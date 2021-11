Der PlayStation Store hat einen neuen PSN Sale namens „Jahresendangebote“ gestartet, mit 884 Deals für PS4 und PS5. Darunter befinden sich eine Menge großer AAA-Titel, aber auch viele Add-Ons sowie Gold und Game of the Year Editions. Die Angebote laufen noch bis 1 Uhr morgens am 23. Dezember. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der Highlights vor. Die vollständige Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Assassin's Creed Valhalla Gold Edition

Das richtige Spiel für: Alle, die gern als Wikinger auf Raubzüge gehen würden.

Nicht so gut für: Alle, die eine spannende Story und gut geschriebene Quests erwarten.

GamePro-Wertung: 65 Punkte

Die Gold Edition von Assassin's Creed Valhalla, die das Hauptspiel in der PS4- und der PS5-Version sowie den Season Pass und die Quest „Die Legende von Beowulf enthält“, gibt es zum halben Preis.

Wikinger in Britannien: In Assassin's Creed Valhalla reisen wir als Wikingerkrieger oder -kriegerin von unserer norwegischen Heimat nach Britannien, um dort ein neues Reich zu errichten. Das tun wir nicht ausschließlich durch rohe Gewalt, sondern auch, indem wir uns die Sympathien der etablierten Herrscher sichern. Die Hauptstory plätschert recht ereignislos dahin. Die Geschichten, die wir in den einzelnen Regionen erleben, haben zumindest teilweise etwas mehr zu bieten.

Auf Raubzug: Spielerisch ist Valhalla den Vorgängern Origins und Odyssey ähnlich und geht somit deutlich weiter in Richtung Action-RPG als ältere Teile der Reihe. Schleichen ist aber wieder etwas nützlicher als im sehr kampfbetonten Odyssey. Außerdem gibt es mit den Raubzügen ein neues Gameplay-Element. Dabei handelt es sich um Massenschlachten, in denen wir Ressourcen für den Aufbau unserer Dörfer sammeln können. Enttäuschend sind dafür die Nebenquests geraten, die selten überraschende Ideen bringen.

Fazit: Dass uns Assassin's Creed Valhalla zum Release nicht besonders gefallen hat, lag einerseits an den vielen Bugs, die inzwischen zumindest teilweise behoben sind. Andererseits lag es aber auch an der langatmigen Hauptstory und den schwach geschriebenen Nebenquests. Andere Kritiker haben hingegen die Wikinger-Atmosphäre sowie die neuen Ideen wie die Raubzüge und den Dorfaufbau gelobt. Falls euch das Szenario anspricht und ihr von der Geschichte nicht viel erwartet, könnt ihr Valhalla deshalb mal eine Chance geben.

Assassin's Creed Origins

Das richtige Spiel für: Alle, die gern das antike Ägypten bereisen möchten.

Nicht so gut für: Alle, die ein traditionelles Assassin's Creed erwarten.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Falls Wikinger nicht so euer Ding sind oder ihr schlicht nach etwas Günstigerem sucht, könnt ihr stattdessen zu Assassin's Creed Origins greifen. Dieses gibt es 80 Prozent günstiger und somit für 13,99 Euro statt 69,99 Euro.

Vielseitiges Ägypten: Assassin's Creed Origins besticht vor allem durch seine Spielwelt, die selbst im Vergleich zu den Vorgängern riesig geraten ist. Wir bereisen diesmal das antike Ägypten mit all seinen Sehenswürdigkeiten und auch mit vielen historischen Persönlichkeiten. Auch landschaftlich ist die Spielwelt hübsch in Szene gesetzt und verfügt zudem über eine vielfältige Tierwelt mit Krokodilen, Nilpferden, Hyänen und Löwen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Mehr RPG, weniger Attentäter: Spielerisch wagt Assassin's Creed Origins einen großen Schritt in Richtung Action-Rollenspiel im Stile eines The Witcher 3. Das sieht man sowohl an der komplexeren Charakterentwicklung als auch an den Kämpfen, die fordernder sind als früher und zudem eine deutliche größere Rolle spielen. Die serientypischen Schleichmechaniken und das Klettern treten dafür etwas in den Hintergrund, ebenso wie die übliche Abstergo-Rahmenhandlung.

Fazit: Der neue Weg, den Assassin's Creed mit Origins spielerisch eingeschlagen hat, mag zwar nicht allen alten Fans gefallen. Es ist aber nicht zu leugnen, dass sich zumindest das Kampfsystem deutlich verbessert hat. Außerdem stellt die Spielwelt so ziemlich alles in den Schatten, was man aus früheren Teilen der Reihe kennt, und das will schon etwas heißen. Wer auch nur ein bisschen was für das antike Ägypten übrig hat, sollte Assassin's Creed Origins deshalb unbedingt noch nachholen.

Resident Evil 2

Das richtige Spiel für: Alle, die traditionellen Survival-Horror mit modernen Technik und Steuerung möchten.

Nicht so gut für: Alle, die am liebsten gar keine Änderungen am Original gehabt hätten.

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Das Remake des Horror-Klassikers Resident Evil 3 bekommt ihr in den Jahresendangeboten des PS Store für 15,99 Euro statt 39,99 Euro.

Moderner: Das Remake von Resident Evil 2 bringt den Klassiker nicht nur technisch auf einen zeitgemäßen Stand und verpasst ihm eine moderne Inszenierung, sondern nimmt auch Änderungen vor, die sich aufs Gameplay auswirken: Die fixierten Kameraperspektiven gehören der Geschichte an, stattdessen steuern wird die beiden Hauptfiguren nun wie in einem Third Person Shooter, was deutlich einsteigerfreundlicher ist. Außerdem fallen die Ladezeiten zwischen den Räumen weg, wodurch Gegner uns nun auch durch Türen verfolgen können.

Guter alter Survival-Horror: Trotz allen Änderungen ist Resident Evil 2 weiterhin Survival-Horror alter Schule, mit knappem Inventarplatz und noch knapperer Munition. Wir müssen uns daher stets überlegen, welche Kämpfe sich wirklich lohnen und welche wir besser umgehen sollten. Auch das verschachtelte Leveldesign, das uns dazu zwingt, unsere Umgebung bis in den letzten Winkel zu erforschen, weckt nostalgische Gefühle.

Fazit: Mit dem Remake hat Capcom Resident Evil 2 zwar einerseits konsequent modernisiert, aber andererseits trotzdem das alte Spielgefühl im Wesentlichen bewahrt. Dadurch ist das Horrorspiel nun Neulingen ebenso zu empfehlen wie alten Fans, die ihre Erinnerungen auffrischen, aber sich nicht mehr mit der hakeligen Steuerung des Originals herumschlagen wollen. Nur diejenigen, die am liebsten eine vollkommen originalgetreue Neuauflage gehabt hätten, könnten enttäuscht sein.

GreedFall

Das richtige Spiel für: Alle, die spielerische Freiheit zu schätzen wissen.

Nicht so gut für: Alle, die eine Produktion auf höchstem Niveau erwarten.

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Den Rollenspiel-Überraschungshit GreedFall gibt es 70 Prozent günstiger. Er kostet damit nur noch 10,49 Euro statt 34,99 Euro.

Barocke Fantasy-Welt: GreedFall spielt in einer Fantasy-Welt, die an das barocke Europa erinnert, aber auch eine Menge Fantasy-Elemente wie Magie und seltsame Kreaturen aufweist. Auf einer fernen, erst seit kurzem kolonisierten Insel sollen wir nach einem Heilmittel für eine Seuche suchen, die in unserer Heimat wütet. Die Spielwelt ist teils recht hübsch in Szene gesetzt, stellenweise sieht man jedoch an sich sehr oft wiederholenden Elementen, dass dem Studio kein hohes Budget zur Verfügung stand.

Spielerische Freiheit: Dass die Spielwelt trotzdem spannend und interessant bleibt, liegt nicht zuletzt an den sehr verschiedenen Fraktionen, die sie bevölkern. Zum Beispiel gibt es Eingeborene, ein Seefahrervolk und religiöse Fanatiker. Je nachdem, wie wir uns verhalten, können wir mit ihnen Freundschaft schließen oder sie uns zu Feinden machen. Auch bei der Lösung unserer Quests haben wir eine Menge Freiheiten, von Diplomatie über leises Vorgehen bis hin zu roher Gewalt.

Fazit: Aus der Spielwelt von GreedFall hätte man zwar mit größerem Budget noch deutlich mehr herausholen können, dank der abwechslungsreichen Fraktionen und des ungewöhnlichen Szenarios gehört sie aber trotzdem zu den interessanteren der letzten Jahre. Dass GreedFall sein Geld wert ist, liegt aber vor allem an der immensen spielerischen Freiheit, die wir genießen. Rollenspielfans sollten dem Titel deshalb trotz seiner Macken zum jetzigen Preis zumindest mal eine Chance geben.

