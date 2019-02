PS Store - Ubisoft-Sale: Bis zu 85% Rabatt auf PS4-Spiele [Anzeige]

Im PS Store ist heute ein großer Sale mit über 100 Spielen und DLCs aus dem Hause Ubisoft gestartet. Der Store wirbt mit Rabatten von bis zu 70%, tatsächlich haben wir aber sogar Spiele entdeckt, die bis zu 85% reduziert sind. Die Angebote sind für gute zwei Wochen gültig, bis 1 Uhr morgens am 7. März. Hier stellen wir euch die Highlights vor:

Watch Dogs 2 für 9,99€

Das richtige Spiel für: Open-World-Fans, die sich in einer stark manipulierbaren Welt austoben wollen

Nicht so gut für: Alle, die viel Wert auf eine stimmige Handlung und glaubwürdige Charaktere legen

Einen der größten Rabatte bietet das von 69,99€ auf schlappe 9,99€ reduzierte Watch Dogs 2. Das Open-World-Spiel punktet vor allem durch seine vielseitig manipulierbare Spielwelt: Durch seine Hacking-Fähigkeiten kann der Protagonist so ziemlich alles am Schauplatz San Francisco zu seinem Vorteil einsetzen, von der Ampel über die Smartphones von Passanten bis zum Gullydeckel. Das sorgt in den Missionen für abwechslungsreiche Lösungsmöglichkeiten, die weit über das übliche Schleichen oder den Einsatz roher Gewalt hinausreichen.

Nicht so sehr mit Ruhm bekleckert hat Ubisoft sich dafür bei der Story und den Charakteren. Dass die nerdigen Hacker, die sich als Kämpfer für das Gute ausgeben, auch gerne mal reihenweise Menschen mit Sturmgewehren niedermähen, ist nun mal nicht sehr glaubwürdig.

Die höchsten Wertungsweihen blieben Watch Dogs 2 deshalb verwehrt. Trotzdem kam das Actionspiel in unserem Test noch immer auf ansehnliche 80 Punkte. Ihren derzeitigen Preis ist die spaßige Open-World-Sandbox auf jeden Fall wert.

Watch Dogs 2 für 9,99€ statt 69,99€

Assassin's Creed Odyssey für 34,99€

Das richtige Spiel für: Alle mit einem Faible für die griechische Antike, Fans umfangreicher Action-RPGs

Nicht so gut für: Spieler mit wenig Zeit; alle, die dem alten Assassin's Creed nachtrauern

Die Assassin's-Creed-Reihe hat sich schon mit Origins ein gutes Stück von den eigenen Wurzeln entfernt und in die Richtung von Action-RPGs wie The Witcher 3 weiterentwickelt. Odyssey setzt diesen Weg konsequent fort und fügt noch Seeschlachten, die stark an Black Flag erinnern, sowie ein Dialogsystem hinzu.

Der Wandel und das Abschauen bei anderen Titeln haben geholfen: Odyssey ist einer der vielseitigsten und vor allem spaßigsten Teile der Reihe geworden. Nicht zuletzt die Kämpfe sind nun deutlich spannender. Deswegen erreichte der Titel in unserem Test auch stolze 88 Punkte.

Treue Fans der älteren Teile könnten trotzdem etwas enttäuscht sein, denn mit dem ursprünglichen Attentäter-Gameplay hat das neueste Assassin's Creed eben nur noch wenig zu tun. Auch die Rahmenhandlung um Abstergo spielt lediglich eine sehr rudimentäre Rolle.

Alle anderen können jedoch beruhigt zugreifen in dem Wissen, dass sie für ihre knapp 35 Euro einen wahren Koloss von einem Spiel mit über 100 Stunden Spielzeit bekommen. So detailliert und umfassend wurde die griechische Antike bislang noch in keinem Spiel umgesetzt. Der einzige Nachteil daran: Man muss auch die Zeit haben, sich das alles anzusehen.

Übrigens: Wer lieber ins alte Ägypten reisen möchte, kann stattdessen für 24,99€ auch zu Assassin's Creed Origins greifen.

Assassin's Creed Odyssey für 34,99€ statt 69,99€

Far Cry 4 + Far Cry Primal für 15,99€

Das richtige Spiel für: Alle, die gar nicht genug Open-World-Spiele haben können und die gern entlegene Gebirgsregionen erkunden

Nicht so gut für: Alle, die von der alten Ubisoft-Formel die Nase voll haben

Schon etwas älter, aber noch immer gut: Far Cry 4 und Far Cry Primal gibt es im Bundle für zusammen 15,99€. Zu diesem Preis bekommt man zwei große, offene Spielwelten: Während einen Far Cry 4 in eine besonders abgelegene Region des Himalaya entführt, schickt uns Far Cry Primal in die Steinzeit, wo wir uns mit primitiven Waffen gegen Feinde wie Mammuts und Säbelzahntiger zur Wehr setzen.

Mit diesem Paket bekommt man für wenig Geld Dutzende Stunden Spielspaß. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass es sich hier noch um Spiele handelt, die noch sehr stark der alten Ubisoft-Formel folgen. Ihr solltet euch also darauf gefasst machen, jede Menge Stützpunkte anzugreifen, Türme hochzuklettern und Tiere zu jagen, um aus ihnen neues Equipment zu basteln. Falls das gut für euch klingt, macht ihr hier nichts falsch.

Wer keine Lust auf die älteren Teile der Reihe hat, interessiert sich vielleicht dafür, dass auch Far Cry 5 gerade reduziert ist, und zwar von 69,99€ auf 29,99€.

Far Cry 4 + Far Cry Primal für 15,99€ statt 49,99€

The Division für 9,99€

Das richtige Spiel für: Alle Spieler mit starkem Sammeltrieb, die den wunderschönen Anblick eines verschneiten New York wertschätzen

Nicht so gut für: Alle, die der Meinung sind, das Kopfschüsse tödlich sein sollten

Am 13. März erscheint The Division 2 für die PS4. Eine gute Gelegenheit, noch schnell den Vorgänger nachzuholen, in dem ihr euch durch die verschneiten Straßen Manhattans kämpft und versucht, die Ausbreitung eines mysteriösen Virus einzudämmen.

Bei The Division handelt es sich um einen Online-Shooter, der stark auf Loot-Mechaniken setzt. Das stetige Verbessern eurer Ausrüstung und Aufstöbern stärkerer Waffen steht also im Vordergrund. Obwohl das Spiel als Koop-Shooter konzipiert ist, kann man dabei auch gut allein losziehen. Ein paar der härteren Gegner sind jedoch im Team deutlich leichter zu erledigen. Und am meisten Spaß hat man natürlich sowieso mit Freunden.

Fans klassischer Shooter seien aber gewarnt: Wie bei anderen Loot-Shootern können selbst schwächere Gegner einiges wegstecken, wenn man keine entsprechend durchschlagskräftige Waffe besitzt. Das führt dazu, dass Treffer sich nicht immer so befriedigend anfühlen, wie man das aus anderen Titeln gewohnt ist.

Wer damit leben kann und The Division auch die etwas öde dahinplätschernde Story verzeiht, macht für 9,99€ ein gutes Geschäft. Für 10€ mehr bekommt man übrigens die Gold Edition mit sämtlichen Erweiterungen.

The Division für 9,99€ statt 49,99€

Weitere Angebote:

Ihr wollt lieber selbst in den Angeboten des Ubisoft-Sale stöbern? Dann führt euch folgender Link dorthin:

Ubisoft-Sale im PS Store