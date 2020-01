Bereits seit dem 20. Dezember laufen im PlayStation Store die Januar-Angebote, in denen es Rabatte von bis zu 70% auf große AAA-Titel gibt. Inzwischen sind neue Deals dazugekommen, die noch bis zum 17.1. gültig sind. Hier stellen wir euch einige der Highlights vor:

Detroit: Become Human (Digital Deluxe Edition)

Das richtige Spiel für: Alle, die ein packendes Adventure mit folgenreichen Entscheidungen erleben wollen.

Nicht so gut für: Alle, die nach einer spielerischen Herausforderung suchen.

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Die Digital Deluxe Edition des Adventures Detroit: Become Human gibt es in den Januar-Angeboten jetzt für 12,99€. Sie enthält als Bonus auch die PS4-Version von Heavy Rain.

Die Qual der Wahl: Einiger Klischees zum Trotz erzählt Detroit: Become Human eine spannende Geschichte über die Grenze zwischen Mensch und Maschine. Diese fesselt vor allem durch die folgenreichen Entscheidungen, die das Spiel uns abverlangt. Durch unsere Handlungen bestimmen wir den Lauf verschiedener Handlungsstränge und können diese auch enden lassen, wenn wir den Tod zentraler Figuren verursachen.

Seichtes Gameplay, anspruchsvolle Welt: Ansonsten ist das Gameplay nicht allzu anspruchsvoll. Wir bestreiten Quick Time Events, führen Dialoge und suchen nach Hinweisen. Detroit: Become Human lebt weniger von seinen spielerischen Herausforderungen als von seiner Spielwelt. Den Entwicklern ist es gelungen, eine glaubhafte und lebendig wirkende Vision des zukünftigen Detroits zu schaffen, die voll ist von kreativ gestalteten Schauplätzen.

Fazit: Detroit: Become Human wird nicht jedem gefallen. Wie andere Spiele des Entwicklers Quantic Dream hat das Adventure viel von einem interaktiven Film. Vielleicht zum ersten Mal haben wir aber das Gefühl, dass wir beim Spielen tatsächlich unsere eigene Geschichte schreiben, so weitreichend sind die Entscheidungen. Wer eine packende interaktive Story erleben möchte und nicht unbedingt eine Herausforderung braucht, ist hier richtig.

Detroit: Become Human (inkl. Heavy Rain) statt 39,99€ für 12,99€

Battlefield 5

Das richtige Spiel für: Alle, die dynamische Multiplayerschlachten wollen.

Nicht so gut für: Alle, die auf eine spannende Story gehofft haben.

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Der Shooter Battlefield 5 kostet im PlayStation Store aktuell nur noch 19,99€ statt 49,99€.

Spannende Multiplayer-Schlachten: Auf den ersten Blick hat sich an den brachialen Multiplayer-Schlachten gegenüber den Vorgängern nicht viel geändert, außer dass wir wie im allerersten Teil der Serie wieder im zweiten Weltkrieg kämpfen. Bei näherem Hinsehen fallen jedoch neue Ideen auf, wie die Möglichkeit, Verteidigungsanlagen zu errichten, was für mehr Dynamik auf dem Schlachtfeld sorgt.

Verschenktes Story-Potential: Die Kampagne bewegt sich hingegen wieder einmal auf dem für die Reihe üblichen niedrigen Niveau. Dabei ist die Idee, sich den weniger bekannten Geschichten des zweiten Weltkriegs zu widmen, durchaus spannend. Die Umsetzung ist aber zu einfallsarm, um das Potential auszuschöpfen. Immerhin wurde bei Grafik und Inszenierung nochmal nachgebessert. Vor allem die Animationen wirken nun viel glaubwürdiger.

Fazit: Der Storymodus ist wieder einmal nur eine nette Dreingabe und kein echter Kaufgrund. Im Multiplayer jedoch bietet Battlefield 5 die gewohnte Qualität, angereichert mit ein paar frischen Ideen, die die Reihe zwar nicht revolutionieren, aber doch sinnvoll erweitern. Wer schlicht nach einer besseren Version des üblichen Mehrspieler-Spektakels sucht, kann beruhigt zuschlagen.

Battlefield V statt 49,99€ für 19,99€

Street Fighter V

Das richtige Spiel für: Alle, die vor allem spannende Multiplayerkämpfe wollen.

Nicht so gut für: Alle, die eine anspruchsvolle Kampagne oder großen Umfang erwarten.

GamePro-Wertung: 75 Punkte

Das Fighting Game Street Fighter V gibt es aktuell schon für 7,99€ statt der üblichen 19,99€.

Zum Release mager: Street Fighter V hat zum Release nicht ganz die hohen Wertungen erreicht, die man von einem Vertreter der altehrwürdigen Reihe erwarten kann. Das liegt vor allem daran, dass der Titel etwas übereilt veröffentlicht wurde und außer dem Multiplayer-Grundgerüst kaum Inhalte bot. Inzwischen wurde aber nachgeliefert, unter anderem in Form einer toll inszenierten, spielerisch allerdings nicht sehr anspruchsvollen Story-Kampagne.

Mechanisch leicht verbessert: Was die Spielmechanik im Multiplayer angeht, gab es bei Street Fighter V hingegen schon von Anfang an kaum etwas zu meckern. Hier bekommen wir die bewehrte Qualität der Serie, mit dem Unterschied, das die Bewegungen etwas langsamer sind, was den Titel einsteigerfreundlicher macht. Dafür haben die Attacken mehr Wucht als früher, weshalb man das eigene Vorgehen besser gut planen sollte.

Fazit: Wäre Street Fighter V in dem Zustand erschienen, in dem es sich heute befindet, wären die Wertungen sicherlich ein ganzes Stück höher ausgefallen. Trotzdem gilt noch immer, dass die Konkurrenz im Singleplayer teils deutlich mehr bietet, sowohl beim Umfang als auch beim spielerischen Umfang. Davon abgesehen bekommt man auch mit dem fünften Teil ein Street Fighter, wie wir es kennen und lieben, mit einigen kleinen Verbesserungen.

Street Fighter V statt 19,99€ für 7,99€

Weitere neue Angebote im Januar-Sale (Auswahl):

Zur Übersicht über alle Deals der Januar-Angebote kommt ihr hier:

Januar-Angebote im PlayStation Store