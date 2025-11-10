Spy x Family Season 3: Wann erscheint Episode 7? Release-Tag, Uhrzeit, Streamingdienst und wie viele Episoden noch folgen

Nach zwei Jahren Wartezeit ist Spy x Family mit der dritten Season wieder am Start und wir verraten euch, wann und wo ihr immer die nächste Folge der neuesten Staffeln anschauen könnt.

Myki Trieu
10.11.2025 | 16:42 Uhr

Anya ahnt noch gar nicht, wie streng die neue Lehrerin Donna Schlag wirklich ist. (© Tatsuya Endo, Shueisha Cloverworks, Wit Studio) Anya ahnt noch gar nicht, wie streng die neue Lehrerin Donna Schlag wirklich ist. (© Tatsuya Endo, Shueisha / Cloverworks, Wit Studio)

Seit dem Abschluss der zweiten Season von Spy x Family sind fast zwei Jahre vergangen. Fans der beliebten Action-Komödie hatten allerdings vor wenigen Tagen allerhand Grund zur Freude, denn seit dem 4. Oktober ist die dritte Staffel von Spy x Family im Simulcast zu sehen. 

Damit ihr keine Folge verpasst und immer wisst, wann die nächsten Episoden erscheinen, haben wir euch alle wichtigen Infos zum Release-Zeitplan und den Streaming-Plattformen zusammengestellt.

Update am 10. November: Der Artikel wurde nach dem Release der neuesten Episode angepasst.

Datum und Uhrzeit – Wann erscheint Episode 7 von Spy x Family Season 3?

  • Datum: 15. November 2025
  • Sendezeit: 7 Uhr deutscher Zeit
  • Streamingdienst: Crunchyroll
  • Synchro: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Video starten 0:48 Spy x Family Season 3 bekommt noch vor Release einen richtigen Trailer und teast Loids traurige Vergangenheit an

Aktuell ist die dritte Staffel von Spy x Family ausschließlich auf Crunchyroll verfügbar. Netflix hat bisher keine Ausstrahlung oder Lizenzierung der neuen Episoden angekündigt. Sollte sich das in Zukunft ändern, informieren wir euch natürlich sofort über den Starttermin auf Netflix.

Wie steht es um die deutsche Synchro? Spy x Family Season 3 wird vorerst ohne deutsche Tonspur ausgestrahlt und ist aktuell nur in japanischer Originalsprache und deutschen Untertiteln verfügbar. Da jedoch bereits die ersten beiden Staffeln nachträglich auf Deutsch vertont wurden, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Season 3 zu einem späteren Zeitpunkt eine deutsche Synchro erhält.

Wie viele Episoden hat Spy x Family Season 3?

Die beiden verantwortlichen Animationsstudios Cloverworks und Wit Studio haben offiziell schon bestätigt, dass die dritte Staffel aus insgesamt 13 Episoden beseht. Es ist davon auszugehen, dass die Staffel gegen Ende der Red “Circus Bus Hijack”-Arc endet.

Digimon Beatbreak: Wann erscheint Episode 7? Sendezeit, Streamingdienst und wie viele Folgen noch kommen
von Myki Trieu
Detektiv Conan: Ab heute gibt es die neuen Folgen bei diesem Streaminganbieter im Simulcast
von Myki Trieu
One Punch Man Season 3: Wann erscheint Episode 6? Release-Uhrzeit, Streamingdienste und Animationsstudio
von Myki Trieu

Das ist bisher in Season 3 von Spy x Family passiert und so geht es weiter

Um Loid bei seiner Mission zu helfen, versucht Anya sich mit Damian besser anzufreunden und dabei ihre beiden Familien näher zu bringen. Dabei enthüllt sie auch ihren Klassenkamerad*innen, dass Yor und Melinda sich bereits angefreundet und sogar miteinander etwas unternommen haben.

Auf einer Klassenfahrt wird der Bus plötzlich von zwei mysteriösen Personen gekapert und die Kinder befinden sich nun in bedrohlicher Gefahr. In der nächsten Folge wird es hauptsächlich um die Entführung von Anyas und Damians Klasse gehen.

Steht Season 3 von Spy x Family auf eurer Watch-Liste und welche Serien wollt ihr euch noch unbedingt bis Ende des Jahres anschauen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
LEGO-Fan holt Star-Wars-Raumschiffe zum ersten Mal seit über zehn Jahren vom Regal und durch den ganzen Staub sieht es so aus, als würden die Sets schimmeln
1
LEGO-Fan holt Star-Wars-Raumschiffe zum ersten Mal seit über zehn Jahren vom Regal und durch den ganzen Staub sieht es so aus, als würden die Sets schimmeln
2
Red Dead Redemption 2-Fan hat es geschafft, Micah schon früh im Spiel zu erledigen und die Community fragt sich, ob es dann einen Doppel-Micah gibt
3
Pokémon-Tamagotchi ist offiziell erschienen - Ihr könnt ab jetzt 157 Taschenmonster im Pokéball mit euch herumtragen
4
Switch-Angebote am Black Friday 2025: Switch 2-Konsolen, Spiele, Controller & mehr – Was werden die besten Deals?
5
"Sie haben mal wieder die Erwartungen gesenkt": Pokémon Legenden Z-A-Fans sind jetzt schon von der Map des DLCs enttäuscht
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Die Mass Effect-Serie erzählt doch nicht die Geschichte von Commander Shepard - und muss damit eine kontroverse Frage beantworten

vor 5 Minuten

Die Mass Effect-Serie erzählt doch nicht die Geschichte von Commander Shepard - und muss damit eine kontroverse Frage beantworten
Vater soll PC des Kindes an der Wand anbringen und nimmt das wörtlich - danach sind Frau und Kind sauer

vor 16 Minuten

Vater soll "PC des Kindes an der Wand anbringen" und nimmt das wörtlich - danach sind Frau und Kind sauer
Das bestbewertete Switch-Spiel 2025 ist eine riesige Überraschung, die zeigt, wie leidenschaftlich die Sonic-Community ist

vor 24 Minuten

Das bestbewertete Switch-Spiel 2025 ist eine riesige Überraschung, die zeigt, wie leidenschaftlich die Sonic-Community ist
Gratisversand nur noch bis Montag – Anno 117: Kommen, sehen und siegen mit unserem 200 Seiten dicken Sonderheft

vor einer Woche

Gratisversand nur noch bis Montag – Anno 117: Kommen, sehen und siegen mit unserem 200 Seiten dicken Sonderheft
mehr anzeigen