PS5 + PS4 Spiele im Angebot: Bis zu 75% auf über 1000 Spiele im riesigen PS Store Sale

Der PlayStation Store hat einen neuen Sale gestartet, in dem ihr jede Menge Indie-Hits und Geheimtipps für PS4 und PS5 günstiger bekommt. Insgesamt gibt es rund 1400 Sonderangebote, darunter auch so einige noch recht aktuelle Titel aus 2022. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights aus der langen Liste der Deals kurz vor. Wenn ihr die Angebote lieber eigenhändig durchwühlen wollt, könnt ihr das hier tun:

Mount & Blade 2: Bannerlord

2:11 Mount & Blade 2: Bannerlord - Trailer zur PlayStation-Version

Viele Jahre mussten Fans nach Mount & Blade: Warband warten, im Oktober 2022 hat Mount & Blade 2: Bannerlord nun endlich seinen vollen Release gefeiert. Am grundsätzlichen Spielprinzip hat sich wenig geändert: Nach wie vor handelt es sich um eine Art Sandbox-Action-RPG, in dem ihr auf einer Übersichtskarte eure Spielfigur und ihr Gefolge über die Karte eines mittelalterlichen Kontinents zieht. Dieser Kontinent wird dynamisch simuliert, auch ohne euer Zutun werden hier Kriege geführt und Städte eingenommen. Trefft ihr auf eine feindliche Armee, beginnt der spannendste Teil, nämlich die actionreichen Schlachten, an denen ihr selbst mit eurem Charakter teilnehmt und euer Bestes gebt, um euren Truppen zum Sieg zu verhelfen.

Sifu

12:00 Sifu - So gut sieht Martial Arts sonst nur im Action-Kino aus!

Das ebenfalls 2022 erschienene Sifu ist ein Actionspiel, in dem wir einen Kung-Fu-Kämpfer spielen, der sich für den Mord an seiner Familie rächen will. Dazu verprügeln wir massenhaft Feinde, wobei wir nicht nur mit bloßen Händen angreifen, sondern so ziemlich alle Gegenstände in Reichweite als Waffe benutzen. Das Spektakulärste an Sifu ist aber die Alterungsmechanik: Jedes mal, wenn wir sterben, kehren wir etwas älter ins Leben zurück. Dadurch werden manche Fähigkeiten schwächer, andere aber stärker, sodass wir unseren Spielstil immer wieder anpassen müssen. Den finalen Boss sollte unser Protagonist besser erreichen, bevor er zu alt ist, um es mit ihm aufnehmen zu können.

Pathfinder: Wrath of the Righteous

1:33 Pathfinder: Das Kampfsystem von Wrath of the Righteous im Gameplay-Trailer

Wenn ihr mal wieder Lust auf ein klassisches, episches Rollenspiel habt, in dem ihr statt einem einzelnen Charakter eine ganze Party kontrolliert, dann ist Pathfinder: Wrath of the Righteous eine gute Wahl. Hier bekommt ihr vielfältige Optionen bei der Charaktererstellung und eine epische Fantasy-Geschichte über die Weltenwunde, eine tiefe Schlucht, aus der sich das Böse über die Welt ergießt. Eure Entscheidungen bestimmen den Verlauf der Story. In den Kämpfen habt ihr die Wahl zwischen pausierbarer Echtzeit und traditioneller Rundentaktik. Die vielen verschiedenen Fähigkeiten und Charakter-Builds lassen eine Menge Raum für Experimente mit verschiedenen Spielweisen.

What Remains of Edith Finch

3:25 What Remains of Edith Finch - Test-Video zum Story-Hit

What Remains of Edith Finch ist ein First Person Adventure, in dem ihr als die Titelheldin in das einsam gelegene Anwesen eurer Familie zurückkehrt, um ein Mittel gegen deren Fluch zu suchen. Das Besondere an dem inzwischen verlassenen Haus: Das Zimmer jedes Bewohners wurde in dem Zustand bewahrt, in dem es im Moment seines Ablebens war. So wird die Erkundung jedes Raums zu einer Reise in die Vergangenheit, in der wir tief in das Leben des jeweiligen Familienmitglieds eintauchen. Das Gameplay ist zwar simpel gehalten, bietet aber eine Menge kreativer Ideen und passt sich clever der Story an, was die ohnehin schon dichte Atmosphäre unterstützt.

Bloodstained: Ritual of the Night

1:42 Bloodstained: Ritual of the Night - Releasetrailer präsentiert euch den beeindruckenden neuen Artstyle

Bei Bloodstained: Ritual of the Night handelt es sich um einen spirituellen Nachfolger der Castlevania-Reihe. Wie in vielen Teilen des Vorbilds dringen wir auch hier allein in ein von Dämonen beherrschtes Schloss ein mit dem Ziel, die ganze Brut auszulöschen. Unsere Protagonistin Miriam besitzt allerdings auch selbst dämonische Kräfte, auf die sie neben den zahlreichen Waffen im Kampf zurückgreifen kann. Das sorgt dafür, dass wir in den rund 20 Stunden Spielzeit genügend spielerische Abwechslung bekommen. Trotz moderner Grafik, die gekonnt Gothic- und Anime-Stil miteinander vermischt, sind die Levels ganz traditionell zweidimensional und verfügen über die für ein Metroidvania übliche verschachtelte Struktur.

Far: Lone Sails

1:18 FAR: Lone Sails - Segel setzen für eine bedrückend schöne Endzeit

Far: Lone Sails ist ein Adventure, das schon auf den ersten Blick durch sein düsteres und trostloses, aber dennoch hübsches Artdesign auffällt. Auf einem improvisierten Gefährt, das sich teils durch einen Motor und teils mithilfe von Segeln fortbewegt, durchqueren wir eine verdorrte, postapokalyptische Welt. Wenn wir dabei nicht auf der Strecke bleiben wollen, müssen wir stets unsere Treibstoffvorräte im Auge behalten. Außerdem treffen wir unterwegs immer wieder auf Hindernisse, die wir überwinden, indem wir kleine Rätsel lösen. Im Fokus von Far: Lone Sails steht aber weniger das Gameplay, sondern die packende Atmosphäre der geheimnisvollen Spielwelt.

Alba: A Wildlife Adventure

1:03 Alba: A Wildlife Adventure: Trailer zeigt das Open World-Spiel in Aktion

Alba: A Wildlife Adventure ist ein entspanntes Cozy Game, in dem wir die Rolle der jungen Alba übernehmen. Diese verbringt den Sommer bei ihren Großeltern auf einer idyllischen Insel und möchte dort mit ihrer Freundin die Tierwelt beobachten. Während sie zusammen nicht nur die Natur, sondern auch das kleine Städtchen mit seinen Läden und Cafés sowie die umliegenden Farmen und ein altes Fort erkunden, müssen sie allerdings feststellen, dass die Idylle in Gefahr ist. Müll liegt herum, Wege sind kaum noch begehbar und noch dazu droht ein Hotelkomplex den Lebensraum vieler Tiere zu zerstören. Also gründen die beiden eine Organisation, um die Insel wieder in das Paradies zu verwandeln, das sie ein sollte.

Ghost of a Tale

2:21 Ghost of a Tale - Bildhübsches Schleichspiel im Launch-Trailer

Ghost of a Tale ist ein Action-Adventure, in dem wir in einer mittelalterlichen Spielwelt in die Rolle der Bardenmaus Tilo schlüpfen, die in ein finsteres Verlies in der Burg Dieruin geworfen wurde. Um hier kein qualvolles Ende zu nehmen und außerdem seine große Liebe zu retten, muss Tilo möglichst schnell entkommen. Dazu macht er vor allem von seinen Schleich- und Tarnfähigkeiten Gebrauch. Gekämpft wird zwar auch, aber da seine Feinde zumeist viel größer und stärker sind als Tilo, ist es oft ratsamer, sie mit List und Geschicklichkeit außer Gefecht zu setzten als mit roher Gewalt. Unterwegs muss Tilo zudem so manche Rätsel lösen und er trifft auf viele skurrile Charaktere, die er zumindest zum Teil auf seine Seite ziehen kann.

Untitled Goose Game

1:55 Untitled Goose Game - Stealth-Gans-Action für die PS4

Den Indie-Überraschungshit Untitled Goose Game bekommt ihr jetzt zum halben Preis. Es handelt sich dabei um eine Art Sandbox-Adventure mit Schleichmechaniken. Wir spielen eine fiese Gans, deren einziges Ziel es ist, die Bewohner eines friedlichen, idyllischen Dorfes zu terrorisieren. Um ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen, begnügen wir uns nicht damit, uns an sie heranzuschleichen und sie anzugreifen. Stattdessen erkunden wird das Dorf, beobachten den Alltag der Bewohner genau und setzten dieses Wissen ein, um ihnen Streiche zu spielen, sie möglichst effektiv an ihrer Arbeit zu hindern und zu zerstören, was ihnen am wichtigsten ist. Die Möglichkeiten, die Menschen zu quälen, sind vielfältig.

Guacamelee! 2

3:25 Guacamelee! 2 - Gameplay-Video zeigt neue Moves & Mechaniken des Metroidvania

Guacamelee! 2 ist ein knallbuntes Metroidvania-Prügelspiel, in dem ihr die von einem Schurken gestohlene heilige Guacamole retten müsst. Dabei könnt ihr allein als Luchador Juan Aguacate spielen oder im Koop mit bis zu vier Spieler*innen antreten. Etwas Unterstützung kann nicht schaden, denn trotz seiner farbenfrohen Präsentation und seines abgedrehten Humor ist Guacamelee! 2 spielerisch ziemlich gnadenlos. Wer die Reise, die bis an die Pforten der Hölle führt, heil und erfolgreich überstehen will, muss sich die zahlreichen Kombis und Spezialattacken gut einprägen und sie mit dem richtigen Timing einsetzen, sonst hat man vor allem in den Kämpfen gegen die kreativen Bossgegner kaum eine Chance.