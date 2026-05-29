PS5-Spiele 2027: Alle neuen PlayStation 5-Games im nächsten Jahr

Welche PS5-Spiele erscheinen 2027? Mit unserer Releaseliste werfen wir einen Blick in die Zukunft und auf die Titel, die im nächsten Jahr für PlayStation 5 erscheinen werden.
Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2027 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell.
Alle PS5-Spiele, die im Januar 2027 erscheinen
- Wandering Sword - 21. Januar
Release-Liste aller PS5-Spiele, die offiziell 2027 erscheinen sollen
- Alien Deathstorm
- Calame
- Chrono Odyssey
- Clockfall
- Dragon Ball Xenoverse 3
- Exodus
- The Expanse: Osiris Reborn
- Forge of the Fae
- Gachiakuta: The Game
- Great Northern
- Hunter: The Reckoning - Deathwish
- Intergalactic: The Heretic Prophet
- Kidbash: Super Legend
- Mega Man: Dual Override
- Melty Blood: Twi-Lumina
- Moosa: Dirty Fate
- Project TAL
- Stellar Blade 2
- The God Slayer
- The Lift
- The Talos Principle 3
- Tomb Raider: Catalyst
- Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster
- Warlock: Dungeons & Dragons
- Welcome to Brightville
- The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past
- Yakoh Shinobi Ops
- Zoopunk
Das PlayStation 5-Highlight im Jahr 2027 vorgestellt
Intergalactic: The Heretic Prophet
Darum geht's: Bei Intergalactic handelt es sich um das große neue Franchise von Naughty Dog. Noch ist nicht allzu viel zu dem Story-Actionspiel bekannt. Ihr übernehmt die Rolle über die Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, die einem Syndikat namens "Five Aces" hinterjagt und dabei auf dem Planeten Sempiria strandet.
Auf welche Spiele für die PS5 in 2027 freut ihr euch bisher?
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