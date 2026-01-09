Minecraft bekommt neue Bewohner und die Community hat sich bereits komplett in die süßen Babytiere verliebt

Das Grundspiel von Minecraft bekommt ein neues Update, das kleine Tiere deutlich niedlicher macht.

Maximilian Franke
09.01.2026 | 09:00 Uhr

Bald laufen in Minecraft besonders süße Tierchen herum. Bald laufen in Minecraft besonders süße Tierchen herum.

In Minecraft gibt es nach vielen Jahren des Erfolgs nahezu nichts, was es nicht gibt. Nun hat Mojang aber ein neues Update angekündigt, das zwei sehr, sehr wichtige Dinge mitbringt. Einerseits kommt ihr leichter an Name-Tags für eure Tiere und andererseits werden kleine Babytiere deutlich niedlicher. Beides sind selbstverständlich echte Game-Changer.

"Das süßeste Update bisher"

Überbracht wurde die gute Nachricht von Agnes Larsson, der Game Directorin der Vanilla-Version von Minecraft. In einem Entwicklervideo kommen neben ihr noch andere Teammitglieder zu Wort, die uns die neuen Tiere und die leichter zugänglichen Name-Tags vorstellen.

Bisher waren Babytiere einfach nur kleine Versionen ihrer großen Verwandtschaft. Fortan erhalten Küken, Ferkel, Babywölfe und Co. allerdings ihre eigenen Modelle, Animationen und Sounds. Die neuen Designs sehen wirklich süß aus und verleihen den tierischen Begleitern auf jeden Fall deutlich mehr Charme.

Diese Babytiere werden überarbeitet:

  • Wölfe
  • Katzen
  • Schweine
  • Kühe
  • Pilzkühe
  • Hühner
  • Schafe
  • Hasen
  • Ocelots

Für alle Eindrücke könnt ihr euch das Dev-Video hier anschauen:

Eine Änderung, die für alle Babytiere gilt, betrifft die Augen. Die bestehen für Nachwuchs zukünftig nur noch aus einem Pixel, was ihnen einen hervorstechenden Look verleihen soll.

Uns haben es besonders die neuen Küken angetan. Die kleinen Vögel bestehen aus einem Würfel und sehen einfach nur wahnsinnig putzig aus.

Tieren einen Namen geben wird deutlich leichter

Passend zum Ausbau eurer tierischen Bauernhöfe werden Namensschilder endlich leichter zugänglich. Mit dem Update lassen sie sich endlich aus einem beliebigen Metall-Klumpen und einem Stück Papier herstellen.

Es wird also nicht mehr nötig sein, ewig Höhlen zu durchsuchen oder teuer zu handeln, um euren Tieren einen Namen zu geben.

Community reagiert sehr positiv

Die Reaktionen auf die süße Ankündigungen könnten wohl kaum besser ausfallen. Die Ankündigung hat nach nicht einmal 24 Stunden bereits über 860.000 Aufrufe bei YouTube zu verzeichnen und die Kommentare zeigen sich begeistert.

"Sie sehen endlich aus wie Babys und nicht wie Miniatur-Versionen mit großen Köpfen", freut sich etwa jemand. Auch auf anderen Plattformen freuen sich Fans über die angekündigten Neuerungen. "Der Wolf-Welpe ist zu viel für mich. Ich komm' nicht darauf klar wie süß er ist!", heißt es etwa in einem entsprechenden Thread auf Reddit.

Ein bisschen Kritik gibt es aber trotzdem. So sind nicht alle Fan von den neuen Pixel-Augen. Außerdem wünschen sich einige, dass es eine Möglichkeit geben sollte, mit der Babytiere für immer klein bleiben, um sich auf Ewig an ihrer Niedlichkeit zu ergötzen.

Wann kommt das Update?

In der Minecraft: Java Edition für den PC könnt ihr das Feature bereits ausprobieren, wenn ihr Snapshots im Minecraft-Launcher aktiviert. Für die Bedrock-Edition müsst ihr Betas aktivieren, um Vorabzugang zu bekommen.

Einen offiziellen Release-Termin für das fertige Feature gibt es aktuell noch nicht. Womöglich kommen in naher Zukunft weitere Snapshots mit zusätzlichen Änderungen dazu.

Was denkt ihr: Wie gefallen euch die neuen Baby-Tiere in Minecraft?

