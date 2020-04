PS5 & Controller: 3D-Video zeigt, wie cool der Reveal hätte sein können

Wie der PS5-Controller DualSense aussieht, wissen wir mittlerweile. Die PlayStation 5 selbst hat Sony aber immer noch nicht enthüllt. Das bewegt viele Fans und Designer dazu, ihre eigenen Design-Entwürfe und Mock-Ups zu erstellen. Insbesondere jetzt, wo sie durch den Look des Gamepads inspiriert werden. Dieses inoffizielle 3D-Rendervideo beleuchtet den DualSense-Drücker jetzt von allen Seiten.

PS5: 3D-Konzept zeigt DualSense-Controller in seiner ganzen Pracht

Was ist daran neu? Bevor sich jemand beschwert: Der Look des Controllers ist nicht neu, Sony hat das DualSense-Design vor Kurzem selbst in Form einiger Bilder enthüllt. Dabei wurde das gute Stück aber noch nicht von allen Seiten gezeigt. Wir wissen zum Beispiel immer noch nicht genau, wie der Kopfhörer-Anschluss im Detail aussieht.

Das ändert dieses (inoffizielle) Video. Hier wird es regelrecht zelebriert, wie ein vom Design her eigentlich relativ unbedeutendes Element aussieht und genutzt wird. Auch bei der Rückseite des DualSense-Controllers hat sich Giuseppe Spinelli für Let's Go Digital einige künstlerische Freiheiten genommen.

So geht ein Reveal! Was dieses 3D-Rendervideo aber vor allem zeigt, ist, wie Sony die Chance verpasst hat, den Next Gen-Controller DualSense in gebührendem Maße vorzustellen. Ein Enthüllungsvideo in diesem Stil wäre wäre sicherlich beeindruckender gewesen, als einfach nur ein Blogeintrag.

Auch der PS5-Entwurf kann sich sehen lassen. Eigentlich steht hier zwar der Controller im Vordergrund, aber der Designer lässt es sich nicht nehmen, auch sein Konzept zur PlayStation 5-Konsole zu zeigen. Es orientiert sich stark am Look des DualSense-Gamepads und wirkt dadurch sehr realistisch. So oder so ähnlich könnte die PS5 vielleicht tatsächlich aussehen.

Alle Infos zur PS5 und dem Release, Preis sowie zur Hardware findet ihr im großen GamePro-Hub. Wie das neuartige Kühlsystem der PlayStation 5 aussehen könnte, seht ihr hier. Last, but not least: Es gibt einen offiziellen Termin, an dem neue PS5-Spiele vorgestellt werden sollen.

Wie gefällt euch das Video? Hättet ihr gern so eine Enthüllung gesehen?