PS Store – Das ist das neue Angebot der Woche [Anzeige]

Tekken 7 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Das Fighting Game ist von 49,99€ auf 14,99€ reduziert, was einen Rabatt von 70% bedeutet. Das Angebot ist eine ganze Woche gültig und endet dementsprechend am 18. September. Hier erklären wir euch, für wen sich der Kauf lohnt.

Tekken 7 statt 49,99€ für 14,99€ im PlayStation Store

Stark verbessert: Im Vergleich zum eher mäßigen Vorgänger zeigt sich Tekken 7 deutlich verbessert. Das gilt in erster Linie natürlich für die Technik, vor allem die schick inszenierten Zeitlupeneffekte wissen zu überzeugen. Aber auch die Story-Kampagne ist diesmal besser gelungen und bietet Solo-Spielern einiges für ihr Geld, auch wenn sie gern etwas länger hätte sein dürfen.

Aufpoliert: Beim Gameplay wurde eher an Details gefeilt. Größte Neuerung sind die Spezialkombos und Superangriffe, die wir jetzt ausführen dürfen, sobald unsere Lebensenergie unter einen bestimmten Wert sinkt. Ansonsten bleibt Teil 7 der Reihe seinen Vorgängern treu: Dieselben Kombos, die in den 90ern funktioniert haben, funktionieren auch heute noch. Veteranen werden sich also schnell eingewöhnen.

Umfangreicher: Neben den alten gibt es aber natürlich auch einige neue Angriffe sowie acht neue Charaktere. Daher vergeht einige Zeit, bis man alles mal ausprobiert und eingeübt hat. Trotzdem ist Tekken 7 auch für Neulinge empfehlenswert. Die Reihe gilt seit jeher als vergleichsweise einsteigerfreundlich, daran hat sich auch mit dem jüngsten Teil nichts geändert.

Fazit: Alles in allem ist Tekken 7 ein tolles Prügelspiel, das sich weder vor seinen Vorgängern noch der starken Konkurrenz im Genre zu verstecken braucht. Die Grundlagen sind simpel genug, um Einsteiger nicht zu überfordern, und doch ist genügend Komplexität vorhanden, um auch Fortgeschrittene lange zu fesseln. Unsere Tester vergaben deshalb respektable 84 Punkte. Große Innovationen darf man aber nicht erwarten.

