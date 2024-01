PS Store Angebot der Woche - Den neuesten Ubisoft Open World-Hit gibt es nur noch heute mit sattem Rabatt

Avatar - Frontiers of Pandora hat gerade mal einen Monat auf dem Buckel. Wollt ihr es zeitnah spielen, aber eben nicht den Vollpreis zahlen, haben wir eine gute Nachricht für euch: Ubisofts neuer Open World-Hit ist gerade im PlayStation Store im Angebot, wodurch ihr schon so kurz nach Release gut Geld sparen könnt. Allerdings habt ihr nur noch wenige Stunden Zeit, euch diesen Rabatt zu sichern.

Spiel: Avatar - Frontiers of Pandora (Standard Edition)

Avatar - Frontiers of Pandora (Standard Edition) Preis im Sale: 53,59 Euro

53,59 Euro Regulärer Preis: 79,99 Euro

79,99 Euro Rabatt: 33 Prozent

33 Prozent Angebot gültig bis: 25. Januar 2024 00:59 Uhr MEZ

Ihr sucht nach weiteren Schnäppchen im PS Store? Wir haben uns durch die aktuellen Angebote gewühlt und ein paar Highlights herausgepickt:

Avatar - Frontiers of Pandora verzaubert uns mit seiner Welt

13:23 Avatars Open World ist fantastisch, aber... - Test-Video zu Avatar: Frontiers of Pandora

Genre: First-Person-Shooter / Action-Adventure

First-Person-Shooter / Action-Adventure Release: 7. Dezember 2023

7. Dezember 2023 GamePro-Wertung: 81

Darum geht's: Frontiers of Pandora setzt zeitlich kurz vor dem zweiten Kinofilm an und lässt uns in die Haut eines selbst erstellten Na'vi schlüpfen, den Ureinwohnern des Mondes Pandora. Dieser Na'vi wurde als Kind von den Menschen entführt und ausgebildet. Nachdem wir aber entkommen können, müssen wir uns mit fremden Stämmen anfreunden, zu unseren Wurzeln zurückfinden und die ausbeuterischen Menschen der RDA zurückschlagen.

Stärken: Das große Highlight des Spiels ist seine wunderschöne Open World, die so auch aus den Filmen entsprungen sein könnte. Sich darin flott fortzubewegen und feindliche Basen auf Far Cry-Art zu infiltrieren – offensiv wie auch heimlich – macht richtig Spaß.

Schwächen: Während das Gameplay überzeugen kann, schwächelt der Titel bei der Story und den Charakteren. Außerdem ist die Steuerung manchmal etwas hakelig.

Wollt ihr es genauer wissen, dann schaut in unseren Test-Artikel rein. Dort gehen wir genauer auf die einzelnen Bestandteile des Spiels ein:

Solltet ihr euch übrigens noch weitere Test zu Avatar - Frontiers of Pandora anschauen, dann lasst euch nicht beirren. Die Meinungen der Fachpresse gehen recht weit auseinander. Bei Spieler*innen kommt Avatar aber unterm Strich aber sehr gut weg.