Limitierte PS5-DualSense-Edition angekündigt und Final Fantasy-Fans, der ist was für euch

Den DualSense im Stil von Final Fantasy möchten wir auch in Deutschland!

Offizielle Special Edition-Controller für die PS5 sind bisher ziemlich rar gesät. Da gab es den zu God of War Ragnarök, zu Hogwarts Legacy und… nun ja, das war es auch schon. Immerhin liegen die Titel noch nicht so lang zurück und die Frequenz einzigartiger Designs steigt.

Jetzt auch im Fall von Final Fantasy 16, für das nicht nur ein Konsolen-Bundle, sondern auch ein separat erhältlicher, limitierter DualSense-Controller und ein Set Seitenteile für die PS5 angekündigt wurde. Ein bisschen müssen wir unsere Freude jedoch zügeln, denn bislang soll das Zubehör nur in Japan veröffentlicht werden.

So gut sieht die Final Fantasy 16-Limited Edition des DualSense aus

Sony hat sich bei der Sonderausgabe mit Final Fantasy-Optik für ein schlichtes Design mit goldenen Verzierungen entschieden. Sowohl an den Griffen als auch auf dem Touchpad. Auf Letzterem sind auch noch kleine, hellblaue Ornamente zu sehen, die Edelsteine symbolisieren könnten.

Hier das komplette Design:

Die dritte, auf ein Spiel fokussierte DualSense-Variante ist absolut nicht verkehrt.

8.980 Yen (umgerechnet circa 60 Euro) kostet der über PlayStation Direct vertriebene Controller, als Veröffentlichungsdatum ist der 22. Juni vorgesehen. Es besteht also noch genug Zeit, dass die FF16-Limited Edition auch noch für Europa oder Nordamerika angekündigt wird, bislang taucht er aber ausschließlich im japanischen Store auf.

Wir haben bei Sony bereits nachgefragt, ob mit einem Release hierzulande zu rechnen ist, eine Antwort steht allerdings noch aus.

Auch die Final Fantasy 16-Seitenplatten sind echt schick

Ebenfalls bislang Japan-exklusiv ist ein Set bestehend aus zwei Seitenplatten für die PS5. Die kommen (genau wie der Final Fantasy 16-Controller) in einem tiefen Schwarz und dem Logo des nächsten Ablegers in Gold.

Und das sind die Seitenteile:

Schön dezent, ohne Schriftzüge, ziemlich cool.

Am 22. Juni werden die Seitenplatten verschickt, also pünktlich zum Release vom potentiellen Rollenspiel-Highlight. Wie erwartet liegt der Preis ein bisschen niedriger als beim Controller, die veranschlagten 7.980 Yen entsprechen ungefähr 53 Euro. Wirklich günstig sind sie also nicht, aber das waren auch die bisherigen Seitenflügel nicht.

Final Fantasy 16 wird ein grafischer Rollenspielleckerbissen

Der neue Final Fantasy-Teil geht mit seinem mittelalterlichen High Fantasy-Setting wieder einen klassischeren Weg. Mit seinen zahlreichen Beschwörungen und den knuffigen Chocobos kommt aber auch wieder viel typisches Final Fantasy-Feeling auf, so wie wir es in den letzten Titeln lieben gelernt haben.

Außerdem bahnt sich ein grafischer Leckerbissen an, der vorerst aber PS5-konsolenexklusiv ist. Ein Release für weitere Plattformen abseits vom PC ist bisher noch nicht vorgesehen.

Würdet ihr euch die Special Edition kaufen, wenn sie in Deutschland erscheint? Oder vielleicht sogar die Seitenplatten?