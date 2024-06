Für das nächste große PS5-Exclusive müsst ihr nicht den Vollpreis bezahlen

Concord versprüht ordentlich Guardians of the Galaxy-Vibes und dürfte sich wie Overwatch spielen.

Concord sieht auf den ersten Blick wie ein klassischer Free2Play-Titel aus, aber der Schein trügt. Ihr müsst für den Hero-Shooter nämlich durchaus in die Tasche greifen und bezahlen, um spielen zu können. Aber der Kauf frisst wenigstens kein so großes Loch in euren Geldbeutel wie Vollpreisspiele es zur Zeit gern tun. Dank der jetzt möglichen Vorbestellungen wissen wir, dass Concord günstiger ist als die meisten PS5-Exclusives.

Concord wird kein Vollpreistitel: Australien-Store leakt den Preis des PS5-Shooters

Darum geht's: Concord wurde bereits letztes Jahr angekündigt, aber bei der State of Play noch einmal mit zwei umfangreichen Trailern vorgestellt. Die Vorbestellungen sind seit heute online und verraten, wie viel der Titel kostet. Die gute Nachricht lautet: Nicht so viel wie die meisten PS5-Blockbuster. Die schlechte Nachricht: Kostenlos könnt ihr auch nicht spielen.

Hier seht ihr noch einmal den Cinematic-Trailer zu Concord:

4:48 Concord gibt uns im Cinematic Trailer einen Vorgeschmack auf die Geschichte des Multiplayer-Shooters

Kostet so viel wie Helldivers 2: Sony und die Firewalk Studios gehen mit Concord den Preis-Weg, der Titeln wie Palworld und Helldivers 2 zum Erfolg verholfen haben dürfte. Ihr könnt den Shooter für PC und die PS5 jetzt nämlich schon zum Preis von 39,99 Euro vorbestellen.

Wie spielt sich das? Allem Anschein nach bekommen wir es hier mit einem sehr ähnlichen Spielprinzip zu tun, wie es bereits bei Overwatch und Overwatch 2 zum Einsatz kommt. In 5vs5-Matches tretet ihr als einer von zunächst 16 Charakteren mit grundlegend unterschiedlichen Fähigkeiten gegeneinander an. Wer gewinnen will, muss gut mit dem Rest des Teams zusammen arbeiten, sonst wird das wohl nichts.

So sieht der reine Multiplayer-Titel im Hinblick auf sein Gameplay aus:

2:17 Concord: Erstes Gameplay zum PS5-Multiplayer-Shooter zeigt 5v5-Kämpfe

Mehr GamePro-News findet ihr hier in diesen Beiträgen:

Eine Besonderheit von Concord und ein großer Unterschied zu Titeln wie Overwatch besteht allerdings darin, dass die Story des Spiels jede Woche durch neue Filmsequenzen fortgesetzt werden soll. Das klingt nach einem überraschend ambitionierten Ziel und wir fragen uns, für wie lange das geplant ist.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich genug Spieler*innen finden und die Story-Sequenzen dann auch wirklich fesselnd, lang genug und ausdauernd präsentiert werden. Der Release des Spiels ist offiziell für den 23. August 2024 geplant.

Was haltet ihr von Concord, vor allem zu dem Preis? Hättet ihr mehr Chancen als Vollpreis- oder Free2Play-Titel gesehen oder findet ihr das genau richtig?