PS5-Spiele 2027: Alle neuen PlayStation 5-Games im nächsten Jahr

Diese PS5-Spiele sollen in 2027 erscheinen.

Welche PS5-Spiele erscheinen 2027? Mit unserer Releaseliste werfen wir einen Blick in die Zukunft und auf die Titel, die im nächsten Jahr für PlayStation 5 erscheinen werden.

Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2027 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell.

Alle PS5-Spiele, die im Januar 2027 erscheinen

Wandering Sword - 21. Januar

Release-Liste aller PS5-Spiele, die offiziell 2027 erscheinen sollen

3:49 Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere

Autoplay

Alien Deathstorm

Calame

Chrono Odyssey

Clockfall

Dragon Ball Xenoverse 3

Exodus

The Expanse: Osiris Reborn

Forge of the Fae

Gachiakuta: The Game

Great Northern

Hunter: The Reckoning - Deathwish

Intergalactic: The Heretic Prophet

Kidbash: Super Legend

Mega Man: Dual Override

Melty Blood: Twi-Lumina

Moosa: Dirty Fate

Project TAL

Stellar Blade 2

The God Slayer

The Lift

The Talos Principle 3

Tomb Raider: Catalyst

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster

Warlock: Dungeons & Dragons

Welcome to Brightville

The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past

Yakoh Shinobi Ops

Zoopunk

Das PlayStation 5-Highlight im Jahr 2027 vorgestellt

Intergalactic: The Heretic Prophet

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Darum geht's: Bei Intergalactic handelt es sich um das große neue Franchise von Naughty Dog. Noch ist nicht allzu viel zu dem Story-Actionspiel bekannt. Ihr übernehmt die Rolle über die Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, die einem Syndikat namens "Five Aces" hinterjagt und dabei auf dem Planeten Sempiria strandet.

Auf welche Spiele für die PS5 in 2027 freut ihr euch bisher?