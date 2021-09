260 PS5-Konsolen auf einen Schlag - Project Eve-CEO überrascht Entwicklerteam

Fans von Action-Rollenspielen wurden während des PlayStation-Showcases mit PS5-Bildmaterial von Project Eve bedient: Ein rund vierminütiger Trailer setzte die endzeitliche Welt sowie Kämpfe in Szene. Für den CEO des Entwicklerteams von Shift Up war das offensichtlich ein Grund zum Feiern. Alle Angestellten erhielten ein heiß begehrtes Geschenk.

PS5-Geschenke für das ganze Team

Darum geht es: Einen neuen Trailer im PlayStation-Showcase zu platzieren, lässt sich als Studio auf verschiedene Arten feiern: Beispielsweise mit Champagner - oder auch mit einer PlayStation 5 für alle Angestellten. Der Director von Shift Up, dem Entwicklerteam hinter dem Action-RPG Project Eve, wählte die zweite, eher ungewöhnliche Variante.

Daniel Ahmad, Analyst bei Niko Partners und Branchen-Insider, postete auf Twitter ein Bild von einem Büro, in dem auf jedem Schreibtischstuhl ein Originalkarton der Konsole steht und schreibt dazu:

"Der Shift Up-CEO Hyung-Tae Kim feierte die erfolgreiche Präsentation von Project Eve beim PlayStation-Showcase mit dem Kauf einer PS5 für jeden seiner 260 Angestellten."

Link zum Twitter-Inhalt

260 PS5 auf einmal: Fans fragten sich daraufhin, wie es dem Entwickler gelungen ist, an so viele Konsolen zu kommen, während die PS5 doch immer noch Mangelware ist. Daniel Ahmad erwidert darauf:

"Na ja, sein Spiel wurde gerade bei einer wichtigen PlayStation-Konferenz gezeigt. Da ist es wahrscheinlich nicht zu schwer, sich 260 Exemplare zu sichern. Der CEO hat gesagt, er hat die PS5 als Überraschungsgeschenk für alle Angestellten gewählt, damit sie das Game spielen können, wenn es herauskommt."

Link zum Twitter-Inhalt

Sprung zur PlayStation 5: Project Eve wurde zunächst im Jahr 2019 noch für die letzte Konsolengeneration angekündigt, also PS4 und Xbox One. Während des Showcases wurde nun jedoch eine PS5-Version präsentiert. Mit der PS5 als Geschenk können dann alle aus dem Team Project Eve spielen.

Das hier ist der besagte Trailer, den Shift Up auf dem PlayStation-Showcase gezeigt hat:

Mehr zur PlayStation 5:

Das erwartet euch bei Project Eve

Project Eve spielt in einer endzeitlichen Welt, angesiedelt in nicht zu fernen Zukunft. Die Menschen wurden von Invasoren namens NA:tives von der Erde vertrieben und - ihr ahnt es vielleicht schon - ist es eure Aufgabe, sie zurückzuerobern.

Dabei schlüpft ihr in die Rolle von Eve, der Überlebenden eines Fallschirmjägertrupps. Das gezeigte Gameplay und auch der Stil erinnern an Spiele wie Bayonetta, Nier oder Devil May Cry. Ein Release-Datum hat der Titel allerdings noch nicht.

Was haltet ihr von dieser Aktion?