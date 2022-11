PS Store Black Friday: Diese 10 Hits für PS4 + PS5 gibt es jetzt für unter 20€

Im PlayStation Store läuft gerade der große Black Friday Sale, mit mehr als 500 reduzierten Spielen für PS4 und PS5. Zum Start haben wir euch bereits die großen Highlights unter den aktuellen Titeln herausgesucht, diesmal stellen wir euch zehn günstige Deals im Preisbereich zwischen 10 und 20€ vor. Im nächsten Artikel folgen dann die Schnäppchen unter 10€. Falls ihr den Sale, der noch bis zum 28. November läuft, lieber gleich selbst durchsuchen möchte, findet hier die Liste der Angebote:

Kena: Bridge of Spirits

14:16 Wunderschön und richtig gut: Unser Testvideo zu Kena Bridge of Spirits

Das Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits fesselt schon auf den ersten Blick durch seinen wunderschönen und niedlichen Grafikstil, dem man sofort anmerkt, dass das dahinterstehende Studio Ember Lab zuvor an Animationsfilmen gearbeitet hat. Die Story ist allerdings düsterer, als es der bunte Look erahnen lässt: Kenas Aufgabe ist es nämlich, den Seelen der Toten zur Ruhe zu verhelfen. Dabei wird sie von süßen, kleinen Wesen namens Rott unterstützt, die ihr bei den Rätseln helfen und ihr auch in den Kämpfen unter die Arme greifen, indem sie Ablenkungsmanöver starten oder Spezialattacken ermöglichen. Trotz dieser Unterstützung können vor allem die Bosskämpfe recht fordernd sein.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

1:30 Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Launch-Trailer stimmt auf den Release in

Mit der Uncharted: Legacy of Thieves Collection bekommt ihr die beiden PS4-Exklusivhits Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy in einer neuen, für die PS5 verbesserten Version. Diese bietet unter anderem 4K-Auflösung und Unterstützung von DualSense-Features wie dem haptischen Feedback. Mit Uncharted 4 findet die Geschichte rund um den Schatzsucher und Draufgänger Nathan Drake einen würdigen Abschluss und schickt uns dabei auf eine abenteuerliche Reise um die halbe Welt. In Uncharted: The Lost Legacy erleben wir hingegen mit den aus früheren Teilen bekannten Abenteurerinnen Chloe Frazer und Nadine Ross eine kompaktere Geschichte, die uns in Indien uralte Geheimnisse erkunden lässt.

Death Stranding Director’s Cut

8:51 Death Stranding Director's Cut - Neuer Extended Gameplay-Trailer zur Neuauflage

Der Death Stranding Director’s Cut ist eine PS5-Neuauflage des PS4-Hits, die neben technischen Verbesserungen auch ein überarbeitetes Kampfsystem sowie neue Waffen, Fahrzeuge, Orte und sogar Story-Inhalte bietet. Death Stranding lässt euch einen Paketboten in einer postapokalyptischen Welt spielen. Dessen Job ist nicht nur deshalb gefährlich, weil auf seinem Weg Banditen und übernatürliche Feinde lauern. Schon die reine Fortbewegung auf dem unwegsamen Gelände mit einem schwer beladenen Rücken ist eine Herausforderung. Bereits ein kleiner Fehltritt reicht, um das Gleichgewicht zu verlieren. Neben dieser kreativen Spielmechanik bietet Death Stranding eine einfallsreiche Story, die in aufwendigen Cutscenes erzählt wird.

Hazelight-Bundle

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Mit dem Hazelight-Bundle bekommt ihr die beiden Koop-Hits It Take Two und A Way Out zusammen für nicht mal 20€. It Takes Two ist diesen Preis fraglos schon allein wert. Hier spielen wir ein Ehepaar, das sich eigentlich scheiden lassen möchte, aber auf magische Weise in Puppen verwandelt wird und nun notgedrungen zusammenarbeiten muss, um seine Körper wiederzubekommen. Vor allem die vielen kreativen Gameplay-Ideen machen den bei den Game Awards zum Spiel des Jahres 2021 ausgezeichneten Titel zu einem Hit. Das vor allem durch seine Inszenierung faszinierende A Way Out lässt euch zwei Verbrecher spielen, die gemeinsam aus dem Gefängnis ausbrechen. Beide Spiele sind nur zu zweit im Koop spielbar.

Diablo 2 Resurrected

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher, aber es hätte so viel mehr sein können!

Diablo 2 Resurrected ist ein Remake, das den zwanzig Jahre alten ARPG-Klassiker technisch von Grund auf erneuert und ihn so grafisch auf den aktuellen Stand bringt. An der isometrischen Perspektive ändert das aber natürlich nichts und auch spielerisch bleibt im Kern alles beim Alten: Wir wählen eine von sieben verschiedenen Charakterklassen, die über jeweils eigene Fähigkeiten verfügen und sich deutlich unterschiedlich spielen, und metzeln mit ihr Horden von Monstern nieder, um im Level aufzusteigen und bessere Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu erbeuten. Wie früher könnt ihr das entweder allein oder gemeinsam im Online-Koop tun. Das umfangreiche Add-On Lord of Destruction ist selbstverständlich im Remake enthalten.

Red Dead Redemption 2

14:15 Red Dead Redemption 2 - Test-Video zur PC-Version

Red Dead Redemption 2 ist einer der ganz großen Open-World-Hits der PS4-Generation. Das Western-Epos bietet eine riesige und trotzdem detailverliebte und authentisch wirkende Spielwelt, die mit ihren malerischen Tälern, schneebedeckten Berggipfeln und dichten Wäldern nochmal deutlich mehr Abwechslung bietet als der ohnehin schon umfangreiche Vorgänger. Die Story, die sich um eine der letzten Outlaw-Banden am Ende des 19. Jahrhunderts dreht, braucht sich vor keinem Western-Klassiker zu verstecken. Das Gameplay bietet neben den zu erwartenden Schießereien und Überfällen auch ruhigere Abschnitte, in denen wir schleichen oder auch einfach nur die Gegend erkunden und die Charaktere besser kennenlernen.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy

11:09 Shadow of the Tomb Raider - Testvideo: Große Emotionen und kleine Schwächen

Mit der Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy bekommt ihr alle drei Teile der Reboot-Trilogie in einem Paket, und zwar inklusive sämtlicher DLCs und nachträglicher Verbesserungen. Der erste Teil lässt uns erleben, wie aus der jungen Lara Croft die hartgesottene Abenteurerin wurde, als die wir sie kennen. Spielerisch bietet er deutlich mehr Action als ältere Tomb-Raider-Spiele und spielt sich stellenweise fast wie ein Third Person Shooter. Rise of the Tomb Raider, das uns in verschneite sibirische Berglandschaften schickt, legt wieder etwas mehr Wert aufs Klettern und das Erkunden von Gräbern. Das größtenteils im Dschungel spielende Shadow of the Tomb Raider ist der düsterste Teil der Reihe und bietet zudem die cleversten Rätsel.

Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition

14:51 Assassin's Creed: Odyssey - Testvideo: Riesige Open World, riesiger Spaß?

Assassin’s Creed Odyssey gibt’s im Black Friday Sale in der Deluxe Edition günstiger, die neben dem Hauptspiel verschiedene Pakete mit zusätzlichen Ingame-Gegenständen sowie einen EP- und Drachmen-Boost beinhaltet. Odyssey beeindruckt vor allem durch seine riesige Spielwelt, die das gesamte antike Griechenland in verkleinertem Maßstab nachbildet. Die vielen kleinen Inseln bereisen wir dabei mit unserem eigenen Schiff, Kämpfe auf hoher See wie in Black Flag inklusive. Spielerisch geht Odyssey noch stärker in Richtung Action-Rollenspiel als der Vorgänger Origins, was sich unter anderem an den neuen Multiple-Choice-Dialogen, dem nochmal deutlich verbesserten Kampfsystem und der etwas komplexeren Charakterentwicklung bemerkbar macht.

Far Cry 5

8:05 Far Cry 5 - Testvideo: Für wen der Open-World-Shooter sich eignet

Der fünfte Teil der Far-Cry-Reihe schickt euch zur Abwechslung mal nicht in irgendeinen Fantasiestaat, sondern in den US-Bundestaat Montana, wo ihr euch mit einem charismatischen, aber durchgeknallten Sektenführer und seinen Geschwistern anlegt. Die Story ist zwar eher nebensächlich, aber dafür ist die Spielwelt landschaftlich sehr hübsch in Szene gesetzt und steckt zudem voller wilder Tiere, die immer wieder für Überraschungen sorgen. Das Gameplay folgt kompetent der üblichen Far-Cry-Formel: Um Stützpunkte einzunehmen und unsere Missionen zu erfüllen, steht uns ein großes Arsenal an Waffen, Fahrzeugen und Fluggeräten zur Verfügung, das uns eine Menge spielerischer Experimente erlaubt.

Borderlands 3

17:45 Borderlands 3 - Test-Video: Bombastischer Triumph mit nur einer Enttäuschung

Spielerisch hält sich Borderlands 3 im Wesentlichen an die Vorgänger: Der bunte First-Person-Shooter setzt auf schnelle Action und eine motivierende Jagd nach immer besserer Ausrüstung und immer tödlicheren Waffen. Auch der schräge Humor ist wieder dabei, zieht diesmal allerdings nicht ganz so gut, weil ein charismatischer Schurke wie Handsome Jack fehlt. Eine deutliche Steigerung gibt es dafür beim Umfang: Mit unserem Raumschiff besuchen wir diesmal weite, offene Gebiete auf verschiedenen Planeten. Wie gewohnt könnt ihr die Kampagne nicht nur allein, sondern auch im Koop spielen, in dem sich die diesmal deutlich zahlreicheren Spezialfähigkeiten der Charaktere gut ergänzen können, sofern man effizient zusammenarbeitet.