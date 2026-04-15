PlayStation-Fan hat 18 Special-Edition-Controller der PS5 gesammelt und wir hätten nie gedacht, dass es überhaupt schon so viele gibt

In den letzten Jahren hat Sony Special Editions des DualSense-Controllers für sich entdeckt. Ein Fan sammelt die besonderen Gamepads und dass es so viele gibt, hätten wir nicht auf dem Schirm gehabt.
18 Special Editions und es fehlen immer noch welche
Erst vor wenigen Tagen hat Sony mit einem besonderen 007-Design eine weitere Special Edition des DualSense vorgestellt, die Ende Mai auf den Markt kommen soll. Zuletzt wurden vermehrt neue Spiele mit passenden Gamepads ausgestattet.
Der Reddit-Nutzer "Rahmaniac31" ist offenbar ein besonders großer Fan dieser Special Editions. Er sammelt die Controller nämlich und präsentiert in einem Stolz den aktuellen Stand seiner Sammlung. Satte 18 Special Editions sind dabei schon zusammengekommen.
Den Post findet ihr hier:
Link zum Reddit-Inhalt
Diese Special Editions sind zu sehen:
- Death Stranding 2
- Final Fantasy 16
- Fortnite
- LeBron James
- The Last of Us
- Spider-Man 2
- God of War: Ragnarök
- God of War 20th Anniversary
- Astro Bot
- Helldivers 2
- Hogwarts Legacy
- Monster Hunter Wilds
- Ghost of Yotei Gold
- Ghost of Yotei Schwarz
- Marathon
- Genshin Impact
- 30th Anniversary PlayStation
- Icon Blue
Die Auswahl ist ziemlich beeindruckend. Es gibt sogar noch einen zweiten Astro Bot Controller und ein Concord-Gamepad, die in dieser Sammlung noch fehlen. Dazu kommen satte 17 verschiedene Farben sowie der DualSense Edge Pro Controller in drei verschiedenen Farben.
Insgesamt gibt es den DualSense also in 40 (!) unterschiedlichen Versionen. Dass es so viele Varianten gibt, hätten wir tatsächlich nicht gedacht. Ob man wirklich alle davon auch besitzen muss, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Gerade bei den Special Editions gibt es immerhin ein paar richtig coole Designs. In den Kommentaren werden besonders das Design zu Astro Bot und der Controller zum 30. Jubiläum im Stil der Playstation 1 immer wieder hervorgehoben.
Welche Special Editions des DualSense gefallen euch am besten und besitzt ihr selbst welche?
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