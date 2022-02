PS5 kaufen: Amazon könnte heute neue Konsolen droppen - haltet euch bereit

Sony scheint mit den PS5-Lieferungen so langsam wieder Fahrt aufzunehmen. Gestern gingen einige Konsolen im Direct Shop über die digitale Ladentheke, und schon heute könnte der nächste Drop folgen. Einiges deutet darauf hin, dass Amazon entweder heute oder in der kommenden Woche ein größeres Kontingent an Playstation 5-Konsolen für den Verkauf freigeben wird.

Gibt es noch heute neue PS5-Konsolen bei Amazon? Diese Hinweise sprechen dafür

Woher kommt die Vermutung? Momentan scheinen sich grundsätzlich wieder vermehrt PS5-Geräte im Handel zu befinden. Neben dem Sony-Shop boten zuletzt auch viele Zwischenhändler die Konsole an. Nur ein großer Händler war im Februar bisher komplett außen vor: Amazon.

Kein Wunder, erwarten viele nach einer fünfwöchigen Trockenperiode (die letzten PS5-Geräte verkaufte Amazon am 19. Januar 2022) endlich wieder eine frische Welle.

Mittwoch ist PS5-Tag bei Amazon: Bisher fanden beinahe alle PS5-Drops bei Amazon an einem Mittwoch statt (via Gameswirtschaft). Wenn sich das Portal treu bleibt, könnte es also schon heute wieder soweit sein.

Da sich bisher noch nichts getan hat, kann es aber auch passieren, dass wir noch eine oder sogar zwei Wochen warten müssen, bis auch Amazon endlich wieder Kontingente freigibt. Das heißt aber nicht, dass nicht doch im Laufe des Tages noch etwas passiert. Wir updaten diesen Artikel, sollte sich heute etwas tun.

Die PS5 ist weiterhin Mangelware

Leider wird die Playstation 5 wohl noch eine ganze Weile schwer zu bekommen sein. Sony hat auf Grund der Knappheit an Halbleiter-Chips auf dem Markt die Verkaufsprognose für ihre Current-Gen-Konsole nach unten korrigiert. Sogar das Leben der letzten Konsolen-Generation, der PS4, musste verlängert werden, damit es überhaupt ein Playstation-System im Handel zu kaufen gibt.