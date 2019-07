PS Store Summer Sale – Die besten Deals für jedes Budget [Anzeige]

Bis zum 21. August läuft im PlayStation Store der große Summer Sale mit Hunderten von reduzierten PS4-Spielen. In einem ersten Artikel haben wir euch bereits die wichtigsten Infos geliefert und euch auf ein paar Highlights des Sales wie Spider-Man oder Monster Hunter World aufmerksam gemacht.

Nun ist es Zeit, die vielen Deals systematisch durchzugehen, auf der Suche nach den besten Angeboten für jedes Budget. Den Anfang machen vergleichsweise große und aktuelle Titel, die für Preise zwischen 20 und 30€ zu haben sind. In weiteren Updates werden wir uns bis zu kleinen Indie-Titeln, die es schon für weniger als 5€ gibt, durcharbeiten.

God of War

Das richtige Spiel für: Alle, die ein brutales und dennoch emotionales Actionspiel mit großartigem Artdesign wollen.

Nicht so gut für: Alle, die keine Lust auf ein weitgehend linear verlaufendes Spiel haben.

GamePro-Wertung: 93 Punkte

Das bei den Game Awards 2018 zum Spiel des Jahres ausgezeichnete God of War gibt es im Summer Sale für 29,99€ statt 69,99€, und zwar in der Digital Deluxe Edition.

Erwachsener Kriegsgott: Zwar ist Kratos noch immer ein verdammt harter Kerl, aber der zornige Draufgänger der früheren Teile ist er nicht mehr. Das liegt daran, dass er nun Verantwortung für seinen Sohn übernehmen muss. Die nicht immer einfache Beziehung zwischen den beiden macht das neue God of War zu einem nicht nur actiongeladenen, sondern auch emotionalen Abenteuer.

Schöner, rauer Norden: Neu ist aber auch die Spielwelt. Statt durch die griechische Götterwelt kämpfen wir uns diesmal durch die nordische Mythologie und bereisen optisch sehr unterschiedliche Regionen, vom idyllischen Alfheim mit rosarotem Himmel bis zum düsteren Muspelheim mit aschebedeckten Kratern. Eine besondere Faszination geht dabei von den teils gigantischen und stets detailliert gestalteten Kreaturen aus, denen wir begegnen.

Fazit: God of War ist ein Action-Blockbuster, den man auf keinen Fall verpassen sollte, sofern man auch nur ein bisschen was für lineare Singleplayerspiele übrig hat. Das unverbrauchte Setting und der gereifte Protagonist sind genau die Änderungen, die die Reihe gebraucht hat, um wieder frisch zu wirken.

God of War Digital Deluxe Edition statt 69,99€ für 29,99€

Shadow of the Tomb Raider

Das richtige Spiel für: Fans der der alten und neuen Teile der Reihe gleichermaßen

Nicht so gut für: Alle, die nur Action wollen und fürs Klettern und Rätseln nicht viel übrig haben.

GamePro-Wertung: 91 Punkte

Mit Shadow of the Tomb Raider findet die Reboot-Trilogie einen würdigen Abschluss. Das im letzten Herbst erschienene Action-Adventure gibt es im Summer Sale für 23,09€ statt 69,99€. Auch die Croft Edition inklusive Season Pass gibt es günstiger, nämlich für 32,99€ statt 99,99€.

Neu gemischt: Spielerisch bleibt der neue Teil den Vorgängern im wesentlichen treu, mischt aber die Zutaten neu. Schon Rise of the Tomb Raider hatte sich nach dem sehr actionlastigen ersten Teil etwas stärker auf die Graberkundung zurückbesonnen. Shadow of the Tomb Raider wartet nun mit mehr und besser designten Rätseln auf. Zudem wurden die Schleichmechaniken überarbeitet.

Hübsche Wildnis: Auch an der Technik wurde noch einmal nachgebessert. Allzu große Sprünge darf man zwar nicht erwarten, schließlich war auch der Vorgänger schon mehr als ansehnlich. Aber Shadow of the Tomb Raider zaubert einen der schönsten Dschungel auf den Bildschirm, den man jemals in einem Spiel gesehen hat. Stimmungsvolle Lichteffekte und detaillierte Gesichtsanimationen runden das Gesamtbild ab.

Fazit: Das Reboot von 2013 war ein tolles Spiel, aber mit seinem Shooter-Gameplay auch recht weit von dem entfernt, was die Reihe ursprünglich einmal ausgemacht hat. Shadow of the Tomb Raider entdeckt nun viele der alten Tugenden neu und verbindet dadurch die Stärken früher Teile mit den sinnvollen Neuerungen der letzten Jahre. Nur diejenigen, die auf das altbekannte Rätseln und Klettern keine Lust haben, könnten enttäuscht sein.

Shadow of the Tomb Raider statt 69,99€ für 23,09€

Blood & Truth

Das richtige Spiel für: Alle, die selbst die Hauptrolle in einem guten Actionfilm spielen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die spielerische Freiheit wollen oder keine Move-Controller haben.

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Bei Blood & Truth handelt es sich gewissermaßen um den Nachfolger zum beliebten London Heist aus der Spielesammlung VR Worlds. Den erst Ende Mai erschienenen VR-Shooter gibt es im Summer Sale für 24,99€ statt 39,99€.

Endlich Actionheld: Blood & Truth vermittelt vielleicht besser als jedes andere Spiel zuvor das Gefühl, selbst der Held in einem Actionfilm zu sein. Das liegt zum Teil an der hervorragenden Inszenierung und dem hohen Tempo, zum Teil aber auch an der intuitiven Steuerung mit den Move-Controllern. Prinzipiell lässt sich Blood & Truth zwar auch mit dem Dualshock bedienen, verliert dabei aber einen Teil seines Reizes.

Spielerisch limitiert: So packend Blood & Truth auch inszeniert ist, es ändert nichts daran, dass es sich im Grunde um eine lineare Schießbude handelt. Verfolgungsjagden und kleine Rätsel sorgen zwar für Abwechslung, spielerische Freiheit gibt es aufgrund der Railshooter-Mechaniken aber kaum. Dafür wissen Story und Charaktere in ihren Bann zu ziehen und das Writing überzeugt sogar durch eine ordentliche Portion britischen Humor.

Fazit: Blood & Truth mag "nur" ein spielbarer Actionfilm sein, aber es ist immerhin ein verdammt guter. Trotz der recht kurzen Spielzeit von 5 bis 6 Stunden bietet es ein intensives Erlebnis, das seinen Preis absolut wert ist. Das gilt allerdings nur, wenn man Move-Controller besitzt. Bei der Steuerung mit dem Dualshock 4 geht die Immersion teilweise verloren.

Blood & Truth statt 39,99€ für 24,99€

Battlefield V

Das richtige Spiel für: Alle, die nach dynamischen Multiplayergefechten suchen.

Nicht so gut für: Alle, die eine packende Solokampagne erwarten.

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Den Multiplayershooter Battlefield V gibt es für 27,99€ statt 69,99€. Auch einige Ingame-Inhalte wie beispielsweise das Starter Pack sind reduziert.

Dynamischer Multiplayer: Wenngleich die Battlefield-Reihe auch mit dem fünften Teil ihrem Kern treu bleibt, hat sich im Detail einiges getan. Die Möglichkeit, Verteidigungsanlagen zu errichten, macht die Gefechte in Verbindung mit den teilweise zerstörbaren Gebäuden noch dynamischer. Technisch machten die detaillierten Texturen zwar schon im Vorgänger einiges her, bei den Animationen wurde aber noch einmal gründlich nachgebessert.

Nichts für Solisten: Die Kampagne ist hingegen weniger gelungen. Der Ansatz, sich den unerzählten Geschichten des zweiten Weltkriegs zu widmen, klingt auf dem Papier spannend. Wenn man sie aber so flach und überraschungsarm inszeniert, wären sie vielleicht besser unerzählt geblieben. Eine nette Zugabe ist der Solomodus dennoch, aber allein dafür braucht man sich Battlefield V nicht zu kaufen.

Fazit: Der Kern von Battlefield sind und bleiben die Multiplayer-Schlachten. Hier überzeugt Battlefield V dank Feintuning im Balancing und neuen taktischen Möglichkeiten noch mehr als der Vorgänger, was den Titel zu einer klaren Empfehlung für Fans von Online-Shootern macht. Im Singleplayer wurde leider wieder einmal viel Potential verschenkt.

Battlefield V statt 69,99€ für 27,99€

Weitere Angebote zwischen 20 und 30€:

Ihr wollt selbst stöbern? Dann bringt euch folgender Link zur Übersicht über alle Angebote:

Summer Sale im PlayStation Store