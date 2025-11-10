Spy x Family Season 3: Wann erscheint Episode 7? Release-Tag, Uhrzeit, Streamingdienst und wie viele Episoden noch folgen

Anya ahnt noch gar nicht, wie streng die neue Lehrerin Donna Schlag wirklich ist. (© Tatsuya Endo, Shueisha / Cloverworks, Wit Studio)

Seit dem Abschluss der zweiten Season von Spy x Family sind fast zwei Jahre vergangen. Fans der beliebten Action-Komödie hatten allerdings vor wenigen Tagen allerhand Grund zur Freude, denn seit dem 4. Oktober ist die dritte Staffel von Spy x Family im Simulcast zu sehen.

Damit ihr keine Folge verpasst und immer wisst, wann die nächsten Episoden erscheinen, haben wir euch alle wichtigen Infos zum Release-Zeitplan und den Streaming-Plattformen zusammengestellt.

Update am 10. November: Der Artikel wurde nach dem Release der neuesten Episode angepasst.

Datum und Uhrzeit – Wann erscheint Episode 7 von Spy x Family Season 3?

Datum: 15. November 2025

15. November 2025 Sendezeit: 7 Uhr deutscher Zeit

7 Uhr deutscher Zeit Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchro: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

0:48 Spy x Family Season 3 bekommt noch vor Release einen richtigen Trailer und teast Loids traurige Vergangenheit an

Aktuell ist die dritte Staffel von Spy x Family ausschließlich auf Crunchyroll verfügbar. Netflix hat bisher keine Ausstrahlung oder Lizenzierung der neuen Episoden angekündigt. Sollte sich das in Zukunft ändern, informieren wir euch natürlich sofort über den Starttermin auf Netflix.

Wie steht es um die deutsche Synchro? Spy x Family Season 3 wird vorerst ohne deutsche Tonspur ausgestrahlt und ist aktuell nur in japanischer Originalsprache und deutschen Untertiteln verfügbar. Da jedoch bereits die ersten beiden Staffeln nachträglich auf Deutsch vertont wurden, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Season 3 zu einem späteren Zeitpunkt eine deutsche Synchro erhält.

Wie viele Episoden hat Spy x Family Season 3?

Die beiden verantwortlichen Animationsstudios Cloverworks und Wit Studio haben offiziell schon bestätigt, dass die dritte Staffel aus insgesamt 13 Episoden beseht. Es ist davon auszugehen, dass die Staffel gegen Ende der Red “Circus Bus Hijack”-Arc endet.

Das ist bisher in Season 3 von Spy x Family passiert und so geht es weiter

Um Loid bei seiner Mission zu helfen, versucht Anya sich mit Damian besser anzufreunden und dabei ihre beiden Familien näher zu bringen. Dabei enthüllt sie auch ihren Klassenkamerad*innen, dass Yor und Melinda sich bereits angefreundet und sogar miteinander etwas unternommen haben.

Auf einer Klassenfahrt wird der Bus plötzlich von zwei mysteriösen Personen gekapert und die Kinder befinden sich nun in bedrohlicher Gefahr. In der nächsten Folge wird es hauptsächlich um die Entführung von Anyas und Damians Klasse gehen.

Steht Season 3 von Spy x Family auf eurer Watch-Liste und welche Serien wollt ihr euch noch unbedingt bis Ende des Jahres anschauen?