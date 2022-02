Der PlayStation Store hat einen neuen PSN Sale gestartet, in dem es aber keine Vollversionen, sondern Add-Ons, DLCs und Season Passes für PS4- und PS5-Spiele gibt. Die Aktion läuft noch bis zum 23. Februar. In diesem Artikel stellen wir euch kurz zehn lohnenswerte Erweiterungen vor. Die Übersicht über sämtliche Angebote der Aktion findet ihr hier:

Assassin's Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis

Für 12,49 Euro statt 24,99 Euro bekommt ihr die Erweiterung Das Schicksal von Atlantis für Assassin's Creed Odyssey, die euch nicht nur in die Unterwasserstadt Atlantis, sondern mit Elysion und der Unterwelt auch noch in zwei andere neue Welten führt. Ihr bekommt es dabei mit den griechischen Göttern Persephone, Hades und Poseidon zu tun, deren Prüfungen ihr bestehen müsst. Die Geschichte handelt von der mysteriösen Ersten Generation und ihren übermenschlichen Kräften.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Für den Opwn-World-Hit Horizon Zero Dawn gibt es das umfangreiche Add-On The Frozen Wilds zum halben Preis. Dieses schickt euch in das schneebedeckte Land des Banuk-Stammes jenseits des Gebirges im Norden, wo nicht nur eine neue Geschichte, sondern auch neue Maschinenwesen auf euch warten. Falls ihr die Erweiterung bisher verpasst habt, ist sie eine gute Möglichkeit, um euch die Wartezeit auf den am 18. Februar erscheinenden Nachfolger Horizon Forbidden West zu verkürzen.

Marvel's Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft

Die Erweiterung „Die Stadt, die niemals schläft“ enthält gleich drei neue Story-Kapitel für das PlayStation-exklusiven Open-World-Spiel Marvel's Spider-Man: In „Der Raubüberfall“ will Black Cat Spider-Man an der Nase herumführen, in „Revierkämpfe“ greifen wir in den Konflikt zwischen der Maggia-Familie und Hammerhead ein und in „Silver Lining“ helfen wir Silver Sable bei der Suche nach gestohlener Technologie. Auch hier gibt es 50 Prozent Rabatt, der Preis fällt von 19,99 Euro auf 9,99 Euro.

Resident Evil 7: End of Zoe

Für Resident Evil 7 gibt es mehrere DLCs günstiger, unter anderem die Story-Erweiterung End of Zoe, die natürlich auch in VR spielbar ist. Hier spielen wir nicht Ethan Winters, sondern Joe Baker, den Bruder von Jack Baker, der uns im Hauptspiel durch sein Haus jagt. Die Handlung ist ein paar Wochen vor den Ereignissen des Hauptspiels angesiedelt. Der Preis ist um 60 Prozent reduziert, von 14,99 Euro auf 5,99 Euro. Übrigens bekommt ihr gerade auch Resident Evil 7 günstiger, für 9,99 Euro statt 19,99 Euro.

Planet Coaster: Spooky Pack

Für Planet Coaster, das es mit PS Plus gerade kostenlos in der PS5-Version gibt, bekommt ihr im Sale eine ganze Menge DLCs günstiger. Der Rabatt beträgt dabei in der Regel 40 Prozent. So gibt es beispielsweise das Spooky Pack für 5,99 Euro statt 9,99 Euro. Es enthält über 70 neue Baupläne, mit denen ihr euren Freizeitpark in eine Horrorshow verwandeln könnt. Auch neue Fahrgeschäfte sind mit dabei, etwa der sogenannte Hoax, ein sich frei drehendes Spukhaus-Fahrgeschäft mit schmalen Schienen und engen Windungen.

Hitman 3 Access Pass: Hitman 1 GOTY Edition

Den Hitman 3 Access Pass: Hitman 1 GOTY Edition gibt es jetzt im PSN Sale zum halben Preis, also für 14,99 Euro statt 29,99 Euro. Durch diesen bekommt ihr, wie der Name schon sagt, in Hitman 3 Zugang zu allen Levels aus der Hitman 1 GOTY Edition. Das ist besonders interessant für diejenigen, die ein PSVR-Headset besitzen, da Hitman 1 dadurch auch in VR spielbar wird. Der VR-Modus ist eines der Highlights und die größte Neuerung von Hitman 3.

Fortnite: Tech-Zukunft-Paket & Robo-Kevin-Paket

Das Tech-Zukunft-Paket für Fortnite gibt es für 12,05 Euro statt 17,99 Euro im Angebot. Es enthält drei verschiedene Outfits inklusive zugehörigem Rückenaccessoire und Spitzhacke. Für 11,99 Euro statt 15,99 Euro bekommt ihr das Robo-Kevin-Paket, das nicht nur das Robo-Kevin-Outfit für alle Spielmodi enthält, sondern auch Zugang zum PvE-Modus „Rette die Welt“ bietet und euch dort den Helden Robo-Kevin sowie spezielle Herausforderungen verschafft, die durch tägliche Aufträge bis zu 1.000 V-Bucks einbringen können.

Hunt: Showdown - Gunslingers Bundle

Für den aus Deutschland stammenden Online-Shooter Hunt: Showdown gibt es verschiedene DLCs im Angebot, mit Rabatten von bis zu 70 Prozent und Zusatzrabatt mit PS Plus. So gibt es zum Beispiel das Gunslingers Bundle für 5,99 Euro (mit PS Plus 4,99€) statt 19,99 Euro. Es bietet drei kleinere Zusatzpakete, die beim Einzelkauf zum Normalpreis 21,97 Euro kosten würden. Diese enthalten die Jägerinnen „unheilvolle Todessegnung“ und „Arkane Archäologin“ sowie den Jäger Zhong Kui und insgesamt vier zusätzliche Waffen.

Cities: Skylines – Ultimate Content Bundle

Für die Städtebausimulation Cities: Skylines bekommt ihr unter anderem das riesige Ultimate Content Bundle im Angebot, das gleich neun umfangreiche Erweiterungen aus über drei Jahren enthält. Mit dabei ist zum Beispiel das Add-On After Dark, das nicht nur Tag-Nacht-Zyklen, sondern auch Vergnügungsviertel ins Spiel einführte, oder Sunset Harbor, das Fischfang, neue tropische Karten und eine erweiterte Luftfahrt mitbringt. Andere Add-Ons bieten beispieslweise Vergnügungsparks, Naturkatastrophen und Universitäten.

Assassin's Creed Origins: The Curse of the Pharaos

Nicht nur für Assassin's Creed Odyssey, sondern auch für das ein Jahr ältere Ägypten-Abenteuer Assassin's Creed Origins gibt es Add-Ons im Angebot. Zum Beispiel bekommt ihr die Erweiterung The Curse of the Pharaos für 7,99 Euro statt 19,99 Euro. In dieser reist ihr mit Bayek in die Stadt Theben, die von einem Fluch heimgesucht und in einen Albtraum voller Monster und riesiger Bestien verwandelt wurde. Alternativ führt euch der DLC The Hidden Ones für nur 3,99 Euro in eine neue Region am roten Meer.