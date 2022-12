PS Store Januar-Sale gestartet: Elden Ring und über 3000 weitere Angebote für PS4 + PS5

Der PlayStation Store hat heute einen großen Sale namens "Januar-Angebote" gestartet, der mehr als 3000 Deals für PS4 und PS5 enthält. Wir suchen euch in diesem Artikel die interessantesten Spiele aus der langen Liste heraus, wobei wir uns zum Start erst Mal auf große Hits und aktuelle Titel aus 2022 konzentrieren. In künftigen Updates nehmen wir uns dann noch besonders günstige Schnäppchen vor. Wer lieber selbst die Angebote durchstöbern möchte, findet die komplette Liste der noch bis zum 6. Januar laufenden Deals hier:

Elden Ring

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Elden Ring ist einer der größten Hits des Jahres und hat nicht ohne Grund stolze 94 Punkte im GamePro-Test sowie die Auszeichnung zum Spiel des Jahres bei den Game Awards abgestaubt. Das jüngste Spiel aus dem Hause From Software orientiert sich in vielerlei Hinsicht an Dark Souls und bietet ein ähnlich düsteres Artdesign und fordernde sowie weitgehend auf Nahkampf fokussierte Kämpfe gegen teils riesige, albtraumhafte Feinde. Im Gegensatz zu den Souls-Spielen verfügt Elden Ring aber über eine große Open World, in der es massenhaft Geheimnisse zu erkunden gibt. Die Bewegungsfreiheit sorgt dafür, dass es weniger Frustmomente gibt, denn wenn man einen Boss gerade einfach nicht schafft, sucht man sich eben erst mal ein anderes Abenteuer.

Call of Duty: Modern Warfare 2

13:08 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne

Das Ende Oktober erschienene Call of Duty: Modern Warfare II bekommt ihr sowohl im Cross-Gen-Bundle als auch in der sogenannten Vault Edition günstiger. Letztere enthält den Battle Pass für eine Season, zusätzliche Ingame-Gegenstände und verschiedene Boni wie zum Beispiel doppelte Erfahrungspunkte für 10 Stunden. Das neue Modern Warfare 2 liefert eine abwechslungsreiche und trotz einiger Längen toll inszenierte Kampagne. Der Multiplayer punktet vor allem mit seinen hervorragend designten Maps sowie mit dem tollen Gunplay und den gut ausbalancierten Waffen. An die Mischung aus sehr niedriger Time to Kill und relativ langsamer Bewegungsgeschwindigkeit muss man sicher allerdings erst mal gewöhnen. Dafür gibt es viele neue Modi und Ideen.

FIFA 23

7:00 FIFA 23-Trailer zeigt das neue Rasen-Erlebnis

Das vorerst letzte Fußballspiel aus dem Hause EA, das noch den Namen FIFA trägt, bekommt ihr sowohl in der PS4- als auch in der PS5-Version zum halben Preis. Im Vergleich zum Vorgänger gibt es eine ganze Reihe von Verbesserungen, sowohl im Karriere- und Ultimate-Team-Modus als auch auf dem Rasen. Spektakuläre Neuerungen sollte man allerdings nicht erwarten und natürlich steckt Ultimate Team auch in diesem Jahr wieder voller Mikrotransaktionen. Trotzdem bekommt ihr mit FIFA 23 wieder ein umfangreiches Fußballspiel, das gekonnt die Waage hält zwischen Simulation und einsteigerfreundlichem Arcade-Gameplay. Wenn ihr mit den aktuellen Lizenzen und eurem Lieblingsverein spielen wollt, habt ihr zudem ohnehin kaum eine andere Wahl.

Gotham Knights

11:36 Gotham Knights - Test-Video zum Open-World-Actionspiel

Das vor genau zwei Monaten erschienene Gotham Knights gibt es ebenfalls zum halben Preis. Das vom Studio hinter Batman: Arkham Origins stammende Actionspiel bleibt bei den wuchtigen und temporeichen Nahkämpfen eng am System der Arkham-Spiele. Batman ist in Gotham Knights allerdings tot, weshalb wir stattdessen Batgirl, Robin, Red Hood und Nightwing spielen, die ihn so gut wir möglich zu ersetzen versuchen. Dadurch kommt einige Abwechslung ins Gameplay, denn auch wenn die Standardattacken gleich sind, verfügen alle vier über eigene Spezialfähigkeiten und Skilltrees. Die Qualität der Arkham-Spiele erreicht Gotham Knights leider nicht, aber Spaß macht es trotzdem, weshalb man zumindest zum reduzierten Preis durchaus mal reinschauen kann.

Need for Speed Unbound Palace Edition

3:16 Need for Speed Unbound - Gameplay-Trailer zeigt Rennen in der offenen Welt

Das erst Anfang des Monats erschienene Need for Speed Unbound bekommt ihr in der Palace Edition günstiger, die vier neue Wagen und eine Reihe weiterer zusätzlicher Ingame-Gegenstände bietet. Auch das neue Need for Speed ist wieder ein spaßiger Arcade-Racer geworden, der mehr auf halsbrecherische Geschwindigkeit als auf eine realistische Simulation setzt. Trotzdem ist der Anspruch etwas höher als in älteren Serienteilen, weil die KI wie schon im Vorgänger Heat deutlich schlauer und erbarmungsloser agiert. Für hohe Motivation sorgt das Fortschrittssystem mit seinen zahlreichen Tuning-Möglichkeiten. Auch die Verfolgungsjagden mit der Polizeit haben uns prinzipiell gut gefallen, wenngleich die Gesetzeshüter manchmal arg aufdringlich sind.

Stray

11:14 Stray ist wirklich eines der schönsten Spiele des Jahres - und auch noch richtig gut

Stray ist der vielleicht größte Überraschungshit des Jahres 2022 und hat bei dem Game Awards die Auszeichnung zum besten Indie-Spiel abgeräumt. Den Erfolg hat das Adventure wohl zu einem guten Teil seinem Protagonisten zu verdanken: Wir spielen eine toll animierte und ziemlich niedliche Katze, die von ihrer Familie getrennt wurde und nun allein durch die Straßen einer von menschenähnlichen Robotern bevölkerten Großstadt streift. Hier erleben wir viele kleine Geschichten, die uns nach und nach mehr über die mysteriöse Spielwelt verraten. Das Gameplay besteht weitgehend aus Rätseln und Platforming. Im Vordergrund steht aber nicht die spielerische Herausforderung, sondern das atmosphärische Erlebnis.

Disney Dreamlight Valley

1:43 Disney Dreamlight Valley: Trailer stellt das Winter-Update mit Toy Story vor

Bei dem im September erschienenen Disney Dreamlight Valley handelt es sich um eine Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing, aber mit Disney- und Pixar-Charakterem wie Micky, Arielle oder Wall-E. Wir müssen im verwilderten Dreamlight Valley für Ordnung sorgen, es in einen idyllischen Ort verwandeln und die Disney-Figuren hier ansiedeln. Letztere müssen wir aber zum Teil erst mal finden, wozu wir uns auf Abenteuer in fremde Reiche begeben, in denen wir zahlreiche Rätsel lösen und uns mit berühmten Schurken anlegen. Die Standard-Version bekommt ihr 25 Prozent günstiger. Auf die Ultimate Edition, die viele zusätzliche Ingame-Gegenstände und zudem eine Menge Spielwährung mitbringt, gibt es sogar 30 Prozent Rabatt.

Dying Light 2: Stay Human

1:00 Dying Light 2 fordert eure Parkour-Skills jetzt noch stärker heraus

Das Anfang des Jahres erschienene Dying Light 2: Stay Human hebt sich von anderen Open-World- und Zombiespielen vor allem durch sein Parkour-System ab. Dieses lässt uns in atemberaubender Geschwindigkeit über die Dächer der Stadt rasen und über die Köpfe der Untoten hinwegspringen. Das klappt aber erst so richtig gut, wenn wir die entsprechenden Fähigkeiten freigeschaltet haben, denn Dying Light 2 verfügt über ein umfangreiches Fortschrittssystem. Ansonsten gibt es natürlich wieder viel Action, sowohl mit Schuss- als auch mit Nahkampfwaffen. Abwechslung kommt durch die Tag-Nacht-Wechsel ins Spiel, denn während wir bei Tag die Gegend erkunden können, werden die Zomies nachts deutlich stärker, sodass sich Dying Light 2 in ein Horrorspiel verwandelt.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

12:13 So viel Lego Star Wars gab's noch nie - Die Skywalker Saga im Test

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga ist für Star-Wars-Fans schon allein aufgrund seines Umfangs ein Muss. Wir können nämlich alle drei Star-Wars-Trilogien nachspielen, und zwar in beliebiger Reihenfolge. Das Gameplay folgt zwar im Wesentlichen der bekannten Mischung aus Action, Rätseln und Erkundung, trotzdem gibt es Verbesserungen. Insbesondere die Kämpfe sind durch das neue Kombo-System deutlich spannender geworden. Außerdem sorgen die spektakulären Raumschlachten für spielerische Abwechslung. Auch grafisch hat sich einiges getan, die Präsentation fesselt zudem durch den stimmungsvollen Star-Wars-Soundtrack. Hinzu kommt der typische LEGO-Humor, durch den die Film-Vorbilder liebevoll parodiert werden.

Cyberpunk 2077

1:35 Cyberpunk 2077-Trailer stellt das Edgerunners-Update 1.6 vor

Cyberpunk 2077 stammt natürlich ursprünglich nicht aus 2022, hat aber im Frühjahr sein großes Next-Gen-Update bekommen, durch das das Action-Rollenspiel nun zumindest auf PS5 die technische Qualität erreicht hat, die wir uns schon von Anfang an gewünscht hätten. Inhaltlich war Cyberpunk 2077 ohnehin schon immer ein wirklich gutes RPG. Vor allem die vielschichtigen Charaktere und interessanten und erwachsenen Geschichten, die wie schon in The Witcher 3 oft in toll geschriebenen Nebenquests erzählt werden, haben es uns angetan. Auch die Spielwelt wurde atmosphärisch umgesetzt. Cyberpunk 2077 schickt uns in die Straßen der futuristischen Metropole Night City, die von Kriminellen und skrupellosen Konzernen beherrscht werden.