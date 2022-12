PS Store Januar-Angebote: Die zehn besten PS4- und PS5-Spiele für unter 20€

Schon vor ein paar Tagen hat der PlayStation Store mit seinen Januar-Angeboten einen riesigen Sale gestartet, der mehr als 3000 Deals für PS4 und PS5 bietet. Zum Start hatten wir euch bereits zehn Highlights unter den aktuellen Hits aus 2022 herausgesucht, diesmal sind Spiele zwischen 10 und 20€ an der Reihe, bevor wir uns dann beim nächsten Mal besonders günstigen Schnäppchen unter 10€ widmen. Unten stellen wir euch erneut zehn Empfehlungen kurz vor. Falls ihr lieber eigenhändig den gesamten Sale durchwühlen wollt, könnt ihr das hier tun:

Resident Evil Village

13:37 Resident Evil: Village-Testvideo - Ist es der erhoffte Hit?

Der achte Teil der Resident-Evil-Reihe schließt insofern an den Vorgänger an, als wir erneut aus der First-Person-Perspektive die Rolle von Ethan Winters übernehmen. Dieser wollte eigentlich nur ein ruhiges Leben mit Frau und Kind führen. Als Letzteres entführt wird, begibt sich Ethan jedoch auf die Suche nach ihm, die ihn in ein kleines rumänisches Dorf führt. Dort bekommt er es mit für ein Resident Evil eher untypischen Gegnern wie Vampiren und Werwölfen zu tun. Im Vergleich zu Resident Evil 7 wurde der Survival-Horror etwas zurückgefahren, dafür ist der Shooter-Anteil größer. Resident Evil Village bietet außerdem eine tolle Inszenierung, mehr Abwechslung bei den Schauplätzen und interessante, teils furchterregende und teils skurrile Charaktere.

It Takes Two

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Der Indie-Hit It Takes Two, der im letzten Jahr bei den Game Awards zum Spiel des Jahres gekürt wurde, ist ein reines Koop-Spiel, das entweder lokal oder online zu zweit gespielt wird. Wir übernehmen die Rollen eines Ehepaars, das sich eigentlich scheiden lassen möchte, aber auf magische Weise in kleine Puppen verwandelt wird und nun zwangsweise gemeinsam verschiedene Abenteuer bestehen muss, um seine alten Körper wiederzubekommen. Neben einer hübschen Präsentation im Stil eines Animationsfilms zeichnet sich It Takes Two vor allem durch seine spielerische Vielfalt aus. Im Kern handelt es sich zwar um einen Action-Platformer, der aber immer wieder Ausflüge in andere Genres unternimmt, vom Fighting Game bis zur Flugsimulation.

Red Dead Redemption 2

14:15 Red Dead Redemption 2 - Test-Video zur PC-Version

Red Dead Redemption 2 ist einer der größten Open-World-Hits der PS4-Generation. Das Western-Epos bietet eine spannende Geschichte, die sich vor keinem Filmklassiker zu verstecken braucht und vom Schicksal einer der letzten großen Outlaw-Banden handelt. Die Spielwelt ist noch deutlich größer und mit ihren dichten Wäldern, schneebedeckten Bergen und malerischen Tälern auch deutlich vielfältiger als im ersten Teil. Spielerisch wird so ziemlich alles geboten, was man von dem Szenario erwarten kann. Neben Raubüberfällen und wilden Schießereien gibt es auch Schleichpassagen und ruhigere Abschnitte, in denen wir zu Pferd die Gegend erkunden, ihre vielen Details bewundern oder den vielen Nebentätigkeiten wie beispielsweise dem Kartenspiel nachgehen.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

1:30 Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Launch-Trailer stimmt auf den Release in

Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection enthält Uncharted 4: A Thief’s End sowie Uncharted: The Lost Legacy in einer für die PS5 aufpolierten Version, die unter anderem 4K-Aufkösung bietet. Uncharted ist der würdige Abschluss der Geschichte rund um den Draufgänger Nathan Drake, den erneut die Suche nach einem legendären Schatz um die ganze Welt führt. Unter anderem geht es nach New Orleans, Madagaskar, Italien und Schottland. Im Spin-Off Uncharted: The Lost Legacy erleben wir mit den beiden bereits aus vorhergehenden Serienteilen bekannten Abenteurerinnen Nadine Ross und Chloe Frazer ein etwas kompakteres und nicht ganz so temporeiches, dafür aber sehr atmosphärisches Abenteuer, das sich auf Schauplätze in Indien konzentriert.

Diablo 2: Resurrected

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher, aber es hätte so viel mehr sein können!

Diablo 2: Resurrected verpasst dem Action-RPG-Klassiker eine grafische Runderneuerung und hebt ihn technisch auf den Stand der PS4-Generation. An der isometrischen Perspektive und am Gameplay ändert das aber nichts: Wir schnetzeln uns erneut in verschiedenen Regionen durch massenhaft Monster und Dämonen und erforschen finstere Dungeons, wobei das Aufleveln unseres Charakters sowie das Suchen nach immer bessere Ausrüstung im Vordergrund steht. Das sorgt nach wie vor für eine hohe Langzeitmotivation. Da die umfangreiche Erweiterung Lord of Destruction enthalten ist, stehen insgesamt sieben sehr unterschiedliche Charakterklassen zur Wahl, die jeweils einen eigenen Spielstil erfordern.

Resident Evil 2 + 3

6:53 Resident Evil 2 - Test-Video zur Horror-Neuauflage: Ein Paradebeispiel von einem Remake

Resident Evil 2 und 3 bekommt ihr in der Raccoon City Edition zusammen für nur 17,99€. Falls ihr PS Plus habt, gibt es Extra-Rabatt und ihr zahlt nur noch 14,99€. Bei beiden Spielen handelt es sich um Remakes der Horrorklassiker auf komplett neuer technischer Basis, die nicht nur zeitgemäße Grafik auf PS4-Niveau, sondern auch eine stark modernisierte Steuerung und Kameraführung bieten. Resident Evil 2 ist dem Original trotzdem im Grunde treu geblieben und bietet guten alten Survival-Horror mit knapper Munition und beschränktem Inventarplatz. Das neue Resident Evil 3 ist im Vergleich dazu deutlich actionreicher und der Vorlage nicht ganz so treu, dafür aber desto aufwendiger inszeniert.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy

11:09 Shadow of the Tomb Raider - Testvideo: Große Emotionen und kleine Schwächen

Mit der Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy bekommt ihr alle drei Teile der Reboot-Trilogie, und zwar mit allen Zusatzinhalten und den technischen Verbesserungen, die auch die Definitive Editions der einzelnen Spiele enthalten. Der ursprünglich aus 2013 stammende erste Teil, der uns miterleben lässt, wie aus der jungen Lara Croft eine hartgesottene Abenteurerin wird, spielt sich vergleichsweise actionreich und ähnelt streckenweise einem Third-Person-Shooter. Rise of the Tomb Raider, das uns ins eisige Sibirien führt, legt wieder etwas mehr Wert aufs Klettern und das Erkunden von Gräbern. Shadow of the Tomb Raider ist der düsterste der drei Teile, da Lara hier nicht nur mit furchterregenden Untoten, sondern auch mit ihren inneren Dämonen kämpft.

Borderlands 3

17:45 Borderlands 3 - Test-Video: Bombastischer Triumph mit nur einer Enttäuschung

Wie schon die Vorgänger ist auch Borderlands 3 wieder ein knallbunter First Person Shooter, den ihr sowohl allein als auch im Online-Koop spielen könnt. Ganz ähnlich wie in Diablo 2 steht dabei die Suche nach immer besseren Waffen und Ausrüstungsgegenständen im Vordergrund. Der schräge Humor zündet diesmal nicht ganz so gut, auch weil ein charismatischer Bösewicht wie Handsome Jack fehlt. Dafür gibt es deutliche Fortschritte beim Umfang und der optischen Abwechslung. Diesmal reisen wir nämlich mit unserem eigenen Raumschiff zu weiten, offenen Gebieten auf verschiedenen Planeten. Außerdem ist die Charakterentwicklung komplexer, wir können jetzt in allen Klassen zwischen verschiedenen Fähigkeiten wählen.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

8:35 Tony Hawk's Pro Skater 1+2 im Test: Endlich wieder so gut wie früher!

Mit Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 haben zwei der besten und erfolgreichsten Skateboard-Spiele aller Zeiten eine Neuauflage bekommen. Grafisch wurden die beiden ursprünglich für PS1 erschienenen Spiele auf den aktuellen Stand gebracht, spielerisch hat sich aber nicht viel geändert. Das ist auch gut so, denn das Spielprinzip macht nach wie vor eine Menge Spaß: Auf 17 verschiedenen Skate-Parcours versuchen wir, innerhalb von nur zwei Minuten möglichst viele Tricks und Kombos zu schaffen, um den Highscore zu knacken. Alternativ könnt ihr aber auch ohne Zeitdruck im Free-Skate-Modus üben. Ein Highlight ist auch diesmal wieder der tolle Soundtrack. Neben vielen Hits vom damals gibt es auch einige neue Titel.

Watch Dogs Legion

4:27 Watch Dogs Legion zeigt im Trailer, wie ihr euer DedSec-Team bastelt

Der dritte Teil der Open-World-Reihe Watch Dogs hat einen besonderen Kniff: Wir haben keinen festen Protagonisten, sondern wechseln zwischen verschiedenen Mitgliedern der Widerstandsgruppe Dedsec. Prinzipiell können wir jeden Bewohner der Metropole London, in der wir uns diesmal austoben, für unsere Gruppe anwerben, wobei viele von ihnen besondere Fähigkeiten oder Ausrüstungsgegenstände mitbringen. Wer im Einsatz stirbt, ist allerdings für immer verloren. Wie üblich stehen uns beim Erledigen unserer Missionen eine Menge kreativer Möglichkeiten zur Verfügung, weil wir unsere Umgebung durch Hacking manipulieren und außerdem viele High-Tech-Gadgets zu Hilfe nehmen können. Natürlich können wir aber auch mit roher Gewalt vorgehen.