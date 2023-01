PS Store Januar-Sale: Letzte Chance auf PS4- + PS5-Spiele für unter 5€

Schon seit letzter Woche läuft die zweite Phase der Januar-Angebote im PlayStation Store, in der nochmal mehr als 1000 neue Deals für PS4 und PS5 zu dem riesigen Sale dazugekommen sind. Die großen Highlights sowie die besten Angebote unter 10€ haben wir euch bereits in früheren Artikeln vorgestellt. Zum Abschluss präsentieren wir euch diesmal noch 10 besonders günstige Schnäppchen, die ihr schon für unter 5€ bekommen könnt. Wenn ihr den Sale, der noch bis zum 18. Januar läuft, lieber selbst durchstöbern möchtet, könnt ihr das hier tun:

Darkest Dungeon

0:45 Darkest Dungeon - Ankündigungs-Trailer des Runden-Taktik-Titels

Darkest Dungeon ist mit einem Rabatt von 90 Prozent aktuell eines der günstigsten Schnäppchen im PS Store und bietet eine Menge Spielspaß fürs Geld. Es handelt sich um ein Taktik-Rollenspiel mit Roguelike-Elementen, in dem ihr Gruppen von Abenteurern auf der Suche nach Beute in finsteren Dungeons schickt. Dabei müsst ihr die schwierige Entscheidung treffen, wie weit ihr gehen wollt, denn in der Tiefe lauern neben kostbaren Schätzen auch große Gefahren und tote Charaktere kehren nicht zurück. Selbst Helden, die überleben, können permanente Verletzungen oder psychische Traumata davontragen. Das kann frustrieren, aber gerade die Notwendigkeit, mit Verlusten zu leben, macht Darkest Dungeon so spannend.

Transistor

5:18 Transistor - Test-Video zum Action-Rollenspiel

Das vom Studio hinter Hits wie Bastion und Hades stammende Transistor ist ein Action-Rollenspiel mit Taktik-Elementen. Zwar können wir einfach direkt auf unsere Feinde einprügeln, wir können aber auch die Zeit anhalten und im sogenannten Turn-Modus unsere weiteren Aktionen planen, die die Protagonistin daraufhin in Windeseile ausführt. Aus der Top-Down-Perspektive steuern wir die Sängerin Red, die ihre Stimme verloren hat und mit einem riesigen, sprechenden Schwert ausgerüstet ist, durch eine futuristische Großstadt im Cyberpunk-Stil. Nicht nur die mysteriöse Story weiß zu fesseln, Transistor begeistert auch durch seinen wunderschönen Zeichenstil sowie durch seinen stimmungsvollen Soundtrack.

EA Family Bundle

4:43 Unravel - Testvideo zum wolligen Rätselspaß

Mit dem EA Family Bundle bekommt ihr gleich drei Spiele aus dem Hause Electronic Arts für knapp 4 Euro. Diesen Preis ist allein der wunderschöne Puzzle-Platformer Unravel mehr als wert. Dieser punktet nicht zuletzt durch seinen niedlichen Protagonisten Yarny, ein Wollknäuelfigürchen, das seine eigenen Fäden benutzt, um Hindernisse zu überwinden. Aber auch der Multiplayer-Shooter Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 ist definitiv einen Blick wert, allein schon wegen seiner kreativen und sehr unterschiedlichen Charakterklassen. Need for Speed ist ein eher schwacher Teil der Rennspiel-Reihe, unter anderem wegen der öden Open World. Für ein paar spaßige Runden zwischendurch ist der Arcade Racer aber allemal gut.

Huntdown

Bei Huntdown handelt es sich um einen 2D-Shooter mit 16-Bit-Retrografik und stimmungsvollem Synthesizer-Soundtrack. Wir übernehmen die Rolle eines Kopfgeldjägers, der in einer von vier kriminellen Gangs beherrschten Großstadt der 1980er den Kampf gegen das organisierte Verbrechen aufnimmt. Das tut er, indem er mithilfe eines stattlichen Arsenals an zerstörerischen Waffen, vom Sturmgewehr bis zum Flammenwerfer, so ziemlich alles niedermäht, was sich ihm in den Weg stellt. Das Gameplay ist temporeich und vor allem in den Bosskämpfen recht fordernd. Gewürzt wird es mit einer ordentlichen Prise schwarzem Humor. Wir können entweder allein oder zusammen im lokalen Koop spielen.

Yakuza Zero

1:31 Yakuza 0 - E3-Trailer zum 80er-Jahre-Prequel

Wie so ziemlich alle Teile der Yakuza-Reihe bietet auch das Prequel Yakuza Zero eine packende Gangster-Geschichte sowie eine zwar vergleichsweise kompakte, aber dafür sehr detaillierte und lebendige Open World, die eine dichte Japan-Atmosphäre versprüht und eine Menge popkulturelle Anspielungen bietet. Diesmal verschlägt es uns in die 80er, weshalb wir uns natürlich unter anderem in SEGA-Spielehallen und in Diskos herumtreiben, entsprechende Minispiele inklusive. Den Kern des Gameplays bilden aber natürlich die Kämpfe, die nach wie vor in erster Linie auf spektakuläre Nahkampfattacken und zahlreiche Spezialfähigkeiten setzen, während Schusswaffen eine eher untergeordnete Rolle spielen.

Prison Architect

1:41 Prison Architect - Launch-Trailer zu Konsolen-Version

Bei Prison Architect handelt es sich um eine Aufbausimulation, in der wir unseren eigenen Gefängniskomplex konstruieren und verwalten. Dabei müssen wir auf der einen Seite darauf achten, dass die Gefangenen ein zumindest einigermaßen menschenwürdiges Dasein führen können, damit sie keinen Aufstand anzetteln. Zum anderen müssen wir aber natürlich auch dafür sorgen, dass sie sicher verwahrt sind. Das ist leichter gesagt als getan: Zeigt sich beispielsweise auf den Wegen zum Speisesaal oder zu den Duschen auch nur die kleinste Sicherheitslücke, kann das schnell zu einem Massenausbruch führen. Zudem müssen wir natürlich stets auch noch unsere Finanzen im Blick behalten. Für genügend Herausforderungen ist also gesorgt.

Little Nightmares

2:03 Little Nightmares - Launch-Trailer zum Grusel-Adventure

Das Horror-Adventure Little Nightmares fasziniert schon auf den ersten Blick durch seinen einzigartigen Grafikstil, der es fertigbringt, zugleich niedlich und furchterregend zu wirken. Wir spielen ein kleines Mädchen, das sich ihren Weg durch ein mysteriöses Gebäude (worum genau es sich dabei handelt, erfährt man im Verlauf der Story) bahnt, in dem riesige Kannibalen hausen. Um nicht von ihnen gefressen zu werden, muss sie sich an ihnen vorbei schleichen oder wegrennen und sich verstecken. Wehren kann sie sich hingegen nicht. Außerdem müssen eine Reihe von Rätseln gelöst werden, um Hindernisse zu überwinden. Das Gameplay ist simpel, funktioniert aber gut und passt zur Atmosphäre des Spiels.

Unrailed!

1:19 Unrailed! - Trailer zeigt den chaotischen Streckenbau-Koop

Unrailed! ist ein Koop-Spiel, in dem bis zur vier Spieler*innen gemeinsam eine Bahnstrecke bauen müssen, und zwar während der Zug bereits fährt. Als wäre es nicht schon genügend Stress, die Gleise schnell genug zu verlegen und dabei Hindernisse wie Berge und Seen zu überwinden oder zu umgehen, müssen wir diese Gleise vorher auch noch selbst herstellen und dafür das nötige Material in der Umgebung sammeln. Das alles kann nur funktionieren, wenn wir die Aufgaben sinnvoll verteilen, gut zusammenarbeiten und uns stets absprechen. Schaffen wir es, einen der Bahnhöfe auf unserer Strecke zu erreichen, können wir dort auch mal durchatmen und uns zudem Upgrades kaufen, die uns schneller arbeiten oder den Zug langsamer fahren lassen.

Hob

1:15 Hob - Trailer zeigt Release-Termin zum Zelda-artigen Spiel der Torchlight-Macher

Das bunte Action-Adventure Hob stammt von dem Studio Runic Games, das auch Torchlight 1 und 2 entwickelt hat. Aus der Top-Down-Perspektive spielen wir eine seltsame Figur, die mit mechanischen Armen ausgestattet ist, und steuern sie durch eine von Robotern bevölkerte, offene Welt, in der wir immer wieder auf mysteriöse Maschinen stoßen. Wer wir sind, was wir tun sollen und was es mit dieser Welt auf sich hat, erschließt sich erst nach und nach. Die Geschichte wird dabei ganz ohne Worte allein durch unsere Umgebung erzählt. Das Gameplay bietet eine bewährte Mischung aus Kämpfen, Rätseln, Erkundung und Platforming und findet viele kreative Einsatzmöglichkeiten für die Roboterarme unseres Protagonisten.

Mirror’s Edge Catalyst

6:55 Mirror's Edge Catalyst - Test-Video zum Parkour-Actionspiel

Mirror’s Edge Catalyst hat zwar inzwischen ein paar Jahre auf dem Buckel, lohnt sich aber aufgrund seines einzigartigen Spielerlebnisses noch immer, zumal für den lächerlich günstigen Preis von 1,99€. Mit der Protagonistin Faith rennen, springen, klettern und schlittern wir über die Dächer von Wolkenkratzern und müssen dabei vor bewaffneten Feinden fliehen oder sie in Höchstgeschwindigkeit ausschalten. Das Parcours-Gameplay macht einen Menge Spaß, was sowohl an der präzisen Steuerung als auch an den tollen Animationen liegt, die jedes Straucheln glaubhaft in Szene setzen. Auch die größtenteils in Weiß gehaltene Großstadt ist stilsicher inszeniert, die Open World ist aber ein bisschen zu vollgestopft mit unnötigen Nebenaufgaben.