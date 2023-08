Bis zu 75% Rabatt: PS Store-Sale bekommt 2000 neue Angebote für PS4 und PS5 - Das sind die Highlights

Der Summer Sale wurde um 2000 Angebote für PS4 und PS5 erweitert.

Damit euch in den Sommermonaten der Nachschub an Spielen nicht ausgeht, wurde der Summer Sale mit insgesamt 2000 neuen Angeboten für PS4 und PS5 erweitert. Wir haben erneut geschaut, welche Schnapper sich lohnen und stellen euch einige der Highlights genauer vor.

Gute Angebote aus dem PS Store Sale

Wie lange läuft der Summer Sale? Die Angebote sind bis zum 17. August um 00:59 Uhr gültig.

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Ihr könnt den Store aber auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Sale-Empfehlungen der Redaktion

Ghost of Tsushima (Director's Cut)

10:40 Unser Testvideo zur Director's Cut-Version von Ghost of Tsushima.

Preis: 29,39 Euro statt 69,99 Euro

29,39 Euro statt 69,99 Euro Rabatt: 58 Prozent

58 Prozent Genre: Action-Adventure mit Open World

Ghost of Tsushima ist für uns eines der besten Open World-Spiele der vergangenen Jahre, das durch den Director's Cut unter anderem samt seiner Story-Erweiterung "Iki Island" und dem Koop-Modus "Legends" weiter verbessert wurde. Im Video oben stellen wir euch die Neuerungen genauer vor.

Ihr wollt wissen, warum der Director's Cut von Entwickler Sucker Punch so gut ist:

The Dark Pictures: The Devil in Me

1:23 Trailer zu The Devil in Me, dem vierten Teil der The Dark Pictures-Reihe.

Preis: 19,99 Euro statt 39,99 Euro

19,99 Euro statt 39,99 Euro Rabatt: 50 Prozent

50 Prozent Genre: (Koop-)Horror-Adventure

Zwar musste die The Dark Pictures-Reihe auf GamePro unter anderem aufgrund technisch eher schwacher Konsolenversionen viel Kritik einstecken, mit The Devil in Me wurde im vergangenen Jahr aber der für uns bislang gruseligste und insgesamt beste Teil der Horrorreihe veröffentlicht – der vor allem im Koop und zum Preis von 20 Euro eine Empfehlung ist.

Ihr wollt mehr zum Spiel wissen:

Mehr zum Thema The Devil in Me im Test - Feinster Horror mit Technik von der Resterampe von Dennis Michel

Far Cry 6

8:53 Far Cry 6 DLCs - Fängt toll an, endet in frustrierender Arbeit - Fängt toll an, endet in frustrierender Arbeit

Preis: 17,49 Euro statt 69,99 Euro

17,49 Euro statt 69,99 Euro Rabatt: 75 Prozent

75 Prozent Genre: Ego-Shooter mit Open World

Mit Far Cry 6 hat Ubisoft die altbekannte Open World-Formel der Reihe wahrlich nicht neu erfunden. Habt ihr jedoch Lust auf einen spaßigen Ego-Shooter, der mit einer teils wunderschönen Spielwelt daherkommt, sind 17,49 Euro ein überaus fairer Preis.

Ihr wollt mehr zum Spiel wissen, hier geht's zum GamePro-Test:

Die aufgeführten Spiele in diesem Artikel sind natürlich nur ein Bruchteil der Angebote, die es im aktuellen PS Store-Sale gibt. Neben Spielen sind auch zahlreiche Erweiterungen und DLCs im Angebot, es lohnt sich aktuell also definitiv, ein bisschen zu stöbern.

Habt ihr ein passendes Angebot für euch gefunden oder noch einen weiteren Tipp für die Community?