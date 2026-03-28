Die PS5 Pro wird wahrscheinlich nie wieder so günstig sein wie jetzt

Sony wird die PlayStation 5 wohl in allen Varianten spürbar teurer machen. Bei Amazon ist sie jetzt nochmal saftig reduziert. Zum letzten Mal?

Es ist ein echter Paukenschlag, vor dem wir uns alle gefürchtet haben. Erst war es nur ein Leak, jetzt ist es offiziell: Die PS5 Pro wird in Europa 100 Euro teurer!

Bevor es soweit ist gibt es wohl einen letzten, richtig guten Deal: Auf Amazon ist die PlayStation 5 Pro jetzt nochmal dank Coupon supergünstig im Angebot!

Letzte Chance auf eine günstige PS5 Pro? Preiserhöhung kommt - jetzt nochmal im Sale!

Erst war es nur ein Leak, jetzt ist es offiziell: Sony hebt die Preise der PS5-Familie zum 2. April 2026 deutlich an. Die PS5 Pro steigt in Europa von 799,99 Euro auf 899,99 Euro, und genau deshalb ist der Deal auf Amazon gerade so ein überraschender Preishammer.

Aber auch die anderen Preise ändern sich: Für Europa nennt Sony jetzt 649,99 Euro für die PS5, 599,99 Euro für die PS5 Digital Edition. Das betrifft gleichermaßen auch die Slim-Modelle der PS5.

Wer für GTA 6 die PS5 Pro kaufen wollte, muss jetzt zuschlagen oder draufzahlen

Die PS5, PS5 Slim und PS5 Pro werden wohl bald deutlich teurer. Schuld ist die Hardware- und Speicherkrise rund um KI und Rechenzentren.

Ich kenne viele Leute und sogar einige Kollegen im Team, die eigentlich vorhatten pünktlich zu GTA 6 eine PS5 Pro zu ergattern und dann das wohl größte Spiel der letzten 10 Jahre in voller Pracht zu zocken.

Tja, Pustekuchen. Die Hardwarekrise hat den Markt weiterhin fest im Griff und nun erwischt es auch die beliebteste Gaming-Konsole. Sony nennt für die Erhöhung keine offiziellen Gründe, aber wir alle kennen ja die Gegebenheiten.

PS5 Pro vs. PS5: Was sind die Unterschiede und lohnt sich das Upgrade?

Vor der kommenden Preiserhöhung in wenigen Tagen fragen sich sicherlich einige von euch, ob sich die PS5 Pro lohnt. Daher will ich hier mal ein bisschen die beiden Konsolen-Varianten der PlayStation 5 vergleichen.

Wenn ihr schon eine normale PS5 habt, ist die wichtigste Frage nicht, ob die PS5 Pro besser ist, sondern wie stark ihr den Unterschied im Alltag wirklich merkt. In meinen Augen liegt der größte Vorteil der PS5 Pro nicht darin, dass plötzlich alles besser ist, sondern dass Sony genau die Schwächen der Standard-PS5 angeht: Bildschärfe, Ray Tracing, Performance und Speicherplatz.

Das sind die größten Unterschiede

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Autoplay

Sony selbst beschreibt die PS5 Pro als Modell mit 67 Prozent mehr Compute Units, 28 Prozent schnellerem Speicher und bis zu 45 Prozent schnellerem Rendering als bei der bisherigen PS5. Übersetzt heißt das für euch: Spiele können leichter hohe Auflösung und flüssigere Framerates zusammenbringen, statt euch häufiger zwischen einem hübschen Grafikmodus und einem performanteren 60-FPS-Modus wählen zu lassen.

Der zweite große Vorteil ist PSSR, also PlayStation Spectral Super Resolution. Dahinter steckt Sonys KI-gestütztes Upscaling: Das Bild wird intern in geringerer Auflösung berechnet und dann intelligent auf hohe Auflösungen hochskaliert, damit es schärfer aussieht und trotzdem Leistung spart. Dazu kommt auf der PS5 Pro ein deutlich stärkeres Raytracing, also realistischere Licht-, Spiegelungs- und Reflexionseffekte; Sony spricht hier je nach Szene von etwa doppelter bis dreifacher Geschwindigkeit gegenüber der normalen PS5.

Die PS5 Pro hat außerdem 2TB Speicherplatz. Zwar könnt ihr auch die normale PS5 einfach mit einer zusätzlichen SSD upgraden, die sind allerdings momentan extrem teuer.

Um's kurz zu machen: Wenn ihr Bock auf die bessere Grafik habt und zukunftsgerichtet denkt, holt euch lieber die PS5 Pro!