Zum Start des Battle-Royal-Ablegers Call of Duty: Warzone will Publisher Activision auch euer Interesse für das Hauptspiel wecken. Die PS4-Version von Call of Duty: Modern Warfare gibt es deshalb ab heute 35 Prozent günstiger im PlayStation Store. Der Shooter kostet damit 45,49 Euro statt 69,99 Euro. Das Angebot läuft noch bis zum 24. März. In diesem Artikel erklären wir, für wen sich der Kauf lohnt.

Call of Duty: Modern Warfare statt 69,99 Euro für 45,49 Euro im PlayStation Store

Fesselnde Kampagne: Nachdem Call of Duty sich mit Black Ops 4 eine Singleplayer-Auszeit genommen hat, gibt es bei Modern Warfare wieder eine richtige Kampagne. Deren Story ist nicht sonderlich kreativ, aber dafür weiß die Inszenierung zu überzeugen. Neben dem üblichen Bombast, für den die Serie bekannt ist, gibt es auch einige düstere und bedrückende Szenen, die die Schrecken des Krieges schonungslos darstellen.

Altbekanntes Gameplay: Spielerisch hingegen hat sich nicht allzu viel verändert. Das gilt nicht nur für den Singleplayer, sondern auch und vor allem für die Multiplayer-Gefechte. Hier punktet Modern Warfare wie schon die meisten seiner Vorgänger durch tolles Gunplay und gelungenes Leveldesign. Natürlich sorgt auch wieder das übliche Aufleveln mit dem Freischalten von Upgrades und Anpassungsmöglichkeiten für Langzeitmotivation.

Brauche ich Modern Warfare für Warzone? Nein. Das Battle-Royal-Spiel Warzone ist ein eigenständiger Ableger von Modern Warfare und außerdem Free-2-Play. Wenn ihr es nur auf Battle Royal abgesehen habt, braucht ihr Modern Warfare also nicht. Wer das Hauptspiel schon installiert hat, braucht immerhin nicht die gesamten 80 bis 100 GB der F2P-Variante herunterzuladen. Mehr Infos zu Call of Duty: Warzone bekommt ihr hier.

Fazit: Eine Revolution ist das neue Modern Warfare nicht, aber dank der hervorragend inszenierten Singleplayer-Kampagne kann man zumindest von einer Wiederentdeckung alter Stärken sprechen. Wer der Reihe also gerade deshalb den Rücken zugekehrt hat, weil in den Soloinhalten der Funke nicht mehr übergesprungen ist, könnte wieder einen Blick riskieren. Für die Fans des üblichen Call-of-Duty-Multiplayers ist Modern Warfare ohnehin ein Muss.

