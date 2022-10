PS Store: Schnappt euch Stray und über 200 weitere PS4- + PS5-Hits im neuen Sale

Der PlayStation Store hat einen neuen Sale namens „Unerlässliche Favoriten“ gestartet, der vor allem große AAA-Titel, aber auch den einen oder anderen Überraschungshit enthält. Insgesamt gibt es 240 Sonderangebote, die noch bis 1 Uhr morgens am 27. Oktober gültig sind. In diesem Artikel haben wir euch 10 Highlights herausgesucht und stellen sie euch kurz vor, die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition

Assassin’s Creed Valhalla gibt es jetzt günstig im Bundle mit der umfangreichen Erweiterung "Die Zeichen Ragnaröks". Im Hauptspiel startet ihr als Wikingerkrieger oder -kriegerin zunächst in eurer norwegischen Heimat, macht euch jedoch bald auf nach Britannien, um dort ein neues Reich zu errichten. Das Add-On liefert circa 35 Stunden zusätzliche Spielzeit und entführt euch in die Welt der nordischen Mythologie. Spielerisch bleibt Valhalla eng an den Vorgängern Origins und Odyssey, bietet aber auch ein paar neue Ideen wie die Raubzüge, in denen wir in Massenschlachten Ressourcen für den Ausbau unserer Dörfer erbeuten. Falls ihr das Hauptspiel schon besitzt, könnt ihr Die Zeichen Ragnaröks übrigens auch einzeln zum halben Preis bekommen.

F1 22

Die im Juli erschienene Rennsimulation F1 22 gibt es sowohl in der PS4- als auch in der PS5-Version günstiger. Sie unterscheidet sich vom Vorgänger nicht zuletzt dadurch, dass die vielen Regeländerungen der aktuellen Saison detailgetreu umgesetzt wurden, bis hin zur geringeren Temperatur der Reifen nach einem Boxenstopp. Für Anfänger ist außerdem erfreulich, dass sich der Schwierigkeitsgrad nun detaillierter einstellen lässt und man die KI dazu zwingen kann, bei eigenen Fehlern etwas Rücksicht zu nehmen. Leider wurde der Story-Modus ohne echten Ersatz gestrichen. Beliebtere Modi wie der Karriere-Modus und der MY-Team-Modus, in denen man schon in den Vorgängern die meiste Zeit verbracht hat, sind aber natürlich noch dabei, ebenso wie die Koop-Meisterschaft.

Stray

Das im Juli erschienene Third-Person-Katzenabenteuer Stray ist einer der großen Überraschungshits des Jahres. Für den Publisher Annapurna (What Remains of Edith Finch, Outer Wilds) soll es sich sogar um den größten Erfolg der Firmengeschichte handeln. Das liegt zum einen natürlich an dem ebenso niedlichen wie hervorragend in Szene gesetzten Protagonisten, zum anderen aber sicher auch an der interessanten Spielwelt: Als streunende Katze, die durch einen Unfall von ihrer Familie getrennt wurde, streifen wir durch die Straßen einer futuristischen, von menschenähnlichen Robotern bevölkerten Großstadt. Das Gameplay besteht auf Platforming und kleinen Rätseln, im Vordergrund steht aber das Entdecken der vielen kleinen Geschichten, die sich hier verbergen.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Mit der erst Ende August erschienenen Cowabunga Collection bekommt ihr gleich 13 Spiele rund um die Kultserie Teenage Mutant Ninja Turtles in einem Paket. Dabei handelt es sich um Klassiker, die ursprünglich für NES, Sega Genesis, Game Boy oder Arcade-Automaten erschienen sind, darunter die legendären Beat ’em ups Teenage Mutant Ninja Turtles und TMNT: Turtles in Time sowie das Fighting Game TNMT: Tournament Fighters. Die Spiele wurden technisch verbessert und mit einigen Extras wie neuen Modi und Schwierigkeitsgraden ausgestattet. Vier der Spiele haben außerdem sogar Online-Muliplayer spendiert bekommen. Als Bonus für Fans werden auch noch Skizzen aus der Entwicklung, Comicbuchcover und die Soundtracks mitgeliefert.

Red Dead Redemption 2

Falls ihr das zu den größten Hits der PS4-Generation gehörende Red Dead Redemption 2 tatsächlich noch immer nicht gespielt habt, ist jetzt eine gute Gelegenheit, das Versäumte nachzuholen. Das im Wilden Westen angesiedelte Actionspiel beeindruckt nicht zuletzt durch seine riesengroße und dennoch detaillierte und glaubwürdige Open World, die von Wüsten über dichte Wälder und blühende Täler bis hin zu schneebedeckten Berggipfel so ziemlich alle zu bieten hat, was man sich wünschen kann. Noch dazu glänzt Red Dead Redemption 2 auch bei der Story, die sich um eine der letzten großen Outlaw-Banden dreht und sich vor keinem Western-Klassiker der Kinogeschichte verstecken muss.

Resident Evil Village

Resident Evil 8 schließt insofern direkt an den Vorgänger an, als wir erneut in der Egoperspektive in der Rolle von Ethan Winters unterwegs sind. Auf der Suche nach dessen entführtem Kind verschlägt es uns diesmal jedoch in ein abgelegenes rumänisches Dorf, in dem wir es mit für die Horrorspielreihe eher ungewöhnlichen Feinden wie Vampiren und Werwölfen zu tun bekommen. Im Vergleich zu Resident Evil 7 wurde zudem der Horror deutlich zurückgeschraubt, es handelt sich nun eher um einen Shooter mit Grusel-Elementen. Dafür ist die Inszenierung ein gutes Stück aufwendiger geraten, wodurch abermals eine dichte Atmosphäre entsteht. Außerdem bieten die Levels viel mehr optische Abwechslung als im eng begrenzten siebten Teil.

Marvel’s Spider-Man

Neben Red Dead Redemption 2 gibt es mit Marvel’s Spider-Man einen weiteren der ganz großen Open-World-Hits der PS4-Generation günstig im Angebot. Trotz des hübsch in Szene gesetzten Manhattan zeichnet dieser sich aber weniger durch seine Spielwelt als vielmehr durch das tolle Superhelden-Spielgefühl aus. So flüssig und temporeich haben wir uns nie zuvor von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer geschwungen. Auch das Kampfsystem kann überzeugen, denn es glänzt nicht nur mit einer spektakulären Inszenierung im Stil der Batman-Arkham-Reihe, sondern auch mit vielen Spezialfähigkeiten. Zudem werden spannende Story-Missionen geboten. Die Nebenaufgaben der Open World fallen aber teils etwas generisch aus.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Mit der Nathan Drake Collection bekommt ihr jetzt die ersten drei Spiele der berühmten Uncharted-Reihe für nur 9,99€, und zwar in einer verbesserten PS4-Version. Diese wurde nicht nur grafisch überarbeitet, auch die Steuerung der Spiele wurde aneinander angeglichen, sodass sie sich nun wie aus einem Guss anfühlen. Ansonsten hat sich spielerisch und inhaltlich nicht viel geändert: In allen drei Spielen begeben wir uns in der Rolle des Draufgängers Nathan Drake auf Schatzsuche, reisen dabei durch die Welt und lüften uralte Geheimnisse. Falls euch auch nur eines der Action-Adventures noch in eurer Sammlung fehlt und ihr Lust auf ein Abenteuer im Indiana-Jones-Stil habt, lohnt sich der Kauf zweifellos.

Far Cry 6

In Far Cry 6 werden wir auf eine zwar fiktive, aber stark an Kuba erinnernde Insel geschickt, wo wir es mit einen von Giancarlo Esposito (bekannt aus Breaking Bad) gespielten Diktator aufnehmen sollen. Die Story ist nicht allzu spannend, aber immerhin toll inszeniert. Spielerisch hat sich im Vergleich zu den Vorgängern nicht viel geändert. Nach wie vor handelt es sich um einen First Person Shooter, in dem wir in einer großen Open World Missionen erledigen und feindliche Stützpunkte erobern. Dabei steht uns ein großes Arsenal an Waffen und Fahrzeugen zur Verfügung, durch die wir mit verschiedenen Vorgehensweisen experimentieren können. Wer einfach nur mehr Far Cry will, kann hier nicht viel falsch machen.

Spyro Reignited Trilogy

Bei der Spyro Reignited Trilogy handelt es sich um ein ausgesprochen hübsches Remake von Teil 1 bis 3 der berühmten, ursprünglich für die erste PlayStation erschienenen Jump&Run-Reihe. Die Grafik wurde komplett runderneuert und nutzt nun die Möglichkeiten der PS4 aus, wodurch die knallbunten, märchenhaft gestalteten 3D-Levels noch viel besser zur Geltung kommen. Das Gameplay ist zwar simpel, aber gut gealtert. Mit dem kleinen Drachen Spyro Gegner über den Haufen zu rennen oder sie mit dem Feueratem zu brutzeln macht nach wie vor eine Menge Spaß. Der Schwierigkeitsgrad ist allerdings nicht sehr fordernd, was auch damit zusammenhängt, dass die Steuerung im Vergleich zu den Originalen deutlich verbessert wurde.