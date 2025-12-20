PS5-Exclusives 2026: Alle PlayStation 5-Exklusivspiele, die im kommenden Jahr erscheinen

Die PS5 geht in ihr sechstes Lebensjahr und bekommt 2026 mit Spielen wie GTA 6, Crimson Desert oder Resident Evil Requiem mehrere Blockbuster mit riesigem Hitpotenzial spendiert. Aber wie sieht's eigentlich mit Exklusivspielen aus? Schauen wir doch mal, welche Exclusives oder Console-Exclusives die gute alte PlayStation 5 im Jahr 2026 für uns zu bieten hat!
Saros
- Release: 30. April 2026
- Entwickler: Housemarque
Mit Saros bringen die Macher*innen des PS5-Exklusivhits Returnal im April endlich ihr neuestes Roguelite auf den Markt. Diesmal schlüpfen wir in die Rolle des Vollstreckers Arjun, der unerbittlich gegen Gegnerhorden und eine immer wiederkehrende Sonnenfinsternis kämpft.
Eine Liste mit allen PS5-Spielen 2026 findet ihr übrigens hier:
Marvel's Wolverine
- Release: Herbst 2026
- Entwickler: Insomniac Games
Insomniac Games lässt uns mit Marvel's Wolverine im Herbst die Krallen ausfahren. Das kalifornische Entwicklerteam hinter den Spider-Man-Spielen setzt diesmal verstärkt auf brutale Action und lässt uns als Wolverine gnadenlos durch Gegnerhorden schnetzeln. Das Gameplay erinnert dabei auf den ersten Blick an einen Mix aus Uncharted und Mortal Kombat.
Phantom Blade Zero
- Release: 09. September 2026 (konsolenexklusiv für PS5, kommt später auch für andere Plattformen)
- Entwickler: S-Game
Im Action-RPG Phantom Blade Zero schlüpfen wir in die Rolle eines Elite-Assassinen, der noch 66 Tage zu leben hat. Das Gameplay erinnert dank der rasanten Kämpfe an einen Mix aus Ninja Gaiden und Devil May Cry. Auch alte Kung-Fu-Filme dienten als Inspirationsquelle.
Weitere PS5-Exklusivspiele 2026
- Fairgame$ - Release: TBA
Release 2026 oder später
Intergalactic The Heretic Prophet
Intergalactic: The Heretic Prophet ist das neueste Projekt der The Last of Us-Macher*innen von Naughty Dog. Doch ein Release des kommenden Sci-Fi-Abenteuers im Jahr 2026 ist aktuellen Berichten zufolge mehr als fraglich. Aus einem Bloomberg-Report von Dezember 2025 geht hervor, dass das Entwicklerteam aktuell sehr hart crunchen müsse, um den Release-Plan einzuhalten. Erscheinen soll Intergalactic nicht 2026, sondern Mitte 2027.
Auf welche Exclusives für die PS5 freut ihr euch 2026 besonders und warum?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.