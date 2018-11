PS Store - Mit PS Plus spart ihr euch jetzt 30% auf Black Ops 4 (Advertorial)

PlayStation Plus-Besitzer und solche die es werden wollen aufgepasst! Neben monatlich wechselnden Gratisspielen - in diesem Monat unter anderem Yakuza Kiwami und Bulletstorme - bietet der Plattformhalter Sony seinen Plus-Abonnenten auch wieder einen interessanten und exklusiven Preisnachlass an. Den Sonderrabatt stülpt Sony über den brandneuen Shooter Call of Duty: Black Ops IIII. Ab heute, bis zum 15. November spart ihr euch beim Kauf von Black Ops IIII im PS Store bis zu 30%. Das Angebot gilt allerdings nur für Plus-Mitglieder.

Call of Duty: Black Ops IIII im PS Store

Das Angebot im Überblick:

Call of Duty: Black Ops IIII 48,99€ statt 69,99€ (30 Prozent Rabatt)

Die Edition enthällt:

Das Hauptspiel

1.100 Call of Duty-Punkte

Digital Edition-Bonusobjekte

Call of Duty: Black Ops IIII Digital-Deluxe-Edition 79,99€ statt 99,99€ (20 Prozent Rabatt)

Das Hauptspiel

2.400 Call of Duty-Punkte

Digital Edition-Bonusobjekte

Digital Deluxe-Bonusobjekte

Black Ops Pass

Call of Duty: Black Ops IIII Digital-Deluxe-Enhanced-Edition 110,49€ statt 129,99€ (10 Prozent Rabatt)

Das Hauptspiel

8.500 Call of Duty-Punkte

Digital Edition-Bonusobjekte

Digital Deluxe-Bonusobjekte

Black Ops Pass

Falls ihr noch kein Plus-Mitglied seid, hat Sony eine 14-tägige Testversion für euch in petto. Damit könnt ihr alle Funktionen, Vergünstigungen und Spiele, die in der Mitgliedschaft enthalten sind, zwei Wochen lang ausführlich testen.

PS Plus 14 Tage lang kostenlos ausprobieren!