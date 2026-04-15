PlayStation-Fan hat 18 Special-Edition-Controller der PS5 gesammelt und wir hätten nie gedacht, dass es überhaupt schon so viele gibt

Die Sammlung ist überraschend groß. (Bild: Rahmaniac31 auf Reddit)

In den letzten Jahren hat Sony Special Editions des DualSense-Controllers für sich entdeckt. Ein Fan sammelt die besonderen Gamepads und dass es so viele gibt, hätten wir nicht auf dem Schirm gehabt.

18 Special Editions und es fehlen immer noch welche

Erst vor wenigen Tagen hat Sony mit einem besonderen 007-Design eine weitere Special Edition des DualSense vorgestellt, die Ende Mai auf den Markt kommen soll. Zuletzt wurden vermehrt neue Spiele mit passenden Gamepads ausgestattet.

17:30 15 Spiele, auf die ihr 2026 nicht mehr hoffen dürft

Autoplay

Der Reddit-Nutzer "Rahmaniac31" ist offenbar ein besonders großer Fan dieser Special Editions. Er sammelt die Controller nämlich und präsentiert in einem Stolz den aktuellen Stand seiner Sammlung. Satte 18 Special Editions sind dabei schon zusammengekommen.

Den Post findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Diese Special Editions sind zu sehen:

Death Stranding 2

Final Fantasy 16

Fortnite

LeBron James

The Last of Us

Spider-Man 2

God of War: Ragnarök

God of War 20th Anniversary

Astro Bot

Helldivers 2

Hogwarts Legacy

Monster Hunter Wilds

Ghost of Yotei Gold

Ghost of Yotei Schwarz

Marathon

Genshin Impact

30th Anniversary PlayStation

Icon Blue

Die Auswahl ist ziemlich beeindruckend. Es gibt sogar noch einen zweiten Astro Bot Controller und ein Concord-Gamepad, die in dieser Sammlung noch fehlen. Dazu kommen satte 17 verschiedene Farben sowie der DualSense Edge Pro Controller in drei verschiedenen Farben.

Insgesamt gibt es den DualSense also in 40 (!) unterschiedlichen Versionen. Dass es so viele Varianten gibt, hätten wir tatsächlich nicht gedacht. Ob man wirklich alle davon auch besitzen muss, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Gerade bei den Special Editions gibt es immerhin ein paar richtig coole Designs. In den Kommentaren werden besonders das Design zu Astro Bot und der Controller zum 30. Jubiläum im Stil der Playstation 1 immer wieder hervorgehoben.

Welche Special Editions des DualSense gefallen euch am besten und besitzt ihr selbst welche?