Mysteriöser Fallout-Countdown lässt Fans voller Vorfreude an den Nägeln kauen - was dahinterstecken könnte

Aktuell läuft die zweite Staffel der Fallout-Serie bei Amazon Prime. Passend dazu gibt es eine offizielle Webseite, auf der wir ein paar Zusatzinformationen in Form einer interaktiven Karte bekommen. Genau dort ist nun ein seltsamer Countdown aufgetaucht, der die Community wild spekulieren lässt. Erwartet uns da etwa eine große Ankündigung?

"Es ist Fallout 5, Baby" – Fallout-Countdown sorgt für Diskussionen

Der besagte Countdown befindet sich im Nordosten der Karte und wird bislang nur durch ein Schloss dargestellt. Was dahintersteckt? Wir wissen es nicht, noch nicht. Am 4. Februar 2026 um 9 Uhr deutscher Zeit wird sich das aber ändern. Auf diesen Termin zählt zumindest der Countdown nämlich herunter, der ebenfalls zur Markierung gehört.

Da die letzte Folge von Staffel 2 ebenfalls am 4. Februar ausgestrahlt wird, wirkt der Countdown auf den ersten Blick gar nicht so spannend. Andererseits: Warum sollte Bethesda einen Countdown für die letzte Folge auf die Seite packen? Der Termin ist kein Geheimnis.

Viel wahrscheinlicher ist es also, dass sich dahinter etwas anderes verbirgt – womöglich die Ankündigung eines Fallout-Remaster? Es könnte aber auch nur eine Kleinigkeit sein, die der Rede kaum wert ist. Immerhin stecken hinter den anderen Markierungen der interaktiven Map bislang nur nette Behind-the-Scenes-Gimmicks, wie etwa ein virtueller 3D-Rundgang durch Vault 33.

Die Fallout-Community auf Reddit erhofft sich aber weit mehr als das. Ganz oben mit dabei: Eine Fallout 5-Neuigkeit, was wohl aber eher ein Wunschtraum bleibt. Viele erwarten da schon eher eine Remaster-Ankündigung oder ganz simple nur einen Teaser auf die dritte Staffel.

Während Letzteres durchaus wahrscheinlich und damit weniger spektakulär wirkt, wäre ein Remaster gar nicht so abwegig. Bethesda hat bereits mit dem Oblivion Remaster-Shadowdrop große Erfolge gefeiert und entsprechend vor, mit ähnlichen Moves die Community zu überraschen.

Abseits davon gibt es aber noch einige weitere, mal mehr und mal weniger wahrscheinliche Theorien. Die wichtigsten möglichen Ankündigungen haben wir euch hier mal aufgelistet:

Teaser für Staffel 3

Behind-the-Scenes-Material zu Staffel 2

Spin-off-Ankündigung

Ankündigung/Shadow Drop zu Fallout 3 Remaster

Ankündigung/Shadow Drop zum Fallout New Vegas Remaster

Fallout 4 PS5/Xbox Series X-Versionen

Fallout 5-Lebenszeichen

Brettspiel "Fallout PowerPlay"-Platzierung

Mehr zu der spekulierten Reality-TV-Show und Remasters lest ihr hier:

Zusätzlich gab es noch einige witzig gemeinte "Theorien", wie etwa eine Half Life 3-Ankündigung. Dass das nichts passieren wird, dürfte klar sein, vor allem, da Bethesda nicht Valve ist. Eine weitere Special Edition von Skyrim wäre da schon logischer, wurde aber auch eher als Running-Gag genannt. Wir halten uns damit eher an die Möglichkeiten in der Liste oben, die direkt etwas mit Fallout zu tun haben.

Oder wie seht ihr das? Was glaubt ihr, steckt hinter dem Countdown? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.