Im Rahmen des großen Black Friday Sale bekommt ihr im PlayStation Store gerade sowohl PlayStation Now als auch PlayStation Plus günstiger. Das Jahresabo für beide Services ist um 25 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 44,99 Euro statt 59,99 Euro. Zudem könnt ihr das 3-Monats-Abo von PS Now günstiger bekommen, für 19,99 Euro statt 24,99 Euro.

Die Angebote gelten noch bis 11 Uhr am 1. Dezember. Natürlich sind im Black Friday Sale auch eine ganze Menge Spiele reduziert. Insgesamt gibt es über 400 Angebote für die PS4 und PS5. Die Übersicht findet ihr hier:

PS Store Black Friday Sale: Zu den Angeboten

Was bietet PlayStation Plus?

PS Plus wird in erster Linie benötigt, um den Online-Multiplayer zu nutzen. Ohne den Service bleibt ihr in der Regel auf den Singleplayer oder lokale Multiplayermatches beschränkt. Daneben bietet PS Plus aber noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile. Hier die wichtigsten:

1. Kostenlose Spiele

Mit PS Plus bekommt ihr jeden Monat kostenlose Spiele, die ihr so lange spielen könnt, wie euer Abo andauert. Normalerweise gibt es zwei PS4-Spiele monatlich. Im November ist zur Feier des PS5-Starts neben Mittelerde: Schatten des Krieges und Hollow Knight auch noch Bugsnax mit dabei.

2. Exklusive Rabatte und Sales

Für Plus-Mitglieder gibt es in Sales oft auf bestimmte Spiele noch ein paar Prozent mehr Rabatt als für alle anderen. So werden günstige Deals noch günstiger. In der Vergangenheit gab es auch schon Sales, die ganz Plus-Mitgliedern vorbehalten blieben oder in denen diese den doppelten Rabatt bekamen.

3. Free Trials

Ab und zu können Plus-Mitglieder kommende Multiplayer-Hits schon vorab für begrenzte Zeit kostenlos anspielen. In der Vergangenheit war das beispielsweise bei Monster Hunter World und Rainbow Six: Siege der Fall.

4. Share Play

Plus-Mitglieder können mit Freunden im Multiplayer zusammen spielen oder diesen die Kontrolle in einem Singleplayer-Titel überlassen, auch wenn diese das betreffende Spiel nicht besitzen.

5. Cloud-Speicher

Mit PS Plus bekommt ihr bis zu 100 GB Cloud Speicher, um eure Save Games zu sichern. So könnt ihr jederzeit auch auf einer anderen Konsole weiterspielen, wenn ihr das Spiel dort installiert habt.

6. Exklusive Inhalte

Plus-Mitglieder haben Zugriff auf exklusive Ingame-Inhalte für einige der erfolgreichsten Free-2-Play-Titel, beispielsweise für Fortnite und Apex Legends.

12 Monate PS Plus statt 59,99€ für 44,99€

Was bietet PlayStation Now?

Mit PS Now bekommt ihr sofortigen Zugriff auf über 600 PlayStation-Spiele. PS4-Titel könnt ihr auf eure PS4 oder PS5 herunterladen und offline zocken, ihr könnt sie aber auch streamen. Für ältere, nicht mit PS4 und PS5 kompatible Titel steht nur die Streaming-Funktion zur Verfügung.

Die meisten Spiele sind dauerhaft enthalten, ein paar der größten Hits sind allerdings nur vorübergehend verfügbar. Aktuell könnt ihr beispielsweise noch bis zum 4. Januar Days Gone und bis zum 1. März Final Fantasy XV spielen. Dauerhaft dabei sind seit Kurzem unter anderem GreedFall, Rage 2 und Injustice 2. Mehr erfahrt ihr auf der Übersichtsseite zu PS Now.

12 Monate PS Now statt 59,99€ für 44,99€