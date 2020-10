PS5: Alle Naughty Dog-Spiele sind kompatibel, doch eine Frage bleibt

Bis auf wenige Ausnahmen, könnt ihr alle PS4-Spiele auch auf der PlayStation 5 spielen, das hat Sony Ende vergangener Woche auf einer Support-Seite bestätigt. Jetzt hat sich auch Entwickler Naughty Dog via Twitter gemeldet und nochmal bestätigt, dass all ihre Spiele der aktuellen Konsolengeneration mit der Next-Gen kompatibel sind.

Alle PS4-Spiele von Naughty Dog:

Die große Frage die sich jedoch stellt: wie genau profitieren The Last of Us Part 2, Uncharted und Co. zum Launch von der Hardware-Power der PS5? Wie Sony selbst sagt, werden ausgewählte Titel von Performance-Verbesserungen profitieren. Das beinhaltet eine höhere Auflösung, eine höhere Framerate oder kürzere Ladezeiten.

Bezogen auf die Naughty Dog-Spiele gibt es hier noch keine detaillierten Angaben, was zum jetzigen Zeitpunkt kurz vor Release der PS5 doch verwundert. Aufgrund der Popularität der Titel darf jedoch davon ausgegangen werden, das ein Upgrade wohl signifikante technische Verbesserungen mit sich bringt, ähnlich einem Ghost of Tsushima.

Hier hat Entwickler Sucker Punch bekanntgegeben, dass das Samurai-Abenteuer dank Boost-Modus mit 60fps und noch kürzeren Ladezeiten auf die PS5 kommt. Die ganze Meldung lest ihr hier:

Alle Infos zur Abwärtskompatibilität der PS5

Wie es mit der Abwärtskompatibilität des DualShock 4, eures PSVR-Headsets und generell dem Zubehör der PS4 aussieht, das haben wir für euch in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. So wisst ihr genau, mit welcher Peripherie ihr aktuell zum Launch der Next-Gen am 19. November planen könnt und wo es aktuell noch Baustellen gibt.

Werdet ihr die Naughty Dog-Spiele nochmal mit verbesserter Technik auf der PS5 spielen und ganz generell, bei welchen Games würdet ihr - ein Upgrade vorausgesetzt - nochmal reinschauen?