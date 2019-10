PS Store - Das ist das neue Angebot der Woche: Lohnt es sich? [Anzeige]

The Dark Pictures: Man of Medan ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Das erst vor einem Monat erschienene Adventure gibt es 33% günstiger, es kostet also nur noch 19,99€ statt 29,99€. Das Angebot ist eine Woche lang gültig und endet somit am 9. Oktober.

The Dark Pictures: Man of Medan für 19,99€ im PlayStation Store

Mehr Until Dawn? Man of Medan stammt von Supermassive Games, den Entwicklern des Horror-Adventures Until Dawn, welches bei seinem Erscheinen 2015 bei uns stolze 85 Punkte abstaubte. Leider kann Man of Medan nicht an diesen Erfolg anknüpfen, denn während Until Dawn gekonnt mit Slasherfilm-Klischees spielte, gelingt es den Entwicklern diesmal einfach nicht, richtige Horroratmosphäre aufzubauen.

Technikhorror: Das nur selten Gruselstimmung aufkommt, liegt zum Teil an den dümmlichen Figuren und der überraschungsarmen Handlung. Besonders ärgerlich sind aber die vielen Bugs, die stellenweise katastrophale Kameraführung und die Ruckler, die zumindest auf Xbox One S und der normalen PS4 den Spaß trüben. Zwar wurde bereits mit ersten Patches nachgebessert, aber noch sind längst nicht alle Probleme behoben.

Unfreiwilliger Koop-Spaß: Immerhin im Koop macht das Adventure allen Mängeln zum Trotz Spaß, allerdings nicht, weil sich hier die Gruselatmosphäre besser entfalten würde, sondern eher, weil man sich zusammen ganz großartig über die dämlich agierenden Charaktere amüsieren kann. Sicher nicht das, was sich die Entwickler gewünscht haben, aber Spaß ist Spaß. Und mal ehrlich: Über viele Horrorfilme könnte man ähnliches sagen.

Fazit: Wie auch schon unser Test zeigte, ist Man of Medan in seinem derzeitigen Zustand leider nur knallharten Horrorfans sowie denjenigen zu empfehlen, die gemeinsam mit einem Koop-Partner Spaß an einem Spiel auf unterem B-Movie-Niveau haben möchten. Bleibt zu hoffen, dass die beiden geplanten Fortsetzungen besser werden, denn an einigen gelungenen Szenen wird deutlich, dass The Dark Pictures durchaus Potential hat.

