PS5-Spiele 2027: Alle neuen PlayStation 5-Games im nächsten Jahr

In unserer Release-Liste findet ihr alle Neuerscheinungen für PlayStation 5 im Jahr 2027.

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Sebastian Zeitz
29.05.2026 | 17:00 Uhr

Diese PS5-Spiele sollen in 2027 erscheinen. Diese PS5-Spiele sollen in 2027 erscheinen.

Welche PS5-Spiele erscheinen 2027? Mit unserer Releaseliste werfen wir einen Blick in die Zukunft und auf die Titel, die im nächsten Jahr für PlayStation 5 erscheinen werden.

Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2027 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell.

Alle PS5-Spiele, die im Januar 2027 erscheinen

  • Wandering Sword - 21. Januar

Release-Liste aller PS5-Spiele, die offiziell 2027 erscheinen sollen

Video starten 3:49 Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere

  • Alien Deathstorm
  • Calame
  • Chrono Odyssey
  • Clockfall
  • Dragon Ball Xenoverse 3
  • Exodus
  • The Expanse: Osiris Reborn
  • Forge of the Fae
  • Gachiakuta: The Game
  • Great Northern
  • Hunter: The Reckoning - Deathwish
  • Intergalactic: The Heretic Prophet
  • Kidbash: Super Legend
  • Mega Man: Dual Override
  • Melty Blood: Twi-Lumina
  • Moosa: Dirty Fate
  • Project TAL
  • Stellar Blade 2
  • The God Slayer
  • The Lift
  • The Talos Principle 3
  • Tomb Raider: Catalyst
  • Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster
  • Warlock: Dungeons & Dragons
  • Welcome to Brightville
  • The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past
  • Yakoh Shinobi Ops
  • Zoopunk

Das PlayStation 5-Highlight im Jahr 2027 vorgestellt

Intergalactic: The Heretic Prophet

Video starten 4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Darum geht's: Bei Intergalactic handelt es sich um das große neue Franchise von Naughty Dog. Noch ist nicht allzu viel zu dem Story-Actionspiel bekannt. Ihr übernehmt die Rolle über die Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, die einem Syndikat namens "Five Aces" hinterjagt und dabei auf dem Planeten Sempiria strandet.

Auf welche Spiele für die PS5 in 2027 freut ihr euch bisher?

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