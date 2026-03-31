Es ist nicht das erste Mal, dass Sony den Preis der PlayStation 5 erhöht. Viele fürchten, dass Nintendo nachzieht.

Der Hardware-Markt brennt und die Vorräte der Konsolenhersteller schwinden dahin. Um sich der neuen Realität anzupassen, kündigt Sony eine Preiserhöhung für alle Versionen der PlayStation 5 an, die schon ab dem 2. April gelten soll. Auch Nintendo ist von den steigenden Hardware-Preisen betroffen, bekommt also die Switch 2 auch eine Preiserhöhung? Stimmen aus der Fangemeinde und Presse sind sich einig.

Nintendo Switch 2-Bundles auf Amazon:

Ist aktuell der beste Zeitpunkt, eine Switch 2 zu kaufen?

Die PlayStation ist nicht die erste Konsole, die aufgrund der aktuellen Lage mit der Hardware die Preise erhöht. Den Anfang machten Xbox, welche schon letztes Jahr die Preise anpassten. Von den drei Konsolen-Giganten fehlt also nur noch Nintendo.

Die UVP der PS5 Pro steigt von 799,99 € auf 899,99 € – noch ist sie einen Ticken günstiger.

Offiziell hat Nintendo noch keine Pläne für eine Preiserhöhung angekündigt, aber bei Sony gab es auch erst Gerüchte und schließlich den offiziellen Blogpost am 27. März, weniger als eine Woche vor der Preiserhöhung ab dem 2. April. Wenn also eine Preiserhöhung bei Nintendo kommt, wird diese ebenfalls sehr knapp davor angekündigt.

Stimmen aus der Presse und Community

In Europa sind wir in Bezug auf Nintendo noch halbwegs gut aufgestellt, denn in den USA wurden im August wegen der US-Zollpolitik sogar die Preise auf die Peripherie und die alten Switch-Modelle erhöht. Die Switch 2 selbst ist aber im Preis stabil geblieben. In einem Artikel bei IGN teilt man die Ansicht, dass Nintendo erst an anderen Stellen den Preis erhöht, ehe das Flaggschiff selbst angefasst wird. Dennoch geht man auch hier langfristig von einer Preiserhöhung aus, denn "Nintendo gehen die Optionen aus".

So wie Donkey Kong die Gegend zerschmettert, würden viele auch gerne die KI-Blase zerschmettert sehen.

Eine ähnliche Sichtweise teilt auch die Nintendo-Community auf Reddit. In einem Post fragt ein User, ob die Switch 2 ebenfalls teurer wird. In den Kommentaren schreiben viele User, dass sie sich frisch eine Switch 2 geholt haben, um dem "wahrscheinlichsten Szenario" zuvorzukommen.

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Die Hardware-Krise, die Preiserhöhungen auf dem Konsolenmarkt und eine angespannte politische Lage lassen einen fast fragen, warum Nintendo so lange noch auf eine Preiserhöhung wartet. Vielleicht warten sie auf den Jahrestag zum Release der Switch 2 am 5. Juni, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Preiserhöhung kommen wird – die Frage ist eher, wann?

Nicht alles ist schlecht: Mario Galaxy im Kino & Jubiläen zu Metroid, Zelda & Pokémon

Es scheint alles düster zu sein, aber um etwas positiver zu werden: Es scheint ein gutes Jahr für Nintendo-Fans zu werden – schließlich soll man eine Konsole ja nicht nur kaufen, weil in Zukunft alles schlimmer werden kann.

Eine positive Nachricht von Nintendo bezieht sich auf die Preise der Spiele. Im Blogpost wird von einer Preisanpassung bei Spielen gesprochen, was vielen zuerst Angst machte, aber Nintendo stellte schließlich klar, dass sie die Preise der digitalen Spiele dauerhaft senken werden.

2:25 Der erste Trailer zum The Super Mario Galaxy Film ist da!

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Zudem kommt diese Woche der heiß ersehnte Super Mario Galaxy Film in die Kinos – jetzt auch mit Yoshi, Bowser Jr., Rosalina und einem Überraschungsauftritt eines weiteren Nintendo-Urgesteins. Wer das ist, müsst ihr wohl im Film selbst sehen.

Die 40-jährige Jubiläumsfeier für Super Mario läuft seit September 2025 immer noch, aber dieses Jahr gibt es noch mehr Geburtstage. Zu 30 Jahren Pokémon wurde die 10. Generation Wind & Welle angekündigt und viele hoffen noch auf eine Feier oder ein Direct zu The Legend of Zelda, welches schon Ende Februar stolze 40 Jahre alt geworden ist – die Fans warten, Nintendo!

Mit dem frischen Release von Metroid Prime 4 wird es am 6. August zum 40-jährigen Jubiläum des Metroid-Franchise vermutlich keine große Ankündigung geben, aber eventuell kommen ein paar aufgefrischte Klassiker. Wer weiß, vielleicht bekommen wir Metroid Prime Trilogy für die Switch 2? Man kann ja hoffen.