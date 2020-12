Der PlayStation Store hat heute die Januar-Angebote gestartet. Bis zum 19. Januar gibt es eine riesige Auswahl an Spielen für PS4 und PS5 günstiger, von aktuellen AAA-Hits bis hin zu Indie-Geheimtipps. Viele der Deals sind allerdings nicht die ganze Zeit über verfügbar, sondern enden schon früher. In diesem Artikel haben wir euch ein paar der aktuellen Highlights herausgesucht, wobei wir uns größtenteils auf neue Titel konzentrieren. Die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

PS Store Januar-Angebote: Spiele für PS4 und PS5 reduziert

The Last of Us Part II

Das richtige Spiel für: Alle, die ein packendes Actionspiel auf höchstem AAA-Niveau erleben wollen.

Nicht so gut für: Alle, die die Charaktere aus Teil 1 allzu sehr ins Herz geschlossen haben.

GamePro-Wertung: 97 Punkte

Das bei den Game Awards zum Spiel des Jahres 2020 ausgezeichnete The Last of Us 2 bekommt ihr in den Januar-Angeboten bis zum 9. Januar für 39,89 Euro statt 69,99 Euro.

AAA-Blockbuster: The Last of Us 2 überzeugt nicht zuletzt durch die hohe Produktionsqualität, die viel zur dichten Atmosphäre beiträgt. Die hervorragenden Animationen sorgen dafür, dass die Figuren oft nicht einmal Worte brauchen, um uns ihr Innenleben zu vermitteln. Aber auch die Spielwelt wurde mit detaillierten Licht-, Staub- und Wettereffekten eindrucksvoll in Szene gesetzt. Die Story ist ebenso mitreißend wie schonungslos. Fans des ersten Teils müssen sich auf ein paar schwere Momente einstellen.

Ähnlich, aber größer: Spielerisch hat sich nicht allzu viel geändert. The Last of Us 2 liefert wie schon der Vorgänger eine Mischung aus Action, Schleichen und Erkundung, gewürzt mit ein paar Survival- und Crafting-Elementen. Das Leveldesign hat sich hingegen deutlich verändert: Statt uns durch relativ enge Levels zu kämpfen, sind wir nun häufiger in großen, frei begehbaren Gebieten unterwegs, sodass wir mehr Raum haben, um die Spielwelt zu erforschen.

Fazit: Die Story von The Last of Us 2 hat die eine oder andere Wendung, die nicht allen Fans des Vorgängers gefallen mag. Das ändert aber nichts daran, dass es sich um ein packend inszeniertes Actionspiel handelt, das sich im Hinblick auf die Produktionsqualität auf dem allerhöchsten Niveau befindet. Zum Abschluss der PS4-Generation bekommt man hier noch einmal eindrucksvoll vorgeführt, wozu die Konsole im Stande ist. Die dichte Atmosphäre und die gut funktionierenden Gameplay-Mechaniken leisten den Rest, um The Last of Us 2 zu einem der größten Hits des Jahres zu machen.

The Last of Us Part 2 statt 69,99€ für 39,89€ im PlayStation Store

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf ein ebenso forderndes wie einfallsreiches 3D-Jump&Run haben.

Nicht so gut für: Alle, die mit dem hohen Schwierigkeitsgrad nicht zurechtkommen.

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Das im Oktober erschienene Crash Bandicoot 4: It's About Time gibt es bis zum 9. Januar zum halben Preis, also für 34,99 Euro statt 69,99 Euro.

Vielfalt durch Zeitreisen: Nach der Neuauflage der ersten drei Teile in der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy gibt es mit Crash Bandicoot 4 nun endlich einen richtigen Nachfolger. Dieser knüpft an die Story des dritten Teils an und erzählt eine ebenso witzige wie abwechslungsreiche Geschichte rund ums Zeitreisen, die uns in die verschiedensten Epochen und Umgebungen führt, vom karibischen Piratenabenteuer bis hin zur Postapokalypse des Jahres 2084. Für abwechslungsreiche Levels ist also gesorgt.

Ideenreiches Gameplay: Spielerisch setzt auch das neue Crash Bandicoot größtenteils auf (manchmal sehr anspruchsvolles) Platforming. Durch gelegentliche Fahrzeug-Abschnitte und die Masken wird aber auch ins Gameplay Abwechslung gebracht. Letztere statten uns mit besonderen Fähigkeiten wie der Verlangsamung der Zeit oder der Manipulation der Schwerkraft aus. Außerdem übernehmen wir in manchen Levels die Kontrolle über andere Charaktere, die ihre eigenen Talente mitbringen.

Fazit: Dem Entwicklerstudio ist es gelungen, der Crash-Bandicoot-Reihe durch eine Vielzahl kreativer Ideen neues Leben einzuhauchen. Während die Neuauflage der alten Teile bis zu einem gewissen Grad von Nostalgie lebte, zeigt die Fortsetzung, wie modern und abwechslungsreich 3D-Jump&Runs sein können. Allerdings: Der Schwierigkeitsgrad ist stellenweise extrem hoch. Wer schnell frustriert aufgibt, sollte sich den Kauf daher gut überlegen.

Crash Bandicoot 4: It's About Time statt 69,99€ für 34,99€ im PlayStation Store

Call of Duty: Black Ops Cold War

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf eine packende und abwechslungsreiche Kampagne haben.

Nicht so gut für: Alle, die den etwas langsameren und taktischeren Multiplayer von Modern Warfare mochten.

GamePro-Wertung: 83 Punkte

Das erst im November erschienene Call of Duty: Black Ops Cold War gibt es bis zum 6. Januar im PS Store günstiger, und zwar für 49,69 Euro statt 69,99 Euro.

Tolle Solo-Kampagne: Black Ops Cold War zeichnet sich vor allem durch seine gelungene Story-Kampagne aus, für die diesmal weitgehend Raven Software (Soldier of Fortune, Jedi Knight 2) verantwortlich war. Als Teil einer Spezialeinheit versuchen wir, den russischen Terroristen Perseus unschädlich zu machen. Das führt und unter anderem nach Ostberlin, ins Jamantau-Gebirge und in die Ukraine. In einem Rückblick landen wir sogar im Vietnamkrieg. Auch spielerisch ist Black Ops Cold War erstaunlich abwechslungsreich, neben dem üblichen Bombast gibt es auch Schleichpassagen.

Multiplayer mit Stärken und Schwächen: Im Multiplayer von Black Ops Cold War finden sich fast die gleichen Fortschrittsmechaniken wie in Modern Warfare und diese motivieren auch diesmal wieder. Verändert wurde das Spieltempo: Cold War ist schneller und weniger taktisch. Streaks sind jetzt einfach zu erreichen, weil sie nicht durch den Tod zurückgesetzt werden. Bei den Modi finden sich neben den übliche Klassikern ein paar interessante neue Varianten. Weniger gut sieht es bei den Karten aus: Die Auswahl ist überschaubar und längst nicht alle sind auf höchstem Niveau.

Fazit: Die Kampagne von Call of Duty: Black Ops Cold War sollten Shooter-Fans auf jeden Fall einmal spielen. Hier bekommt man nicht nur das übliche Actionfeuerwerk, sondern auch eine Menge Abwechslung und eine erstaunlich spannende Story. Der Multiplayer ist jedoch ein zweischneidiges Schwert: Die neuen Modi sind gut, aber einige der Karten wirken wie hastig zusammengeschustert. Letztlich kommt es auf die eigenen Vorlieben an: Wer das höhere Tempo mag, ist mit Cold War gut beraten. Wenn euch aber taktisches Vorgehen besser gefällt, seid ihr mit Modern Warfare besser dran.

Call of Duty: Black Ops Cold War statt 69,99€ für 49,69€ im PlayStation Store

FIFA 21

Das richtige Spiel für: Alle, die ein tolles Fußballspiel mit aktuellen Lizenzen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die große neue Features erwarten.

GamePro-Wertung: 70 Punkte

FIFA 21 gibt es bis zum 9. Januar für 34,29 Euro und somit für weniger als die Hälfte des normalen Preises.

Anspruchsvoller: Spektakuläre Neuerungen abseits der üblichen Aktualisierung der der Saisondaten gibt es bei FIFA 21 leider nicht, aber auf dem Platz hat durchaus etwas Feintuning stattgefunden. So können wir nun mit dem rechten Stick die Laufrichtung von Passempfängern steuern. Außerdem ist vor allem die Verteidigung deutlich anspruchsvoller. Hier nimmt FIFA 21 uns nicht mehr so viel Arbeit ab wie die Vorgänger.

Besserer Karrieremodus, schwächere Story: Auch im Karrieremodus gibt es Verbesserungen. Die Live-Matchübersicht lässt uns Partien, die wir nicht spielen wollen, auf einem 2D-Spielfeld nachverfolgen und bei Bedarf jederzeit eingreifen. Außerdem haben wir durch individuelle Trainingspläne nun mehr Einfluss auf die Entwicklung unserer Spieler. Nichts geändert hat sich leider an den Mikrotransaktionen im FUT-Modus. Zudem fällt die Story-Kampagne, die sich abermals mit Straßenfußball befasst, sehr knapp aus.

Fazit: Die großen Neuerungen fehlen FIFA 21 in diesem Jahr leider, aber in den Details zeigt sich die Reihe durchaus verbessert, sowohl im Karrieremodus als auch auf dem Platz. Durch letztere Änderungen macht FIFA 21 sogar einen Schritt in Richtung einer anspruchsvolleren Simulation. Für den Vollpreis mag das zu wenig sein, aber im aktuellen Angebot für knapp die Hälfte sieht das schon besser aus. Vorausgesetzt natürlich, man erträgt die lästigen Mikrotransaktionen des FUT-Modus.

FIFA 21 (PS4, PS5) statt 69,99€ für 34,29€ im PlayStation Store

Weitere Angebote (Auswahl):

PS Store Januar-Angebote: Spiele für PS4 und PS5 reduziert