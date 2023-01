PS Store Januar-Sale: Diese Hits für PS4 + PS5 gibt’s jetzt für unter 10€

Im PlayStation Store laufen schon seit mehreren Wochen die Januar-Angebote mit tausenden Deals für PS4 und PS5. Erst vergangene Woche wurden noch einmal mehr als tausend neue Angebote zu dem Sale hinzugefügt. Die Highlights dieser neuen Deals haben wir euch direkt zum Start herausgesucht. In diesem Artikel stellen wir euch nun zehn günstige Schnäppchen für unter 10€ vor, unter denen sich auch einige große AAA- und Exklusivtitel finden. Wer lieber eigenhändig den Sale durchstöbern möchte, kann das hier tun:

God of War

7:16 God of War - Testvideo zum PS4-exklusiven Action-Rollenspiel

Falls ihr mit God of War einen der größten Exklusivhits der PS4-Generation bislang verpasst haben solltet, dann solltet ihr das Versäumte auf jeden Fall noch nachholen. Die Produktionsqualität ist auch nach heutigen Maßstäben noch immer beeindruckend, nicht zuletzt aufgrund des hervorragenden Artdesign der abwechslungsreichen, aus der nordischen Mythologie entlehnten Welten, die wir bereisen und in denen wir auf riesige, hervorragend animierte Kreaturen treffen. Noch dazu punktet God of War durch seine packende, erwachsene Geschichte, die sich um eine komplizierte Vater-Sohn-Beziehung dreht, und durch sein Gameplay, insbesondere durch die wuchtigen und spannenden Nahkämpfe.

Bloodborne

6:51 Bloodborne Test / Review - Das beste reine Next-Gen-Spiel bisher, egal auf welcher Konsole

Der PS4-Exklusivhit Bloodborne gilt noch immer als eines der besten, aber auch schwersten Spiele aus dem Hause From Software (Dark Souls, Elden Ring). Obwohl es Feuerwaffen gibt, ist das Gameplay wie in den Souls-Spielen sehr nahkampfbetont. Das Tempo ist aber etwas höher und Ausweichen ist noch wichtiger, als man es aus Dark Souls gewohnt ist. Zudem werden Tode aufgrund der spärlichen Speicherpunkte und freischaltbaren Abkürzungen hart bestraft. Das Artdesign ist zwar gewohnt düster, hat aber einen ganz eigenen Stil: Diesmal sind wir in der verfluchten und von einer Seuche heimgesuchten Stadt Yharnam unterwegs, die wie eine albtraumhafte Version des viktorianischen London wirkt.

Metro Exodus

10:27 Metro: Exodus - Test-Video zum Ego-Shooter

Im First Person Shooter Metro Exodus sind wir im Gegensatz zu den Vorgänger nicht ständig in finsteren U-Bahn-Tunneln unterwegs. Stattdessen reisen wir mit dem Zug quer durch das postapokalyptische Russland, um für unsere kleine Gruppe von Überlebenden einen vergleichsweise sicheren Ort zum Leben zu suchen. Dabei erkunden wir abwechslungsreiche Landschaften, von Wüsten über Wälder und Sümpfe bis hin zu schneebedeckten Städten, in denen wir nicht nur auf zahlreiche Gefahren, sondern auch auf viele Spuren früherer Bewohner stoßen. Dabei spielt sich Metro Exodus streckenweise wie ein Open-World-Spiel im Stile eines Fallout. Hin und wieder gibt es aber auch noch den typischen Horror in finsteren, unterirdischen Gängen.

Devil May Cry 5 + Vergil

10:05 Devil May Cry 5 - Test-Video zum Actionspiel

Devil May Cry 5 könnt ihr zusammen mit dem Vergil-DLC, der einen zusätzlichen spielbaren Charakter liefert, für 9,89€ bekommen. Das Actionspiel legt seinen Fokus vollständig auf die aufwendig in Szene gesetzten Kämpfe, in denen wir mit atemberaubenden Spezialangriffen ganze Heerscharen von kreativ gestalteten Dämonen niedermetzeln. Abgesehen vom Dämonenschnetzeln hat Devil May Cry 5 zwar nicht allzu viel zu bieten. Durch die insgesamt vier (Vergil eingerechnet) spielbaren Charaktere, die über sehr unterschiedliche Fähigkeiten verfügen, kommt aber zumindest etwas Abwechslung ins Spiel. Außerdem verfügt das stilvolle Actionspiel über eine gesunde Portion Humor und die Figuren sind nie um einen coolen Spruch verlegen.

Far Cry Primal

9:10 Far Cry Primal - Test-Video zum Steinzeit-Open-World-Abenteuer

Far Cry Primal macht zumindest oberflächlich vieles anders als die anderen Spiele der Reihe, denn statt mit Schusswaffen gegen die Anhänger von Diktatoren und Sekten zu kämpfen, wehren wir uns hier mit Speeren gegen Säbelzahntiger. Wir werden nämlich in prähistorische Zeiten geschickt, in denen wir uns gegen gefährliche Wildtiere und gegen die Mitglieder feindlicher Stämme wehren müssen. Am Kern des Gameplays ändert das trotzdem nur wenig: Nach wie vor greifen wir in einer großen Open World gegnerische Stützpunkte an, wobei wir mit verschiedenen Vorgehensweisen experimentieren können, und erledigen zahlreiche Nebenaufgaben. Trotzdem macht das ungewöhnliche Szenario Far Cry Primal zu einem einzigartigen Erlebnis.

Darksiders 3 Digital Deluxe

11:31 Darksiders 3 - Test-Video: Ist weniger wirklich mehr?

In Darksiders 3 spielen wir erneut einen der vier apokalyptischen Reiter, der herausfinden muss, weshalb die Apokalypse vorzeitig ausgelöst wurde. Nach War im ersten Darksiders und Death in Teil 2 ist diesmal die heißblütige Fury an der Reihe. Im Gegensatz zum Vorgänger, der viel Erkundung, Rätsel und Klettern bot, stehen bei Darksiders 3 die Hack&Slash-Kämpfe klar im Vordergrund. Das verschachtelte Leveldesign und das Fortschrittssystem erinnern zudem an die Souls-Spiele, der Schwierigkeitsgrad ist aber etwas niedriger und Fury ist deutlich schneller und beweglicher als typische Souls-Helden. Die Digital Deluxe Edition enthält den Season Pass, der einzeln normalerweise 14,99€ kostet und die beiden DLCs Keepers of the Void und The Crucible bietet.

Unravel Yarny Bundle

4:43 Unravel - Testvideo zum wolligen Rätselspaß

Mit dem Unravel Yarny Bundle bekommt ihr sowohl den ersten Teil als auch Unravel Two im Bundle für 5,99€. Die beiden Puzzle-Platformer lohnen sich schon aufgrund ihrer wunderschönen Grafik und ihres niedlichen Protagonisten. Bei Yarny handelt es sich um ein Wollknäuel-Figürchen, das seine eigenen Fäden benutzt, um Hindernisse zu überwinden. Während wir in Teil 1 allein unterwegs sind, wird Yarny in Unravel Two von einem zweiten Wollknäuelmännchen begleitet. Dadurch ergeben sich neue Mechaniken, beispielsweise indem sich ein Wollknäuel am Faden des anderen über Abgründe schwingt. Unravel Two lässt sich im Koop oder auch allein spielen, indem man zwischen den beiden Figürchen wechselt.

Control

10:13 Control - Test-Video: Wahnsinn allein reicht noch nicht

Das von Remedy (Max Payne, Alan Wake) stammende Control ist ein Third Person Shooter mit kreativer Mystery-Geschichte. Wir spielen Jesse Faden, die die Suche nach ihrem verschwundenen Bruder in eine Behörde für übernatürliche Phänomene führt. Kaum hat sie das Gebäude betreten, ist sie plötzlich die Direktorin und muss die Behörde gegen die Angriffe übermenschlicher Kräfte verteidigen. Glücklicherweise entwickelt Jesse dabei selbst einige besondere Fähigkeiten wie Telekinese und Gedankenkontrolle, die für einige Abwechslung und kreative Möglichkeiten in den Kämpfen sorgen. Inzwischen wurde übrigens bereits Control 2 angekündigt. Der Sale ist also eine gute Gelegenheit, den ersten Teil vorher noch nachzuholen.

The Eternal Cylinder

1:42 The Eternal Cylinder - Trailer zeigt Survival-Titel mit bizarren Kreaturen

The Eternal Cylinder ist ein kreatives Survival-Abenteuer, dem all jene, die von den üblichen AAA-Spielen gelangweilt sind, unbedingt mal eine Chance geben sollten. Auf einem fremdartigen Planeten voller bizarrer Kreaturen spielen wir ein skurriles, kleines Wesen namens Trebhum, das zwar zunächst nicht besonders stark, aber ein echter Überlebenskünstler ist, da es durch Mutation innerhalb kürzester Zeit neue Fähigkeiten entwickeln kann. Diese haben wir auch bitter nötig, denn die Welt ist gefährlich: Sie wird gerade von einem riesigen Zylinder überrollt, der alles umbringt, was nicht schnell genug fliehen kann. Auf unserem Fluchtweg müssen wir zahlreiche Hindernisse überwinden, Rätsel lösen und gegen Raubtiere kämpfen.

Catherine: Full Body

1:19 Catherine - Launch-Trailer zum skurrilen Adventure-Puzzler

Catherine: Full Body ist eine nicht nur technisch deutlich verbesserte, sondern auch stark erweiterte Neuauflage des abgedrehten Adventure-Klassikers. Wir schlüpfen in die Rolle von Vincent, der mit drei Frauen zugleich (eine mehr als im Original) eine Beziehung führt, welche nichts voneinander wissen dürfen. Tagüber bekommen wir eher traditionelles Adventure-Gameplay geboten: Vincent hängt häufig in einer Bar herum, in der wir Dialoge führen und wichtige Entscheidungen treffen können. Nachts hingegen müssen wir Vincent einen Weg durch seine Albträume bahnen, indem wir knifflige Rätsel lösen, die zumeist mit dem Verschieben von Blöcken zu tun haben. Die Mischung ist sehr ungewöhnlich, funktioniert aber nicht zuletzt dank der tollen Story sehr gut.