampagne, in der wir den Weg zum Endboss selbst bestimmen können.